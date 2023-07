Turistička sezona i cijene na Jadranu i dalje su jedna od gorućih tema u javnom prostoru, a mnogi strahuju da bismo zbog suludo visokih cijena mogli izgubiti dobar dio turista iduće godine. Na europskoj razini, naši najveći konkurenti su Grčka, Španjolska i Italija.

Brojni turisti iz susjednih zemalja koji su nekoć ljetovali u Hrvatskoj sada ljetuju u Grčkoj, zbog, kako navode, puno nižih cijena. Da se ne lažemo – ne teče niti tamo med i mlijeko pa svako malo na društvenim mrežama isplivaju računi iz kojih se može vidjeti da su i Grci pohlepni te nabijaju cijene.

Jesu li stvarno spomenute zemlje jeftinije od Hrvatske te mogu li one iduće godine namamiti turiste na svoje plaže? Odlučili smo napraviti malo istraživanje te smo usporedili cijene smještaja u Zadru, Riminiju (Italija), Zakynthosu (Grčka) te Lloret de Maru (Španjolska).

Jeftini privatni smještaj u Grčkoj

Cijene smo uspoređivali preko Bookinga, a period u kojem smo gledali je od 14. do 20. kolovoza. Dakle, riječ je o šest noćenja za dvije osobe.

Najniži privatni smještaj koji smo pronašli u Zakynthosu koštao je 398 eura za šest noćenja. Riječ je o studio apartmanu s kupaonicom i čajnom kuhinjom. Smještaj se nalazi manje od 10 minuta hoda do plaže.

Najjeftiniji hotel koji nam je Booking nudio na Zakynthosu kategoriziran je s dvije zvjezdice te ima bazen. Cijena smještaja za 6 noći s uključenim doručkom za dvije osobe iznosi 555 eura.

Najjeftiniji smještaj kod naših susjeda Talijana u popularnom ljetovalištu Riminiju na samoj plaži koštat će vas 544 eura. Riječ je o sobama koje su kategorizirane s tri zvjezdice. Što se hotela tiče, za najjeftiniji koji smo pronašli s doručkom trebat ćete izdvojiti svotu od 552 eura, a hotel je smješten 300 metara od plaže.

Španjolski Lloret de Mar također se ubraja među popularnije destinacije koje turisti rado posjećuju. Ukoliko tražite smještaj u apartmanu, najjeftiniji smješten 250 metara od mora platit ćete 597 eura. Ako pak želite odsjesti u hotelu, najjeftiniji kategoriziran s tri zvjezdice s uključenim doručkom platit ćete 698 eura te je smješten 150 metara od plaže.

Šećer na kraju je naša Hrvatska, a za usporedbu smo ovog puta odabrali Zadar. Najjeftiniji smještaj koji smo pronašli u tom periodu za šest noćenja su sobe s tri zvjezdice, a koje će vas koštati 485 eura. Problem je što je smještaj dosta udaljen od plaže – točnije, nalazi se 2,1 kilometara od najbližeg kupališta.

Što se hotela tiče, najjeftiniji koji ćete naći s doručkom i tri zvjezdice koštat će vas 1096 eura, a od plaže je udaljen 1,1 kilometar.

Vrtoglavih 400 eura razlike

Grčka je uvjerljivo najjeftinija što se tiče i jedne i druge vrste privatnog smještaja tako da možemo zaključiti da je od spomenutih lokacija ova definitivno najpovoljnija za ljetovanje.

Što se tiče privatnog smještaja u Hrvatskoj, ispada da se može pronaći povoljnije nego u Španjolskoj ili Italiji, no treba uzeti u obzir i lokaciju smještaja. Dva kilometara do plaže znači ili auto ili javni prijevoz ili više od pola sata hodanja po suncu, što je mnogima neprihvatljivo. S druge strane, i Talijani i Španjolci nude apartmane uz more. Najjeftiniji koji smo u Zadru pronašli da se nalazi 200 metara od plaže koštat će vas 600 eura za šest noći. Dakle, skuplje.

Što se hotela tiče, tu je Hrvatska daleko najskuplja, a razlika između hotela u Španjolskoj i Hrvatskoj iznosi vrtoglavih 400 eura.

Po svemu sudeći, izgleda da bismo ipak trebali malo stati na loptu, podvući crtu i razmisliti o cijenama. Jer nastavimo li tako, mogli bismo ostati ne samo bez stranih gostiju već i bez domaćih…

