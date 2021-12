Hrvatska je vlada uputila u hitnu saborsku proceduru izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojima uređuje covid potvrde. Podsjetimo da je predsjednik Zoran Milanović, govoreći o covid potvrdama, rekao da se u njegov ured dolazi "samo s pozivom ili nikako".

"U Ured predsjednika se dolazi ili na poziv ili nikako. Ili teoretski, u slučaju kaznenog djela, sa sudskim nalogom. Ovo nije zakon, ovo je zulum, to su janjičari", poručio je Milanović.

'Pantovčak nije vojarna'

"Ne odustane li predsjednik države, nakon što bude izmijenjen zakon o zaštiti građana od zaraznih bolesti, od nepoštivanja odluke o predočenju covid potvrda u svojem uredu, bit će to državni udar", ustvrdio je ustavnopravni stručnjak Mato Pavić gostujući u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog".

"Doći će Inspektorat u dosta nezgodnu situaciju. Ako se to obistini, to vam je po nekoj definiciji državni udar. Dakle, to je korištenje vojske, i njega kao osobe koja je po slovu Ustava vrhovni zapovjednik na način da zabranjuje, dakle da on prenosi naredbu gospodinu Hranju, a onda on vojnicima, da ne puste nikoga u Pantovčak. To nije vojni objekt. To nije vojarna. I ako se to obistini, možemo reći da imamo predsjednika države koji, koristeći svoje ovlasti, jako dvojbeno s aspekta i zakonitosti i ustavnosti, je osoba koja po Ustavu skrbi za usklađeno i stabilno djelovanje tijela državne vlasti, zapravo podriva ustavni poredak države Hrvatske", kazao je Pavić.

'Ne treba nikakva dvotrećinska većina'

Pavić je, među ostalim, kazao je li zakon trebalo donijeti prije uvošenja covid potvrda. "Moglo se paralelno i jedno i drugo. Procjena je bila da ne treba. Išlo je prvo jedno, onda se pokazalo da bi moglo biti problema u primjeni. I onda se išlo na ovo drugo", kazao je, dodajući da za donošenje Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti nije potrebna dvotrećinska većina.

"Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti već postoji kod nas u RH. Donesen je nekad ranije i tijekom ove pandemije je bio mijenjan odnosno dopunjavan, a on spada u kategoriju običnih zakona. Strogo matematički, nije organski zakon. Može biti donesen većinom glasova nazočnih zastupnika, uz uvjet da je nazočna većina od polovice. Sabor ima 151 zastupnika, 76 je natpolovična većina, a 39 bi onda bila dostatna većina. To je matematički i teoretski tako, a u praksi uvijek bude više", poručio je Pavić.