Usred sezone cijene povrća polako rastu, a proizvođači kažu da tek predstoji teška i skupa jesen s obzirom da velike vrućine i nevrijeme s tučom nisu uništili samo ratarske, nego i povrtlarske kulture. Na glavnoj osječkoj tržnici mahuna "ni za lijek", javlja HRT.



"Kad su one došle sa onim prvim cvijetom uhvatile su vrućine, a njihovo je pravilo nepisano da u tim momentima one kišu trebaju, a kiše nije bilo, onaj cvjetić svaki se osuši, otpadne, ostale grane", rekla je Borislava Dokić, OPG Dokić, Tenja.



"Meni je bašča pusta što nikad nije bila u životu evo, prva godina, ko da smo u Sahari. I kako je onda s mahunama i graškom, imate li bar za sebe? Nemam, sve se to osušilo, ništa nemam", kaže Biserka Vrban, OPG Vrban, Tvrđavica.

'Cjenovna kraljica'

Mahune su zato ovoga ljeta "cjenovna kraljica" na tržnici. 30 kuna za kilogram, što je skuplje i od piletine. "E pa treba i nabrat kilu mahuna gospođo a i suša čini svoje, Pa dobro kod nas nije suša tako utjecala jer imamo vodu već led", ističe Cvija Špoljarić, OPG Špoljarić, Beničanci.

"Mahune su najveći problem. Rajčica ako je prevelika temperatura, iznad 27 ona počinje kuhati unutra, a sve drugo mislim da se sve drugo drži, ako imaš navodnjavanje nema problema: Mi zasad smo zadovoljni, samo da ne bude gore", navodi Silva Erceg, OPG Erceg, Tvrđavica.

'Meso najjeftinija roba'

Kupci su također primijetili da su cijene porasle za 30-ak posto.

"Meso sad najjeftinija roba, ustvari ovo voće i povrće je inače skupo, a sad otišlo još više otkako je ova suša i sve ostalo, vjerojatno je uzrok suša nema se što reći", "Dobro, takva je kakva je, što da se radi?! Kilogram piletine se može kupiti za manje od 30. Ali mahune su mahune, sad u ovo vrijeme", rekli su kupci za HRT.



Iskusne proizvođačice povrća savjetuju: "Tko sad ne napravi zimnicu ne spremi zimnicu, gotovo je, neće biti", rekla je Vrban. Nestašica povrća, ali i visoke cijene, očito će se negativno odraziti na pripremu zimnice, koju su, kažu nam prodavači, kupci smanjili za čak 70 posto, javlja HRT.