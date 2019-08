USTAVNI SUD O OPOZIVU KUJUNDŽIĆA: ‘Svaka pametna vlast bi sama sazvala izvanrednu sjednicu’

‘Svaka pametna vlast bi sama sazvala izvanrednu sjednicu te ne bi sebi dopustila trakavice i političku štetu koja proizlazi iz svega ovoga’

Zastupnik Mosta Robert Podolnjak optužio je jučer predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića da se svrstao na stranu parlamentarne većine i Vlade, jer je, ne očitujući se o zahtjevu oporbe, dopustio da prođe ustavni rok od 30 dana u kojem Sabor mora glasovati o povjerenju ministru zdravstva Milanu Kujundžiću.

MOST RAZOČARAN REAKCIJOM PREDSJEDNICE NA ZAHTJEV KOJI SU JOJ UPUTILI: ‘Umjesto da udari šakom o stol, prebacila je lopticu Ustavnom sudu’

Povrijeđen Ustav?

Podolnjak je to napisao u pismu Šeparoviću, koje mu je uputio jer smatra da je povrijeđen Ustav kada je zaključeno da predsjednik Sabora nije dužan sazvati izvanrednu sjednicu kada petina zastupnika pokrene pitanje povjerenja članu Vlade u vrijeme kada Sabor ne zasjeda redovito, od 15.7. do 15.9. U Mostu drže da se rasprava i glasovanje o povjerenju Kujundžiću mora provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Hrvatskom saboru, što je bilo 22. srpnja.

Sami su trebali sazvati sjednicu?

Večernji list neslužbeno doznaje iz Ustavnog suda da će se oni o cijelom slučaju oglasiti i iznijeti svoj stav. Međuti, to se vjerojatno neće dogoditi do 22. kolovoza, tj. isteka roka od 30 dana otkada je Most uputio zahtjev za smjenu. Izvoru iz Ustavnog suda je za Večernji list rekao da bi “svaka pametna vlast sama sazvala izvanrednu sjednicu te ne bi sebi dopustila trakavice i političku štetu koja proizlazi iz svega ovoga”.

MOSTOVAC TEŠKO OPTUŽIO PREDSJEDNIKA USTAVNOG SUDA: ‘Svrstali ste se na stranu parlamentarne većine i Vlade!’

Neslaganje ustavnih stručnjaka

I dok dvojica ustavnih stručnjaka podržavaju Podolnjaka, Đorđe Gardašević i Mate Palić, koji drže da je ovo situacija kada bi se trebala sazvati izvanredna sjednica Sabora, profesorica Sanja Barić tvrdi suprotno. Barić tvrdi da oporba, ako nema većinu zastupnika kao predlagača izvanredne sjednice, ne može sazvati izvanrednu sjednicu dok Sabor ne počne redovito zasjedati, neovisno o temi.

“Ne znam jeste li svjesni da je najgora poruka koju upućujete javnosti da ste se zapravo svrstali na stranu parlamentarne većine i Vlade, jer propuštanjem da se očitujete o zahtjevu oporbe, dopuštate da prođe ustavni rok od 30 dana, u kojem sabor mora raspraviti i glasovati o povjerenju ministru zdravstva Milanu Kujundžiću“, napisao je Podolnjak predsjedniku Ustavnog suda.

Neće tražiti novu podršku Predsjednice

Podolnjak je podsjetio da predsjednica Kolinda nije na traženje zastupnika zatražila sazivanje izvanredne sjednice Sabora, u skladu s člankom 79., stavkom 2. Ustava, a politički tajnik Mosta Nikola Grmoja kaže da u Mostu nemaju namjeru tražiti pomoć Predsjednice i drugi put. “To nema smisla. Predsjednica se očito ne želi zamjerati HDZ-u i ići do kraja.”