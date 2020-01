USTAVNI STRUČNJAK O MILANOVIĆEVOJ SKROMNOJ INAUGURACIJI: ‘Prisegnut će na Ustav i odmah prekršiti odredbu o lenti?’

Zakon o grbu, zastavi i lenti predsjednika RH nije izmijenjen još od 1990. godine te propisuje da taj ‘znak predsjedničke časti’ predsjednik nosi na Dan državnosti, kod akreditiranja diplomatskih i konzularnih predstavnika i u drugim svečanim prilikama te pri predaji priznanja

Sedma po redu inauguracija hrvatskog predsjednika održat će se 15. veljače kada će Zoran Milanović prisegnuti i tako službeno postati predsjednik RH. No, o njegovoj inauguraciji već se danima vode polemike jer je Milanović odlučio da želi skromniju varijantu inauguracije i to na Pantovčaku u vrlo uskom krugu ljudi. Bez pompe, stranih državnika, domaćih političara te u krugu bliskih suradnika (dakle ljudi koji su bili s njim u kampanji), užeg Vladina kabineta, aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednika Vrhovnog suda, načelnika Glavnog stožera te supruge, izabrani predsjednik želi prisegnuti na dužnost. Na novinarsko pitanje hoće li njegova djeca biti prisutna na tom, inače svečanom događaju, Milanović je odgovorio da “ne vjeruje da će i oni tamo biti”.

Mato Palić, profesor s katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Osijeku kazao je za Večernji list da je to prvi put da na svečanosti neće biti stranih državnika i da se odustanak od tradicije ne može formalno osporiti. No, ustavni stručnjak upozorava na zakonske odredbe zbog kojih bi bilo “apsolutno primjereno da svi ustavni suci budu pozvani na polaganje prisege kao što su i do sada bili”.

INAUGURACIJA MILANOVIĆA: ‘To nije predsjednikova fešta nego državni ritual!’; O svemu se oglasio i predsjednik Ustavnog suda

Sporna lenta

“Vjerujem da će biti pozvani svi suci Ustavnog suda, jer točno je da Ustav propisuje da predsjednik Republike pred predsjednikom Ustavnog suda polaže svečanu prisegu, ali i da se prisega i njezino polaganje uređuju zakonom. A Zakonom o izboru predsjednika RH propisano je da se svečana prisega polaže pred Ustavnim sudom”, istaknuo je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

Bivši predsjednici Stjepan Mesić i Ivo Josipović predsjedničku lentu nisu koristili, no predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec je lentu uručila Kolindi Grabar-Kitarović na svečanoj inauguraciji. Aktualna predsjednica ju ni tada, ali ni kasnije nije nosila. Zakon o grbu, zastavi i lenti predsjednika RH nije izmijenjen još od 1990. godine te propisuje da taj “znak predsjedničke časti” predsjednik nosi na Dan državnosti, kod akreditiranja diplomatskih i konzularnih predstavnika i u drugim svečanim prilikama te pri predaji priznanja. Palić se pita postoji li veća svečana prilika od inauguracije te napominje kako praksa prošlih predsjednika tjera vodu na Milanovićev mlin. Osim toga, ističe, novčane kazne su propisane samo za kršenje odredbi o grbu i zastavi, dok za lentu nije propisana kazna.

“Međutim, loša je poruka što izabrani predsjednik unaprijed govori da ne podržava nošenje lente te iz zakona bira što mu je prihvatljivo, a što ne. Zakon ne propisuje da predsjednik “može” nositi lentu, već da je “nosi” pa je loša poruka ako to ne poštuje, a priseže na poštivanje Ustava i zakona”, govori ustavni stručnjak Palić za Večernji list.

Šeparović je pak na temu lente komentirao da Ustavni sud tu nema nikakvu ulogu i da će u tom pogledu poštovati volju izabranog predsjednika. Šeparović za Večernji navodi da je činjenica da je Zakonom o grbu, zastavi, himni RH i zastavi i lenti predsjednika RH propisano da predsjednik nosi lentu u svečanim prilikama. Predsjednik Ustavnog suda kaže da, što se inauguracije tiče, on kao predsjednik i sud imaju jedino ulogu u pogledu prisege i toga da se striktno poštuje tekst prisege.

MILANOVIĆ IZNENADIO ODLUKOM O INAUGURACIJI: Evo kako je reagirala Kolinda Grabar Kitarović i što će biti sa 650.000 kuna

MILANOVIĆ PROMIJENIO DATUM INAUGURACIJE: Otkriveno koliko će koštati svečanost, no svi se pitaju – hoće li zvati Vučića?