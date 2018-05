USRED SPLITA PROŠETAO GOLE GUZE: Turist osebujnog stila zbog kojeg su se danas okretale mnoge glave

Ne znamo odakle je došao, ali čisto sumnjamo da i tamo šeta gole guze

Kako nam se bliži najintenzivniji dio turističke sezone, tako je za pretpostaviti da će komunalni redari imati sve više posla s razgolićenim turistima u gradovima na obali. No, srećom po ovog turista u Splitu, komunalnog redara nije bilo u blizini pa tako nije morao ni olakšati novčanik zbog neprikladnog odijevanja. No, ovaj osebujni polugoli gospodin ipak je uspio okrenuti mnoge glave na rivi.

Inače, u gradovima na obali neprikladno, recimo slobodno, polugolo odijevanje, zakonom je kažnjivo pa ćete tako, prošetate li u kupaćem po Dubrovniku ili Novalji, platiti kaznu od 1000 kuna, a na Hvaru čak dvostruko više.



No, propisi se razliku od grada do grada pa tako za isti ‘prekršaj’ u Zadru nećete platiti ništa, no mogli bi vas opaliti po džepu ako se sunčate goli na vlastitom balkonu. Budući da se to smatra remećenjem javnog reda i mira, jer zakon balkone smatra ‘fiktivnim javnim mjestima’ jer su radnje koje se na njima čine dostupne javnosti, mogli biste platiti kaznu do 750 kuna, kao i za bilo koji drugi slučaj razgolićavanja na javnom mjestu.

Gospodin sa slika gore očito nije čuo da gola guza na javnom mjestu kod nas baš i nije najpoželjnija.