USTAVNI STRUČNJACI ZA NET.HR: MATO PALIĆ: ‘Postupanjem policije prekršen je Ustav RH’; BRANKO SMERDEL: ‘Ne znam kako im to nije bilo dvojbeno’

Ugledni stručnjaci za ustavno pravo Branko Smerdel i Mato Palić komentirali su za Net.hr dolazak policijskih službenika u redakciju Net.hr-a kako bi utvrdili identitet naše ugledne novinarke Đurđice Klancir

Nakon što je profesor Mato Palić, docent za ustavno pravo na Katedri ustavnih i političkih znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku objavio na Facebooku kako je postupanjem policijskih službenika koji su došli u redakciju Net.hr i legitimirali našu novinarku Đurđicu Klancir prekršen Ustav, kontaktirali smo profesora Palića i profesora Branka Smerdela, jednog od najvećih stručnjaka za ustavno pravo u Hrvatskoj za komentar.

‘Postupanjem policije prekršen je Ustav RH’

“Kratko razmišljanje u vezi postupanja policijskih službenika oko novinarke Đurđica Klancir. Nije sporno da policija postupa u skladu s traženjem odvjetnika. Takva mogućnost ima potpuno čisti pravni osnov. Međutim, prema odredbi iz čl. 3. st. 2. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika proizlazi kako su oni dužni primjenjivati svoje ovlasti razmjerno svrsi – načelo razmjernosti. Prevedeno, ukoliko su mogli na bilo koji drugi BLAŽI način utvrditi identitet osobe za koju je odvjetnik tražio podatke (provjerom u njihovim informacijskim sustavima, korištenjem interneta i sl.) onda su trebali postupiti na takav način da učine što manje štetnih posljedica, a istovremeno obave svoju zakonsku dužnost. Dakle, postupanjem policije je prekršen Ustav RH i gore navedena odredba Pravilnika”, naveo je profesor Palić na svojem Facebook profilu.

Retorika o 200 000 provjera nije točna

Kako nam je kratko rekao profesor Palić: ‘Došlo je do pogreške u policijskom postupanju”.

“Moglo se doći do podataka na blaži način. Koristeći podatke koje su dobili od navedenog odvjetnika, zaključili su da je riječ o novinarki i ono što je trebalo odvjetniku mogli su dobiti iz svojih baza podataka u kojima su navedeni osobni podaci i slika. Ukoliko je došlo i do promjene prezimena, to je vidljivo u njihovim bazama podataka’, smatra stručnjak za ustavno pravo profesor Palić.

“Nije bilo potrebno je fizički tražiti, ukoliko se to moglo učiniti na blaži način i to da osoba čiji se podatci traže ne zna. U ovom slučaju, dolaskom u redakciju došlo je do nerazmjernosti u primjenjivanju ovlasti”, objasnio je.

Kada smo ga upitali što misli da se dogodilo, profesor Palić je izjavio: ‘Došlo je do greške, propusta iz njima poznatih razloga. U tom slučaju pogrešku treba priznati i ispričati se osobi koja je bila povrijeđena.’

“Međutim, retorika koja se pojavila u javnosti kako policija radi godišnje oko 200 000 provjera i utvrđivanja identiteta nije potpuno točna. U tom slučaju, policija bi se bavila samo time. Išla bi po domovima i po mjestima zaposlenja. Oni kako bi napravili provjeru identiteta koriste svoju infrastrukturu. Pravo pitanje je koliko provjera takve vrste podataka je učinjeno na isti način. Na to pitanje odgovorni traju dati obrazloženje”, naveo je docent na Katedri ustavnih i političkih znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku.

‘Ne znam kako im to nije bilo dvojbeno’

Sličan stav ima i ugledni profesor Branko Smerdel.

“Načelo razmjernosti, postupanja prema svrsi, ima preteču u načelu razboritosti. Nije policija dužna, bez procjene opravdanosti svrhe, izvršavati naloge odvjetnika! U ovom slučaju, naprosto su mogli uputiti odvjetnika kako da nađe adresu jedne od najpoznatijih novinarki u državi. Pače, obzirom da je očigledna svrha bila molestiranje novinarke, trebali su uputiti odvjetnika o odredbama, ne Pravilnika, koji uređuje postupanje policije, nego članka 16/2 Ustava, koji obvezuje svih. Pa ako je to sisačkoj postaji bilo nejasno, zagrebačka je trebala tražiti uputu/tumačenje Uprave policije”, napisao je profesor Smerdel na Facebooku i potvrdio nam u telefonskom razgovoru.

“Ono što sam ja prvo upozoravam je članak Ustava koji uređuje takozvano načelo razmjernosti, te nje proizlazi da država koristi najmanju silu moguću da bi se postigao željeni cilj. To je primjereno u demokratskom društvu. Naime, svako ograničavanje prava mora biti predviđeno zakonom i da mora biti sa svrhom”, objasnio je šef katedre za Ustav na zagrebačkom Pravnom fakultetu.

“Prosudbu o tome da li je neki zahtjev odvjetnika opravdan, ne donose ti policajci na terenu nego donose na određenoj zapovjednoj razini. Ja ne znam kako to nikome nije bilo dvojbeno”, izjavio je profesor Smerdel te dodao kako mu je s današnjim sredstvima komunikacije apsurdna isprika “nismo vas mogli naći” i kako često to upravo njemu govore.