USRED SEZONE, PRAZNE FEKALIJE RAVNO U MORE: Mještanka snimila zabrinjavajuć video: ‘Sve to u blizini lokalnih kupališta’

Načelnik je već ranije priznao problem, ali tvrdi da je svake godine sve manji

Prije 10-ak dana, mještani otoka Ugljana zgroženi su upozoravali kako se fekalije iz septičkih jama, umjesto u kanalizacijski sustav ispušta ravno u more.

„Na obalnom području koje pripada Psihijatrijskoj bolnici Ugljan cijelo ovo ljeto plivaju fekalije koje ispuštaju cisterne. Umjesto u kanalizacijski kolektor, sadržaj crnih jama završava u moru, a nerijetko i na privatni parcelama“, tvrde Ugljanci za Zadarski.

FEKALIJE SE ISPUŠTAJU DIREKTNO U MORE, KAŠTELANI U ŠOKU: Procurila gnjusna snimka, ljudi su zabrinuti zbog zaraze

Načelnik općine Preko Jure Brižića je priznao da postoji problem, ali prije svega jer kocesionari žele što prije isprazniti jame.

Žele isprazniti što brže pa začepe kanalizaciju

„Prijašnjih su godina vlasnici cisterni sadržaje crnih jama istresali po privatnim parcelama na otoku, a sada bi to trebali raditi na predviđenim lokacija i iscrpljeni sadržaj izravno ispuštati u kanalizacijski sustav. No ni to ne rade uvijek kako bi trebalo. Ispuštanje velikih količina fekalija u kanalizacijski sustav treba ići relativno polagano, nekih 15-ak minuta, ali njima se žuri pa ga ispuste naglo. To zna dovesti do zastoja u radu kanalizacije pa se mjestom počne širiti neugodni miris“, rekao je.

Kaže ipak da je svake godine sve manje takvih problema, iako je još 60 posto otoka bez kanalizacije, a u mjestu Ugljan na crnim jamama je oko 70 posto mjesta.

‘Naš sustav je star 60 i više godina’

Ravnatelj Psihijatrijske bolnice Ugljan dr. sc. Mladen Mavar je također upoznat s praksom “deponiranja” sadržaja crnih jama po privatnim parcelama, ali mu nije poznato da neki sadržaj crnih jama ispuštaju u more navodno koristeći staru infrastrukturu bolnice. Naime, upravo na tom dijelu obale ispred bolnice ovog su ljeta u nekoliko navrata mještani primijetili neprirodno zagađenje.

„Ako to netko i radi, za to nemaju naše dopuštenje, niti ja za to znam. Nažalost, kanalizacija naše bolnice izravno završava u moru. Ovo je stari sustav, građen prije 60 i više godina, i tada se nisu radili pročišćivači. Ispust je na nekih sto metara od obale, navodno na dubini iz koje sadržaji ne mogu izaći na površinu. Što se tiče pražnjenja crnih jama, siguran sam da to ne rade iz kruga bolnice, jer ih portir na ulazu neće pustiti. Ali do bolnice postoji nova cesta koja vodi na pet metara od mora. Ako netko hoće, može crijevom lako sve ispustiti u more“ kaže ravnatelj bolnice Mladen Mavar.

‘Sve to u blizini lokalnih kupališta i novootvorenog eko-kampa’

No sada je jedna Ugljanka i snimila pražnjenje fekalija neposredno u more.

„Kao što vidite, kroz crnu cijev na koju se u šumi prikopča cisterna ispuštaju se fekalije direktno u more, a pored je otvor odnosno cijev u moru kojom se godinama sve fekalije iz Psihijatrijske bolnice Ugljan ispuštaju direktno u more.

Direktno, a ne 100 metara ispod površine mora kako navodi ravnatelj bolnice dr. Mavar, nego pola metra, što je i vidljivo na snimci gdje se vidi zamućenje mora.

Sve se to događa na samoj punti Psihijatrijske bolnice Ugljan u blizini lokalnih kupališta i novootvorenog eko-kampa.

Smatramo da je to nedopustivo i sramotno kako za naše mjesto tako i za cijelu Republiku Hrvatsku kao poznatu turističku destinaciju i članicu Europske unije.

Pozivamo Vas da u korist hrvatske javnosti istražite ovaj slučaj“, poručili su.