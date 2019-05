USTAVNA STRUČNJAKINJA O PLANU MISLAVA KOLAKUŠIĆA: ‘Ulazimo u teren intelektualne psihodelije’

‘Činjenica jest da se ne možeš kandidirati za premijera, nego na parlamentarnim izborima. Jednako tako, kao što je sudačka dužnost nespojiva s parlamentarnom, tako je i dužnost u izvršnoj vlasti nespojiva s parlamentarnom”, kazala je ustavna stručnjakinja Sanja Barić sugerirajući da bi Kolakušić to mogao učiniti jedino kada bi dao ostavku na mjesto predsjednika Republike, ako na nju uopće bude izabran

U žestokom intervjuu u Dnevniku Nove TV Mislav Bago vodio s Mislavom Kolakušićem, donedavnim sucem Trgovačkog suda u Zagrebu i izabranim zastupnikom u Europskom parlamentu, Kolakušić je iznio nekoliko kontroverznih planova i političkih ambicija. Kolakušić je nesumnjivo najveće iznenađenje europskih izbora jer je, kao novopečeni političar u svome prvom izbornom nastupu i kao nositelj liste nezavisnih kandidata dobio 7,89 posto glasova i osvojio jedan mandat u Europskom parlamentu.

No, već je u ranijim istupima dao do znanja, a jučer i potvrdio da su mu ovi izbori bili tek prvi korak u ostvarenju političkog projekta koji uključuje troje izbora u nizu: netom održane za Europski parlament, zatim predsjedničke i na koncu parlamentarne. Kolakušić samouvjereno najavljuje da će se kandidirati i za predsjednika Republike, a zatim i na parlamentarnim izborima kako bi postao premijer.

‘Mi smo kao društvo u stanju intelektualne psihodelije…’

“Mislim se kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske, jer birači su me birali da bih postao premijer, a ne da bi postao europarlamentarni zastupnik”, kazao je poprilično konfuzno u ovotjednom intervjuu na Novoj TV. “Konačni cilj (mi) je biti predsjednik Vlade, a da bih mogao uspješno obnašati funkciju predsjednika Vlade”, dodao je.

Zbunjujuće, naime, zvuči Kolakušićeva izjava da želi biti premijer nakon što već postane predsjednikom Republike. “Ovisi, vidjet ćemo. Ako budu prijevremeni parlamentarni izbori, onda ćemo se prvo natjecati na parlamentarnim izborima”, pokušao je pojasniti Kolakušić.

Pitali smo ustavnu stručnjakinju s Pravnog fakulteta u Rijeci, Sanju Barić, je li i kako moguće s predsjedničke funkcije kandidirati se za onu premijersku. Točnije, izaći na parlamentarne izbore. Barić je najprije duboko uzdahnula pa napominjući kako govori načelno, a ne o samom Kolakušiću, ustvrdila da smo kao društvo “u stanju pseudozrdravog razuma i intelektualne psihodelije”.

“Mi smo kao društvo očito u stanju intelektualne psihodelije u javnom prostoru u kojem se javljaju takve pojave, izjave i prijedlozi. To se ne može objasniti drugačije nego pojmovima posuđenima iz književnosti. Znači, fantazmagroija, teatar apsurda, psihodelija… Struka jedva više može komentirati stvari kakve su, recimo, referendum koji traži Živi zid. To je toliko teško, to je ulazak na teren koji je psihodelično-fantazmagoričan”, pojadala nam se prof. Barić.

Ne može predsjednik ići na parlamentarne izbore

Što se tiče same Kolakušićeve ambicije da bude predsjednik, a zatim se kandidira i na parlamentarnim izborima kako bi postao premijer, Barić kaže kako još nismo imali takvu situaciju. “Činjenica jest da se ne možeš kandidirati za premijera, nego na parlamentarnim izborima. Jednako tako, kao što je sudačka dužnost nespojiva s parlamentarnom, tako je i dužnost u izvršnoj vlasti nespojiva s parlamentarnom”, kazala je Barić sugerirajući da bi Kolakušić to mogao učiniti jedino kada bi dao ostavku na mjesto predsjednika Republike, ako uopće bude izabran.

“Mogao bi to učiniti na isti način kao što je dao ostavku na mjesto suca Trgovačkog suda kako bi se mogao kandidirati za zastupnika u Europskom parlamentu. To je to”, dodala je Barić.

Kolakušić je u razgovoru s Bagom na Novoj TV ponovio i ambiciju da jednoga dana u izvršnoj vlasti istodobno obnaša dužnosti premijera te ministra pravosuđa i ministra policije. “Bez toga nisu moguće promjene”, ustvrdio je Kolakušić ponudivši primjer Švicarske u čijoj su vladi objedinjeni resori pravosuđa i policije.

‘Premijer ne vodi neki poseban resor nego čitavu vladu’

Barić nam je prokomentirala i tu Kolakušićevu ambiciju. “Primjer Švicarske koji je naveo primjer je da postoje takvi resori. No, jedno je napraviti resor koji obuhvaća i pravosuđe i policiju, a sasvim je druga priča istodobno biti i premijer. Koji resor vodi premijer? Premijer ne vodi neki poseban resor nego cijelu vladu. Postoje primjeri zemlja u kojima su ti resori objedinjeni, ali nema primjera da su ljudi koji vode te resore ujedno i premijeri. I u ovom bi slučaju trebali apelirati na zdravi razum”, kazala je Barić.

Na koncu, Kolakušić kaže da je za promjenu nekog zakona dovoljno desetak sekundi. Barić se, naravno, ne slaže.

“Postoje parlamentarne procedure s dva čitanja nekog zakona, a samo u nekim propisanim slučajevima to može biti hitna procedura s jednim čitanjem. No potrebna je i javna rasprava, što traje neko vrijeme. Drugo su predizborne poruke”, zaključila je Barić.

