STRUČNJAKINJA OBJASNILA ZAŠTO REFERENDUMA NEĆE BITI: ‘Pitanja su apsolutno protuustavna, a za sve su odgovorni HDZ i SDP’

‘Zamislite ugovor koji se nama ne sviđa, ne želimo više pravosudno surađivati sa Srbijom, Crnom Gorom pa ne želimo Vatikanske ugovore. Može li narod odlučivati o otkazivanju međunarodnih ugovora? Naravno da ne, jer Ustav ograničava sve pa čak i narod.’

Nakon što je prošlog tjedna Građanska inicijativa Narod odlučuje objavila točan broj potpisa koje su prikupili za raspisivanje dva referenduma koja predlažu, o tome su se oglasili i stručnjaci. Jedan je za promjenu izbornog sustava, a drugi za povlačenje Istanbulske konvencije koju je Hrvatski sabor ratificirao. Ustavna stručnjakinja Sanja Barić kaže da je prikupljanje potpisa za oba referenduma u isto vrijeme zapravo odlična taktika Građanske inicijative.

‘Pitanja su apsolutno protuustavna’

‘Moraš naći jednu temu koja privlači ljude, a onda uz to možeš provući temu koju je teže razumjeti. Izborni sustav nije jednostavno razumjeti. Taktika je odlična’, rekla je Barić za N1, no dodaje i da su pitanja u svakom slučaju protuustavna. Naime, inicijativa Narod odlučuje navela je nekoliko elemenata izbornog sustava koje žele promijeniti. Sanja Barić se slaže da izborni sustav nije dobar i da je potrebna njegova reforma, no postoje problemi. Sustav je, objašnjava Barić, jako kompleksan, a uvođenje, primjerice, elektroničkog i dopisnog glasovanja u Hrvatskoj je tehnički teško izvedivo.

‘Smjernice Venecijanske komisije jasno kažu – da takvo glasovanje, ali samo ako se može osigurati sigurnost. Dodala bih da to nema veze s tim je li netko ili nije za referendum. Ustavna kateogrija je racionalna primjena svakog propisa, ako odredba nije moguće biti racionalno primjenjena, to je dovoljan razlog protuustavnosti’, dodaje Barić.

Kada je pak riječ o smanjivanju prava nacionalnih manjina, Barić kaže da je to pitanje apsolutno protuustavno.

‘Ne radi se samo o smanjenju prava nacionalnih manjina i njihovom predstavljanju u parlamentu nego o promjeni osnovne tektonike izgleda Hrvatskog sabora. Mi s takvom odlukom stvaramo dvije skupine zastupnika, to je ozbiljna stvar o kojoj se ne može na takav način izmijeniti. Što se tiče ostalih proceduralnih elemenata, oni su po mom mišljenju svi od reda neprihvatljivi’, rekla je.

‘Može li narod odlučivati o otkazivanju međunarodnih ugovora? Naravno da ne!’

Objasnila je Barić za N1 i zašto inicijativa za povlačenje Istanbulske konvencije ne može uspjeti. I ona je, kaže, potpuno neustavna jer međunarodni sporazum niti ne može biti predmet referenduma. Međunarodni ugovor mogu otkazati isključivo državna tijela.

‘Zamislite ugovor koji se nama ne sviđa, ne želimo više pravosudno surađivati sa Srbijom, Crnom Gorom pa ne želimo Vatikanske ugovore. Može li narod odlučivati o otkazivanju međunarodnih ugovora? Naravno da ne, jer Ustav ograničava sve pa čak i narod. Drugi, očitiji razlog je da se na referendumu sadržajno ne smiju mijenjati ljudska prava na način da se ona ograničavaju ili smanjuju. Istanbulska konvencija govori o ljudskim pravima i ravnopravnosti spolova, to je jedna od temeljnih vrednota Članka 3 našeg Ustava. Mi bismo otkazivanjem išli u ukidanje, smanjivanje i ograničavanje ljudskih prava i temeljnih vrednota. Zamislite da ukinemo sad bilo koje ljudsko pravo. To većina ne smije moći, to je elementarna abeceda referenduma. Ljudska prava se ne mogu smanjiti na referendumu’, upozorava Barić i dodaje da su takve inicijative zapravo ‘ brza utrka do dna’, za što su odgovorne dvije najveće stranke jer ne rješavaju strukturne probleme

‘Ustavni sud je propustio priliku, ali ona će opet doći’

‘Pogledajte suštinu tih inicijativa, to je stalno napad na drugog i drugačijeg, istospolne zajednice, manjine, a sprema se referendum o pobačaju koji je potpuno neustavan. Ovo je povezano nedavno nakon Istanbulske, tu su zapaljene emocije, to je žalosno, ali prirodno i prisutno u svim državama. Zato je tu Ustav, da racionalizira naše odnose, da se ne svodimo na ono najniže u nama, nego da shvatimo da živimo zajedno i da postoje opća pravila koja nitko ne može zlorabiti bez obzira koliko novca ima i kakvu organizaciju ima. To je najveća odgovornost stranaka, jer su propustile zatvoriti taj prostor ulaska iracionalnosti u sustav’, rekla je.

Smatra da je Ustavni sud trebao reagirati i ranije.

‘Najviše to ovisi o predsjedniku Ustavnog suda i ta je prilika propuštena, ali će doći opet brzo. To je 13 osoba izabranih sukladno pravilima, na muci se poznaju junaci’, rekla je ustavna stručnjakinja Sanja Barić.