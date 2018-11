USTAŠKI POZDRAV U SABORU: Na izložbi, koju je organizirao Stevo Culej, postavljena slika ubijenog francuskog dobrovoljca u uniformi HOS-a

Stevo Culej organizirao je izložbu u Saboru na kojoj je izložena slika francuskog dobrovoljca u uniformi HOS-a s ustaškim pozdravom “Za dom spremni”

HDZ-ov zastupnik Stevo Culej organizirao je u Saboru uoči obljetnice pada Vukovara izložbu na kojoj je izložena i vrlo interesantna slika Damira Kukavice koja prikazuje ubijenog francuskog dobrovoljca Jean-Michela Nicoliera u, ni manje, ni više, HOS-ovoj uniformi sa slavnim ustaškim pozdravom “Za dom spremni”.

Culej je za N1 televiziju prokomentirao ovu Kukavičinu sliku, naglasivši da je riječ o legalnom HOS-ovu znaku u trenutku kada je Francuz ubijen.

“Gospoda koja su primijetila legalni znak postrojbe HOS-a koji se nalazi na umorenom Jean-Michel Nicolieru ubijenom na Ovčari čije tijelo nije pronađeno i čijeg ubojicu nije stigla pravda – nalazi se legalna oznaka u trenutku u kojem je ubijen. Gospodi kojoj je to sporno, znam zašto im je sporno. Ali mi nije jasno zašto im nije sporno koji su znak nosili oni koji su ga ubili, nosili su zvijezdu petokraku koja ništa dobro hrvatskom narodu nije donijela, četničku kokardu, četiri slova S, mrtvačke glave… Nije im sporno što oni koji su ubijali slobodni šeću Vukovarom. I moje kolege iz Sabora koje su rekli: Mi nećemo na njegovu izložbu. A niste ni dobrodošli ako se ne osjećate dobro na izložbi…”, rekao je Culej za N1.

Činjenicu da je podrav sporan i premijeru Plenkoviću, Culej je komentirao riječima: “Svakom od volje k’o Šokcu post”.

Amblem HOS-a nema veze s ustaškom i komunističkom diktaturom

Miro Kovač je za N1 rekao da također ne vidi ništa sporno u amblemu HOS-a i da nije riječ o veličanju ustaške diktature.

“Koliko znam Nicolier je bio pripadnik HOS-a, radi se o amblemu HOS-a i on nije proskribiran, znači da i pripadnici HOS-a u svečanim prigodama imaju pravo nositi svoje odore, ako su prethodno časno otpušteni iz snaga. Ja to gledam na taj način. HOS-ovci se priznaju kao branitelji… Ovdje nije riječ o veličanu ustaške diktature, barem ja to tako vidim. Hrvatska nema veze s ustaškom diktaturom i komunističkom diktaturom”, poručio je Kovač.

“Za dom spremni” je ustaški pozdrav

S druge strane, povjesničar Tvrtko Jakovina tvrdi da je “Za dom spremni” ustaški pozdrav koji su nosile jedinice HOS-a. Te jedinice, rekao je Jakovina, ukinute su i apsorbirane u Hrvatske vojske.

“Ovo je ustaški pozdrav, nosile su ga jedinice HOS-a koje su ukinute i apsorbirane od Hrvatske vojske i taj pozdrav nije bio u upotrebi dok je Franjo Tuđman vodio rat jer je bilo vrlo jasno što taj pozdrav znači. To što je jedan Francuz ili su neki vojnici to nosili, bilo je jasno zašto su oni to uzeli. Od tog dijela se trebamo maknuti. To ne govori ništa o njegovoj žrtvi, vodotornju, Eiffelovom tornju”, rekao je Jakovina.

Značenje Vodotornja će biti umanjeno ako ispod njega stoje ustaški simboli

Jakovina smatra da je ovakva izložba vraćanje u 1941. godinu, a ne poziv na izgradnju budućnosti u suvremenoj Europi.

“I tu stvar bi trebali imati političari na pameti, gospodin Medved koji vrlo dobro zna kako se dijele kolone u Vukovaru i gradonačelnik Penava koji je bio u oporbi sa svojom strankom iznutra i svi koji su u Povjerenstvu donijeli preporuku po kojoj možete malo biti Ustaša pa ne biti kad vam to odgovara. Pitanje je, mislim da će znati oni koji su na najvišim mjestima, kako na taj pozdrav, zastave, simbole, reagiraju naši najvažniji saveznici i diplomati? To su prave poruke koju Hrvatska šalje. Vodotoranj će biti bitno umanjen, ako ispod njega stavljate ustaške simbole”, rekao je Jakovina