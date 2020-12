USPRKOS PREPORUKAMA JANDROKOVIĆ DOŠAO NA MISU: ‘Ja sam vjernik, potrebno je da sam tu. Spreman sam cijepiti se čim kažu liječnici’

‘Ovdje sam i kao vjernik i kao predsjednik Sabora. Smatram da je potrebno da sam tu. Moram vidjeti kakve su preporuke za one koji su preboljeli koronu, ja sam se spreman cijepiti čim liječnici kažu’

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković na blagdan Božića došao je s premijerom Andrejom Plenkovićem na misno slavlje koje predvodi zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić u zagrebačkoj Katedrali. Uoči mise zaželio je svim vjernicima sretan Božić. “Treba biti u mislima s bolesnima. Nadam se da je ovo zadnji Božić koji ćemo obilježiti s maskama na licu i s mjerama”, rekao je te dodao da očekuje u idućim danima manje mrtvih i novozaraženih koronavirusom, kao da ne misli da će zbog ublaženih mjera za Božić biti više novozaraženih.

Upitan zašto je na misi, ako je preporuka da se mise prate online, odgovorio je da je to zato što je vjernik. “I zato što su ove mise koje su u Katedrali prve nakon potresa i smatram da sam dužan biti ovdje i iskazati potporu ljudima koji rade na obnovi. Ovdje sam i kao vjernik i kao predsjednik Sabora. Smatram da je potrebno da sam tu. Moram vidjeti kakve su preporuke za one koji su preboljeli koronu, ja sam se spreman cijepiti čim liječnici kažu, no bitno je da se u prvoj fazi cijepe oni kojima je najpotrebnije, stariji ljudi, medicinsko osoblje. Idemo voditi računa o onima kojima je najpotrebnije”, rekao je Jandroković ispred zagrebačke katedrale.

“Ispravno se cijepiti, očito se ne možemo vratiti u normalan život bez toga. Nadam se da će većina shvatiti da se tako opredijeljuju za život. Ovo je prva misa od potresa u katedrali. Mislim da trebam biti ovdje i kao predsjednik Sabora iskazati podršku”, dodao je.

