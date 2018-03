HASANBEGOVIĆ POPLJUVAO ‘DOKUMENT DIJALOGA’, EVO ŠTO KAŽE USTAVNA PRAVNICA: ‘Ne slušajte bedastoće’

‘Ako ga SAMO čitate, ali CIJELI, shvatit ćete. Bez straha, razumljiv je i nepravnicima’, zaključila je Barić.

Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima jučer je završilo svoj rad te predstavilo dokument koji treba služiti kao osnovna smjernica za daljni zakonodavni rad i spuštanju tenzija u društvu, rekao je jučer Andrej Plenković. Preporučeno je sankcioniranje simbola totalitarnih režima, uz iznimku da se pozdrav ‘Za dom spremni’, inače suprotan Ustavu RH, može koristiti u komemorativne svrhe uz prethodno dopuštenje.

Zlatko Hasanbegović iz stranke Neovisni za Hrvatsku popljuvao je dokument, rekavši kako ga smatra nepotrebnim, neupotrebljivim i pravno neobvezujućim.

‘Dokument nesposobnosti’

‘Pozivam sve koje to zanima da pročitaju ovaj dokument, to je dokument nesposobnosti, i vidjet će da se u pojedinim dijelovima brkaju kruške i jabuke. To je pravno potpuno neobvezujuće, a intelektualno je neupotrebljivo te se, nakon njegova donošenja, neće dogoditi – ništa. Mi se trebamo suočiti samo s posljedicama jugoslavenske, komunističke vladavine’, rekao je Hasanbegović.



Posebno je naglasio: ‘Kad bi netko a strane pručavao ovaj dokument, mogao bi steći dojam da je isticanje tzv. totalitarnih simbola prvorazredni problem, a riječ je o marginalnim pojavama, o vrsti društvene patologije i ekscesima koje treba rješavati postojeći zakonski okvir’, zaključio je Hasanbegović, prenosi N1.

PLENKOVIĆ: ‘Pozdrav ‘Za dom spremni’ je nedozvoljen, ali može se koristiti u ‘iznimnim situacijama’

Dokument dijaloga, odnosno smjernice predstavljene jučer u Banskim dvorima, komentirala je ustavna stručnjakinja Sanja Barić, ocijenivši dokument rijetko kvalitetnim. Sve zainteresirane zamolila je da ne komentiraju ili na bilo koji način dovode u pitanje dokument ako ga nisu pročitali.

Kvalitetan sadržaj, tekst i kontekst

‘U svojstvu ustavnog pravnika, zatim građanina RH i, konačno, čovjeka mogu dati jedinstvenu ocjenu: radi se o rijetko viđenom kvalitetnom dokumentu, rijetko kvalitetnog sadržaja, teksta i konteksta. Neobično rješenje, kojeg zovemo “službena tolerancija inače neustavne prakse” ustavnopravno je dozvoljeno, upravo zbog iznimno uskog i vrlo preciznog dosega. (Ne, nema učlanjenja u HOS kao “škuže” za korištenje neustavnog pozdrava…ni sličnih bedastoća koje se spominju u javnosti)’, komentirala je Barić.

Dodala je i nekoliko konkretnih napomena koje je izdvojila ‘jer su u potpunosti izostale iz svih dosadašnjih medijskih izvještavanja’.

1. Ukazano je na potrebu širokog građanskog obrazovanja, u smislu upoznavanja s Ustavom i njegovim temeljnim postulatima.

2. Ukazano je na potrebu široke edukacije sudbenih i upravnih tijela radi kvalitetne i ispravne primjene Ustava RH.

3. Ukazano je na potrebu ujednačavanja prakse i razvoj sposobnosti ispravnog tumačenja pravnih normi.

4. Iznad svega, ukazano je na nespornu potrebu i nesporan ustavni zahtjev demokratizacije političkih stranaka.

‘Netko od vas će pomisliti “zašto nam nije napisala više”. Ovaj dokument je dragulj humanosti i majstorija mogućeg u nemogućim uvjetima, ako toga niste svijesni, žao mi je, ali pročitajte. Svaka stranica, svaka rečenica ima težinu’, smatra Barić te naposljetku svoj osvrt završava primjerom:

Pročitajte cijeli tekst

‘Dopustite za kraj ovu paralelu (pretjeranu, ali plastičnu): kad čitate Ecovo “Ime ruže”, možete samo letjeti i tražiti kraj tog povijesnog krimića. A možete i čitati sve, prateći uz krimi priču i silne literarno-filozofske digresije, metafore i alegorije. Ako pristupate DOKUMENTU DIJALOGA kao krimiću, gdje samo očekujete kraj, odgovore na “vaša” pitanja u crno-bijelom spektru, unaprijed ste osudili proces i dokument. Ako ga pak SAMO čitate, ali CIJELI, shvatit ćete. Bez straha, razumljiv je i nepravnicima’, zaključila je Barić.