USRED PANDEMIJE: HDZ želi parlamentarne izbore već na ljeto, ali SDP za to traži ukidanje zabrane kretanja

Na izbore trebamo što prije, čim epidemiološka situacija bude takva da se oni mogu održati. Na jesen bi za takvo što moglo biti prekasno jer nitko ne može jamčiti da se epidemija neće vratiti, kazao je za Večernji jedan član Predsjedništva HDZ-a

Epidemija koronavirusa uvelike će utjecati i na održavanje parlamentarnih izbora, koji bi se po Ustavu trebali provesti najkasnije 14. prosinca, piše u subotu Večernji list ističući da bi HDZ izbore na ljeto, dok SDP za to traži ukidanje zabrane kretanja.

Vodeći ljudi HDZ-a ponavljaju da im je prioritet borba protiv virusa i zdravlje sugrađana te tvrde da o parlamentamim izborima sada ne razgovaraju. No, u vodstvu stranke neformalno otkrivaju da se o izborima itekako razmišlja te da je svima jasno da bi izbore najbolje bilo održati što prije ako okolnosti to dopuste, navodi dnevnik.

Potvrđuje da su u stranci svjesni da bi rast rejtinga koji su zabilježile i posljednje ankete mogao splasnuti kada građani u većoj mjeri počnu osjećati negativne efekte koronakrize koji su izvjesni, pogotovo nakon turističke sezone u čiji uspjeh nitko ne vjeruje.

Preduvjet za održavanje izbora je kraj epidemije, ali to nitko ne može garantirati

No preduvjet za održavanje izbora je kraj epidemije, za koji nitko pouzdano ne zna kada bi se mogao dogoditi. Iako Vlada najavljuje popuštanje mjera, pitanje je hoće li se epidemiološka slika do ljeta popraviti u dovoljnoj mjeri da bi se mogla održati normalna izborna kampanja, koja između ostalog podrazumijeva i izborne skupove.

Da bi osigurao provođenje izbora do početka rujna, Sabor bi do kraja lipnja morao donijeti odluku o samoraspuštanju, za što je dovoljna natpolovična većina svih zastupnika. HDZ bi pritom morao biti siguran da će takvu odluku podržati i “žetončići”, odnosno zastupnici kojima bi zbog neprincipijelne promjene strana raspuštanje Sabora značilo i kraj političkih karijera.

Pomisli li netko od njih da mu se ipak ostaje u saborskim klupama tih nekoliko mjeseci, vladajući će morati tražiti dogovor s oporbom, a ona će opet postaviti svoje uvjete.

U najvećoj oporbenoj stanci, SDP-u, kažu da se po njima izbori mogu održati pod pretpostavkom da to dopuste epidemiološki uvjeti. A to, kažu, znači da nema zabrane slobodnog kretanja i da se može održavati koliko-toliko normalna izborna kampanja.

“Najvažnija stvar u svemu je da se steknu uvjeti za održavanje parlamentarnih izbora, a to znači da oni nisu mogući dok god postoji ograničenje kretanja između županija i gradova. Bilo bi suludo održati izbore dok god su takve mjere na snazi. Jer to bi značilo da bi izostala izborna kampanja, kao i skupovi koji se moraju održavati pa bilo to i s maskama i poštujući sve mjere sigurnosti. Nadalje, to bi značilo da imamo izbore na kojima jedino HDZ komunicira s medijima”, kaže za Večernji list izvor iz vrha SDP-a.