UŠTEDE ILI ‘PR REFORMA? Gase se neke agencije, oporba kaže da je to ‘bacanje prašine u oči’; u Saboru raspravljali i o ukidanju broja 112

U Saboru se raspravljalo o ukidanju određenih agencija i zavoda

Saborska oporba izrazila je u utorak sumnju da će ukidanje određenih agencija i zavoda dovesti do značajnijih financijskih ušteda, nazivajući predložene zakonske izmjene “PR reformom” i “bacanjem prašine u oči”, dok su vladajući isticali da smanjivanje agencija osim ušteda donosi veću učinkovitost i bolju organizaciju.

Izmjenama zakona o sustavu civilne zaštite, o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i o protuminskom djelovanju predlaže se da MUP preuzme poslove Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) , odnosno Državnoga zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost i Hrvatskog centra za razminiranje.

Prelasci službenika u MUP

Državni tajnik u MUP-u Žarko Katić istaknuo je kako je cilj predloženih izmjena učinkovito upravljanje sigurnosnim rizicima te plansko usmjeravanje administrativnih, stručnih i financijskih kapaciteta na svim razinama, uz postizanje održivog razvoja i modernizacije.

Pripajanjem DUZS-a u MUP će preći 630 službenika, broj rukovodećih dužnosnika smanjit će se za više od 30 posto, a ustrojbenih mjesta za 20 posto.

Iz HCR-a će u MUP preći 155 službenika koji će dobiti status državnih službenika, a uštedjet će se na rashodima 1,6 milijuna kuna. Kod Državnoga zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost također su predviđene uštede od 1, 6 milijuna kuna na rashodima za zaposlene i materijalnim troškovima, kazao je Katić.

Ukida li se broj 112?

Ranko Ostojić (SDP) nazvao je predložene zakonske izmjene “bacanjem prašine u oči” i promašenim projektom kojim se ukida reforma iz 2015. godine, a u suprotnosti je sa strategijom nacionalne sigurnosti. Prethodna zakonska rješenja išla su u smjeru jačanja DUZS-a i decentralizacije te depolitizacije i učinkovitog upravljanja resursima, a ovakvim zakonskim rješenjem to se poništava, kaže Ostojić.

Ustvrdio je i da se ukida jedinstveni broj 112, međutim Katić to demantira i objašnjava kako je tendencija da se i ostali brojevi prilagode, pa da to bude glavi broj za žurne pozive građana. Gordan Maras (SDP) smatra kako je evidentno da se uopće ne radi o uštedama, kao i da se ne zna kolike će one biti s obzirom da proračun MUP-a raste sljedeće godine. Nazvao je prijedlog “PR predstavom za javnost” kako bi se stvorio dojam da se nešto štedi.

“Radite predstavu kao da se štedi, najavljuje se da će iduće godine iz državne uprave otići 500 ljudi, a vidimo da je u dvije godine Vlade HDZ-a 4000 više zaposlenih po ministarstvima”, kazao je Maras.

Mrak Taritaš: Sve što dobro funkcionira ukidamo i idemo ispočetka

Anka Mrak Taritaš (Glas) ne vidi razloga da se ukida nešto što dobro funkcionira. “Mi u ovoj zemlji kao da smo ukleti, nešto što dobro funkcionira nema šanse da unaprijedimo kako bi bilo bolje, nego to ukidamo i idemo ispočetka”, zdvajala je Mrak Taritaš.

Ključno je pitanje trebaju li nam politički bodovi ili učinkoviti sustav, rekao je Davor Vlaović (HSS) koji smatra da je zaključak Vlade o ukidanju agencija donesen ishitreno i bez procjene učinka propisa, a ne vjeruje ni da će dovesti do ušteda. “Više će koštati skidanje tabli, pisanje rješenja i slično”, ocijenio je.

Tomislav Žagar (Klub nezavisnih zastupnika) pozdravlja svaku racionalizaciju i smanjivanje troškova, ali pita hoće li pripajanjem agencija one biti učinkovitije i organizacijski bolje ili će biti “kao što je David doveo jazavca pred sud”. Državni tajnik Katić uvjerava kako su financijske uštede jasne ali nisu odlučujuće, glavni je cilj sigurnost građana koja će se unaprijediti predloženim objedinjavanjem.

Hrg: DUZS je smetao građanima

Brojni su razlozi spajanja agencija s MUP-om, naglašava Josip Đakić (HDZ), očekuje se bolje iskorištavanje EU fondova, jasnije linije odgovornosti, veća učinkovitost i brža razmjena podataka, te međusobna suradnja.

Branko Hrg (Klub HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a) podržava ukidanje DUZS-a koji, tvrdi, uopće nije imao nikakav smisao. “Kada se dogodi nekakva katastrofa prvo izlazi policija, pa vatrogasci, pa Crveni križ ili HGSS. Što će nam još jedna stepenica između, a to je upravo bio DUZS, smetao građanima i funkcioniranju”, tvrdi Hrg.

Racionalizaciju podržava i Stjepan Čuraj (HNS) ako će biti funkcionalna i dovesti do ušteda u administraciji i na operativnom osoblju, te ako će se ušteđena sredstva usmjeriti na bolju opremu i više edukacije.