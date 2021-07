U središtu Zagreba prošle srijede dogodio se nesvakidašnji incident. Sudac Ustavnog suda Andrej Abramović, nezadovoljan prisutnošću osoba u susjednom dvorištu, polijevao ih je vodom iz šmrka, piše Dnevnik.hr. Vidi se to i na snimci koju su objavili neki mediji. Štoviše, doznaje se da se to nije dogodilo prvi put, a na lice mjesta došla je i policija.

"Sram vas može biti. Vi ne znate ništa o pristojnosti", čuje se na snimci kako Abramoviću govori jedna žena koju je ovaj polio vodom.

'Zalio sam ih u samoobrani'

Ljudi koje je polijevao vodom rade u susjednom prostoru. Desetak mladih ljudi okupilo se, naime, nakon radnog vremena u dvorištu koje graniči s dvorištem Abramovićeve kuće.

"Možete zamisliti crijevo za vodu koje je direktno upereno vama u lice? Ne možete disati, gledati, ništa", ispričala je za Novu TV Tamara, jedna od onih koju je sudac zalio vodom.

On, pak, kaže kako ih je upozorio da će zalijevati biljke u vrtu kao što to inače čini.

"Oni ne da se nisu maknuli, nego su grupno prišli ogradi i vrijeđali me, čak i gađali blatom, sve upornošću seoske budale koja draži vezanog psa. Zalio sam i njih u samoobrani. Nabacivanje blatom i vrijeđanje predstavljaju kazneno djelo uvrede, a pravo na nužnu obranu jamči mi čl. 21. Kaznenog zakona", stručno je pojasnio Abramović novinarki Nove TV.

'Uzela sam grumen zemlje i gađala ga'

No, polijevanje je u jednom trenu eskaliralo u fizički sukob.

"Pokušavajući mu izmaknuti crijevo iz ruke da ga zaustavim, gospodin uzima desnom rukom za potiljak glave i pokušava mi nabiti glavu na ogradu", ispričala je već spomenuta Tamara.

Potvrdila je da su Abramovića gađali blatom.

"Nakon što mi je pokušao nabiti glavu na ogradu, u revoltu nad cijelom situacijom uzela sam grumen zemlje i gađala ga u lice", priznaje.

Abramović je skupinu mladih, kaže, već ranije upozoravao da se pridržavaju kućnog reda, koji im je i osobno uručio, ali tvrdi da su ga i njime pokušali gađati. Tamara iz skupine s kojom se sudac sukobio kaže da on uporno odbija ikakvu komunikaciju.

"Pojavi se i kaže da se izgubimo iz dvorišta u roku koji on u tom trenutku odabere. To varira od prilike do prilike", kaže.

Snimke sukoba suca Abramovića sa susjedima

Policija podnijela prijave, oglasilo se Ministarstvo

Policija je u ovom slulaju intervenirala i podnijela prekršajne prijave, a u tijeku je i kriminalističko istraživanje. Abramovićev nadređeni, predsjednik Ustavnog suda Miroslav šeparović, kaže da je o ovom incidentu doznao iz medija te da osim toga nema drugih saznanja.

"Načelno držim, neovisno o konkretnom događaju, da je svaki sudac ili sutkinja Ustavnog suda u svom ponašanju i u privatnom životu dužan čuvati kako svoj ugled tako i ugled i dignitet institucije kojoj pripada te je osobno odgovoran za svoje ponašanje", kazao je Šeparović.

Priopćenjem je reagiralo i Ministarstvo pravosuđa.

"Ne ulazeći u motive aktera smatramo da postoje primjereniji načini rješavanja nesuglasica. Prikazanu reakciju suca Ustavnog suda stoga smatramo potpuno neprimjerenom, tim više što je kao član Ustavnog suda pozvan u svim situacijama promovirati i primjenjivati najviša ustavna načela i vrijednosti", poručuju iz Ministarstva.

Suca Abramovića inače štiti imunitet, a SDP-ovac Mišel Jakšić, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe, ističe: "Ako se pokaže da je bilo nekih takvih radnji koje su apsolutno neprimjerene mislim da će sigurno i on biti na određeni način sankcioniran."