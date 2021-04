‘USTAV NE PRAVI RAZLIKU IZMEĐU RATA I MIRA’: Lozančić se uključio u polemiku oko toga tko vodi vojsku, Milanović ili Vlada?

‘Republika Hrvatska nije izmislila pojam i koncept vrhovnog zapovjednika. To postoji već 200 godina, (taj koncept) je ujedinio civilnu i vojnu vlast u jednu osobu’, rekao je savjetnik predsjednika Milanovića

Premijer Andrej Plenković optužio je predsjednika Republike Zorana Milanovića za “politiziranje vojske”. Optužba je uslijedila nakon što je Milanović izjavio da razmišlja o tome da pozove vojsku da ne ide u Okučane. Savjetnik predsjednika Milanovića, Dragan Lozančić rekao je za RTL Danas da je predsjednik Vrhovni zapovjednik. “U skladu s Ustavom i zakonom on donosi odluke koje donosi”, rekao je Lozančić.

‘Zakon i Ustav su jasni’

Također, ministar obrane Mario Banožić rekao je da će Hrvatska vojska sudjelovati na obilježavanju 26. obljetnice VRO “Bljesak” temeljem odluke ministra obrane po članku 54.

“Mislim da je predsjednik već odlučio da će vrh Hrvatske vojske sudjelovati na obilježavanju tog dana i da će biti uz njega taj dan”, rekao je Lozančić te dodao da je Zakon o obrani tu posve jasan kao i Ustav. “Predsjednik Republike vrhovni je zapovjednik i odgovornost za tako nešto je njegova”. “Republika Hrvatska nije izmislila pojam i koncept vrhovnog zapovjednika. To postoji već 200 godina, (taj koncept) je ujedinio civilnu i vojnu vlast u jednu osobu”, rekao je.

“U slučaju Republike Hrvatske Ustav ne pravi razliku između rata i mira, nego je predsjednik (uvijek) vrhovni zapovjednik. Uz sve ove zakonske i ustavne promjene koje smo imali u 30 godina, ta rečenica je ostala ista”, dodao je Lozančić.

Upitan može li predsjednik zabraniti vojnicima da idu u drugi protokol, rekao je da je “doista moguće u takvim uvjetima tako drastično drugačije tumačiti jednu te istu stvar”.

“Imamo članke 58. do 64. Zakona o obrani, koji govore o korištenju oružanih snaga u dvije varijante. Jedna je varijanta u kriznim situacijama, u slučaju katastrofe, velike nesreće, protupožarnoj borbi, spašavanju, potpori policiji, na granici. To su aktivnosti oružanih snaga gdje odlučuju Vlada ili ministar”, rekao je.

Naveo je i drugu varijantu. “U slučajevima kad se pruža ili kad se iznimno koriste oružane snage u potpori ili humanitarnoj pomoći civilnim vlastima, lokalnim vlastima ili civilnom društvu. I to je to”, zaključio je.

‘Predsjednik zasigurno ima svoje razloge’

Komentirao je i mogućnost predsjednika da zabrani vojnicima da budu u protokolu premijera.

“Nigdje ne piše da on to ne može zabraniti. Da on to ne može, ne bi bio vrhovni zapovjednik u punom smislu. A zašto nešto zabranjuje, to pitajte njega. On zasigurno ima svoje razloge”, poručio je te dodao da ne vjeruje da ga vojnici neće poslušati i da će se pojaviti u drugom protokolu. “Mislim da to ne mogu napraviti. On je vrhovni zapovjednik”.

Lozančić je upitan i smatra li da će biti više protokola u Okučanima, na što je odgovorio da “nema kristalnu kuglu”. Također, smatra da ove godine na obljetnici u Okučanima ne očekuje ustaška obilježja, a ukoliko ih bude, vjeruje da bi predsjednik Milanović mogao postupiti kao i prošle godine, napustiti obilježavanje.