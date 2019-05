USTAVNI SUD ODLUČIO: ‘Nema osnove za postupanje u slučaju financiranja kampanje o mirovinskoj reformi ‘

Ocijenili su kako je kampanja motivirana referendumom, ali ne narušava ozboljno proceduru

Ustavni sud u slučaju financiranja spotova o cjelovitoj mirovinskoj reformi nije našao osnove za postupanje jer je riječ o predreferendumskoj fazi postupka, iako je utvrdio da je medijska kampanja jednim dijelom motivirana referendumskom inicijativom i usmjerena uvjeravanju građana da bi podržavanjem inicijative doveli u pitanje one aspekte reforme koje Vlada smatra poželjnima ili neophodnima.

Ustavni sud napomenuo je pritom kako je u svojoj dosadašnjoj praksi izrazio stajalište prema kojem se iznimno ne isključuje mogućnost njegove intervencije i u predreferendumskoj fazi postupka, no da bi reagirao u toj fazi moralo bi doći do grubog kršenja pravila demokratske procedure, odnosno do takvog postupanja nadležnih vlasti koje faktično dokida ili ozbiljno narušava pravo građana na izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma.

Da bi reagirali morala bi se ozbiljno kršiti norme

“Slijedom navedenog, a s obzirom na to da je u konkretnom slučaju riječ o predreferendumskoj fazi postupka, da bi Ustavni sud intervenirao morale bi biti ispunjene naprijed navedene pretpostavke”, stoji u priopćenju Ustavnog suda.

Temeljem očitovanja o financiranju spotova o cjelovitoj mirovinskoj reformi koje je dobilo od Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ustavni sud je utvrdio da je medijska kampanja promoviranja cjelovite mirovinske reforme jednim dijelom motivirana referendumskom inicijativom i usmjerena uvjeravanju građana da bi podržavanjem inicijative doveli u pitanje one aspekte reforme koje Vlada smatra poželjnima ili neophodnima.

Nisu predočeni dokazi o kršenju pravila demokratske procedure

Ustavni sud navodi, međutim, da mu nisu predočeni nikakvi dokazi koji bi ukazivali na to da su Vlada, odnosno resorno Ministarstvo korištenjem proračunskih sredstava ili na drugi način grubo kršili pravila demokratske procedure, odnosno postupali na način koji faktično dokida iii ozbiljno narušava pravo građana na izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma, niti su se u vezi s time Ustavnom sudu obratili inicijatori referenduma.

Prema očitovanju Ministarstva, navodi Ustavni sud, da je medijska kampanja promoviranja reforme, koju Ministarstvo naziva informativnom, planirana u tri faze te je započela 17. listopada 2018. Treća faza, koja se sastoji od emitiranja spornog trećeg “spota” u programima javnih televizija započela je 26. travnja 2019. i traje do 10. svibnja 2019.

Za treću fazu kampanje, prema navodima Ministarstva, planirana su sredstva u iznosu od 1.056.267 kuna, dok su ukupno u 2018. i 2019. godini za kampanju utrošena sredstva u iznosu od 3.772.997 kuna, koja su osigurana u državnom proračunu na poziciji 3233, Prornidzba i informiranje, unutar aktivnosti A854006 -Administracija i upravljanje.