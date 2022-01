Predstavnici Mosta u ponedjeljak su u Hrvatskom saboru predali 82 kutije s potpisima za dva referenduma – jednog kojem je cilj da se ubuduće dvotrećinskom većinom u Saboru odlučuje o epidemiološkim mjerama te drugog, za ukidanje covid potvrda i Stožera civilne zaštite.

"Danas smo u Sabor kroz dvije inicijative donijeli potpise za referendum. Inicijativa "Odlučimo zajedno ima 410.533 potpisa. Inicijativa "Dosta je" ima 409.219 potpisa. Mislim da je jasno što narod želi. Želi referendum'', kazao je čelnik Mosta Božo Petrov donoseći prikupljene potpise u Sabor.

'Na ustavni tekst nadodaje se nepotrebno'

Kada je prikupljanje potpisa za referendume započelo, Mostova zastupnica Marija Selak Raspudić objasnila je što žele postići.

"Prvo je pitanje ustavotvorno i ono se odnosi na izmjenu članka 17, stavka 1 Ustava RH, gdje bi se dodala i epidemija odnosno pandemija kao trenutak u kojem se mogu ograničiti prava i slobode zajamčeni Ustavom, ali samo dvotrećinskom većinom u Saboru. Drugo pitanje je zakonodavno, tražit ćemo odgovor na pitanje da se donesu izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, gdje se u članku 1 predlaže izmjena kod odluka o mjerama, ako se njima ograničavaju pojedine slobode i prava zajamčeni Ustavom, da se riječ 'Stožer' briše te da se u sklopu prijelaznih i završnih odredbi Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propiše da vlada u roku 30 dana mora ukinuti covid potvrde", rekla je u prosincu Selak Raspudić.

Stručnjak za ustavno pravo doc.dr.sc. Mato Palić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku za Net.hr je prokomentirao moguće konsekvencije uspjeha obje Mostove referendumske inicijative.

''Ako bi referendum prošao onako kako su zamislili, tada bi se odluke o epidemiološkim mjerama donosile dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru. Ali, to je protuustavno pitanje jer se na ustavni tekst dodaju riječi koje su za Ustav nepotrebne budući da se epidemija i pandemija već mogu podvesti pod veliku prirodnu nepogodu. Samo zbog toga je neustavno što se nadodaje na tekst Ustava nešto što ne treba biti, jer je već sadržano'', smatra Palić.

'Politički udar na parlamentarnu većinu'

Prema Paliću, druga stvar u kojoj mostovci griješe u svom rezoniranju jest da spomenutu rečenicu žele dopuniti tim dvjema riječima u stavku 1. članka 17. Ustava RH.

Taj stavak sada glasi: ''U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, te velikih prirodnih nepogoda pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti. O tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika, a ako se Hrvatski sabor ne može sastati, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, Predsjednik Republike.''

''Ono što bi ostalo neprimijenjeno i da prođe referendum, jest druga rečenica koja kaže da ''odluku o tome donosi Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika''. Čak i da prođe njihovo prvo pitanje, ostaje to da Hrvatski sabor o tim okolnostima i tim situacijama mora donijeti posebnu odluku kojom će reći koja prava i koliko dugo i kako će ograničavati dvotrećinskom većinom. Oni referendumskim pitanjima nisu obuhvatili obje rečenice, nego samo prvu i to je to. Zato cijela ta inicijativa je nepotrebna i promašena. To je politički udar na parlamentarnu većinu'', kaže Palić.

'Stvar je pravno čista, a politički...'

Ta parlamentarna većina, istče Palić, temeljem članka 16. Ustava upravlja pandemijskom krizom tako kako upravlja.

''... ali neka o tome prosuđuju birači na izborima, no Ustavni sud im je dao za pravo u čitavom nizu situacija oko toga. Pravno je stvar čista, a politički stvar je u tome da se i opozicija uključi u donošenje odluka vezanih uz epidemiju'', kaže Palić.

Inače, članak 16. Ustava RH o kojem je riječ, glasi: ''Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju.’’

Covid potvrde ne mogu se posve ukinuti

Postavlja se i pitanje je li moguće ukinuti covid potvrde, ako bi i one dalje biti potrebne za putovanja u države Europske unije i drugdje gdje će ih biti potrebno predočiti.

''Mi možemo ukinuti covid potvrde samo u onom dijelu koji su regulirani našim propisima. A na referendumu se ne može derogirati odredbe koje su u aktima institucija EU. Europsko pravo se ne može rješavati na ovom referendumu. U našem Ustavu jasno piše kako i što je vezano za primjenu prava EU i za primjenu akata u čijem donošenju RH sudjeluje u institucijama EU. Postavlja se pitanje je li ta odluka koja je predmet referendumske inicijative u bilo kojem elementu vezana uz europsko pravo. Ako jest, onda je dvojbeno može li se ljude na referendumu pitati o njoj. To drugo pitanje je dvojbeno i u nekoliko drugih stvari. Zapravo je stvarni cilj ove referendumske inicijative ono prvo pitanje'', napominje Palić.

Sabor dvotrećinski i o deratizaciji?

Pitanje je i što će biti ako referendum o covid potvrdama bude raspisan, a Vlada ukine covid potvrde.

''U tom slučaju otpada taj dio referendumskog pitanja koji se odnosi na covid potvrdu pa bi se referendum morao provesti samo za dio referendumskog pitanja. I to za sve ono što se ne odnosi na covid potvrde. Dakle, i mjere iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (radi se o dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji) i zabrana putovanja u države u kojima vlada zarazna bolest morale bi se donositi u Hrvatskom saboru'', kaže Palić.

Na koncu je naveo dva apsurdna primjera koji bi iz toga mogli proizaći.

''Tada bi se i o borbi protiv glodavaca - provedbi deratizacije - trebalo odlučivati u Saboru. I to dvotrećinskom većinom! O putovanju u Australiju ili neku drugu državu u kojoj vlada zaraza također bi se odlučivalo u Saboru dvotrećinskom većinom, a koliko će vam ljudi doći doći na privatno okupljanje u doba epidemije odluku može donijeti sam ministar Beroš koji ima podršku 76 zastupnika'', naglasio je Palić.