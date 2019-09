UTORAK NA DOMAĆIM CRPKAMA: Gorivo je u Hrvatskoj danas poskupjelo, ali to nije posljedica napada u Saudijskoj Arabiji. Zasad…

Rezervoar benzina od danas je na hrvatskim crpkama u prosjeku skuplji za četiri i pol kune, dizela za pet, a autoplina za dvije kune

Utorak je dan za korekcije cijena goriva u Hrvatskoj. Danas je na domaćim crpkama gorivo poskupjelo, a iščekivanje novih cijena bilo je pojačano nakon što je u subotu dronovima napadnuto i raketirano naftno polje Abkaik u Saudijskoj Arabiji, najveće naftno postrojenje na svijetu odakle stiže čak 5 posto ukupne dnevne svjetske proizvodnje nafte. Naftni stručnjaci proteklih su dana upozoravali da će taj napad neminovno utjecati na svjetsko tržište nafte pa time i na cijene naftnih derivata, ali još se ne zna u kojoj mjeri.

Sve u svemu, posljedice tog napada krajni će potrošači tek osjetiti na cijenama goriva, a današnje poskupljenje nije povezano s tim događajem.

Rezervoar eurosupera 95 u prosjeku skuplji 4,5 kune

Prema izračunu portala cijenegoriva.info, rezervoar benzina od danas je na hrvatskim crpkama u prosjeku skuplji za četiri i pol kune, dizela za pet, a autoplina za dvije kune. Ovisno na čijoj crpki ga točite, cijena najprodavanijeg eurosupera 95 kreće se od 9,62 kune za litru na crpkama Konzum Benza do 9,86 kuna na crpkama Croduxa. Onaj kvalitetniji Eurospuper 95+ na Ininim crpkama košta 9,91 kunu, dok je na Lukoilovim 10,07 kuna.

Cijena litre Eurosupera 100, koji se toči mnogo manje od eurosupera 95, iznad je 10 kuna, ali u rasponu od 10,35 kuna za litru (INA) do 10,41 kune (Crodux). Cijena eurodizela na domaćim crpkama u rasponu je od 9,58 kuna (Konzum Benz) do 9,81 kunu (Crodux), a cijena litre autoplina od 4.11 kuna (Plinski centar Zagreb, Mitea Smobor) do 4,41 kunu (Crodux, INA, AdriaOil).

‘Hrvatska se ne mora bojati drastičnih posljedica’

Inače, na azijskim su burzama cijene dionica pale i u utorak, drugi dan zaredom, zbog jačanja geopolitičkih napetosti nakon napada na saudijska naftna postrojenja, no cijene su nafte pale nakon jučerašnjeg snažnog rasta. Ulagači su oprezni zbog jačanja geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku nakon napada dronovima na najveće naftno postrojenje u Saudijskoj Arabiji, za koje su odgovornost preuzeli jemenski pobunjenici Huti, koje podupire Iran.

Zbog toga su porasle tenzije između Irana i Saudijske Arabije te njezinog saveznika SAD-a, što je povećalo nesigurnosti u toj naftom bogatoj regiji.

Gostujući u emisiji RTL Danas, naftni stručnjak Mirko Skalicki rekao je kako se Hrvatska ne mora bojati drastičnih posljedica ovog napada.

“Ne bih rekao da se trebamo bojati. Cijena nafte prije incidenta bila je 62 dolara za barel, sad je skočila na 72-73 dolara po barelu, no nemojmo zaboraviti da je 73 dolara za barel bila i u svibnju ove godine. Početkom listopada prošle godine iznosila je 83-84 dolara po barelu. Ako se ništa dodatno, drastično ne dogodi, posljedica ne bi trebalo biti”, rekao je Skalicki.

Gorivo bi poskupjelo neovisno o situaciji u Saudijskoj Arabiji

Skalicki je upitan može li cijena nafte ponovno probiti psihološku barijeru od 100 dolara za barel.

“Svijetu je cijena od 60 do 80 dolara po barelu nekakva prihvatljiva cijena, i proizvođačima i izvoznicima i industriji. Cijena iznad 100 dolara drastično usporava svjetsko gospodarstvo. S druge strane, ako su preniske cijene, naftne kompanije nemaju interesa ulagati u istraživanja”, objasnio je.

Današnje poskupljenje naftnih derivata u Hrvatskoj Skalicki ne povezuje s napadom u Saudijskoj Arabiji.

“Hrvatska je vezana za cijenu naftnih prerađevina na Mediteranu, pred zimu je uobičajeno da cijene rastu. Mislim da bi došlo do povećanja cijena neovisno o situaciji u Saudijskoj Arabiji. Ako se i bude reflektiralo, onda će do toga proći i nekoliko tjedana”, kazao je.

Podsjetio je kako je Hrvatska u zadnjoj predratnoj godini proizvodila više nafte nego što je danas troši.

