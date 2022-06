Sudac Ustavnog suda Goran Selanec gostovao je u RTL Direktu gdje je govorio o sadržaju slučaja Roe vs Wade, odnosno odluci američkog Vrhovnog suda da ukine presudu o zakonskom pravu žena na pobačaj.

"Pedeset godina je to bilo riješeno pitanje i nije bilo dovođeno u sumnju. Presuda je to kojom je 1970-ih federalni Ustav jamčio ženama slobodu izbora trudnoće i njenog tijela biti. Pobačaj nije izričito dozvoljen tekstom Ustava, ali je pokriven određenim člancima i odredbama Ustava te da pravo izbora vrijedi do 28. tjedna trudnoće. Kasnije je potvrđivana cijelim nizom sličnih presuda", kazao je Selanec.

'Ta je odluka pripremana desetljećima'

I on smatra kako Vrhovni sud nije odjednom odlučio srušiti taj presedan, nego se, kaže, ta odluka brižno kuhala i pripremala desetljećima.

"Ako Europa ima što za naučiti iz ove priče, onda je to kako je do tog trenutka došlo. Vjerojatno se misli na činjenicu da su pro life skupine unutar američkog društva predano i tvrdoglavo i uporno radile na tome da Roe vs Wade potkopaju odozdo. Da se kroz savezne države i zakonodavna tijela uvrsti što više onih koji će inzistirati na donošenju mjera suprotnih Roe vs Wade presudi. Koristili su zabrinjavajuće trendove SAD-a, primjerice da je financiranje političkih kampanja slobodno, a to znači da federalna vlast ne može ograničiti financiranje. Imaju novca koliko treba. To su koristile te skupine. Ne samo da su financirali kandidate, nego su organizirano potpomagali kandidatima izlazeći redovno na izbore, kucali na vrata susjeda, povlačili za rukav druge političare", pojasnio je.

Posljedice su, kaže Selanec, ogromne i teško ih je pojmiti kroz brojke.

'U petak, kada je objavljena odluka, imali ste 700 tisuća žena koje su više od 350 kilometara udaljene od klinike. U roku od 6 sati od odluke broj se povećao na 11 milijuna. Sve je to već bilo spremno, zakoni ako Roe vs Wade padne već su taj petak stupili na snagu", dodaje.

'Neće biti automatskog prelijevanja u Europu'

Navodi i kako ništa još nije odlučeno.

"Odluka se seli na Vrhovni sud svake savezne države. Neki su blokirali trigger zakone i gledaju jesu li oni po Ustavu. Postoje struje unutar pro life pokreta koje traže kriminalizaciju žene da ode na pobačaj. Kriminalizirani su postupci doktora da počini tu odluku, ali sama odluka žene nije. Reakcije UN-a su tvrdile da je to nečovječno postupanje pa će se i tu voditi bitka. Drugi smjer je i na razini pobačaja putem tableta za pobačaj. Naime, 50 posto žena se odluči na tu odluku. FDA ih je proglasila sigurnima i moguće ih je naručiti i telerazgovorima. Zasad to mogu, ali ćemo vidjeti kako će to pravno riješiti. Pitanje je može li se uopće dirnuti u poštu kojom se to dostavlja", tvrdi.

Upitan hoće li ovo imati efekt u cijelom svijetu te hoće li iz Amerike krenuti konzervativni val, Selanec kaže kako nema automatskog prelijevanja iz SAD-a u Europu.

"Suradnja između dva kontinenta traje, ideje se posuđuju, u smislu pravne argumentacije, političkih strategija. Budimo otvoreni, nije samo da Europa posuđuje od Amerike, nego i obrnuto. U Teksasu su bili zainteresirani za registar trudnoće kako bi se kontrolirali", rekao je pa zaključio kako već suradnja postoji.