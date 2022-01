Hrvati se u mnogočemu vole uspoređivati s europskim zemljama. Često naglašavaju u čemu su bolji ili lošiji. No, od onih koji su otišli u inozemstvo graditi bolji život, čujemo kako su pojedini proizvodi u nekoj zemlji jeftiniji ili skuplji. Najvažniji od svih su prehrambeni proizvodi, pa je Jutarnji usporedio cijene 11 namirnica u Hrvatskoj s onima u Njemačkoj i Francuskoj.

Naravno, nije trebalo pohoditi dućane po, primjerice, Hannoveru ili Bordeauxu da bi se moglo usporediti koliko su neke stvari jeftinije i skuplje u odnosu na trgovine u, recimo, Rijeci. Dovoljno je bilo otići na online trgovine hrvatskog Konzuma, njemačkog Aldija i francuskog Franprixa.

Uz to, vrijedi spomenuti kako se nisu uvijek mogli naći isti proizvodi u sva tri odabrana trgovačka lanca. Tako je masnoća mlijeka varirala od 3,2 do 3,8 posto, a umjesto čokolade s komadićima lješnjaka u Francuskoj je bila dostupna samo ona s cijelim plodovima. No, i to je dovoljno za usporedbu.

Porazna statistika

Tako su u usporedbu ušli: kava od 500 grama, litra punomasnog trajnog mlijeka, litra suncokretova ulja, kilogram bijelog brašna, čokolada od 100 grama, kilogram krumpira, kilogram pilećih bataka i zabataka, kilogram smrznutih kozica, pola kilograma tjestenine, kilogram riže i isto toliko banana.

Usporedbom ispada da je za cijenu jedne hrvatske košarice s navedenim artiklima moguće kupiti 1,3 njemačke i 1,35 francuske košarice. Ako znamo da je prosječna plaća u Njemačkoj 2952 eura (22.140 kuna), u Francuskoj 2791 eura (20.932 kuna), a u Hrvatskoj 956 eura (7170 kuna), ispada da Nijemci i Francuzi za svoju plaću mogu kupiti 105 košarica, a Hrvat samo 26 košarica, što dovoljno ilustrira u kakvoj bijedi živimo.

Prema statistici Eurostata, u Europskoj uniji postoji samo pet država čijim građanima je trošak hrane najveći u kućnom budžetu. To su Bugarska, Rumunjska, Litva, Estonija i Hrvatska. Mi na hranu trošimo 44 posto kućnog budžeta više od prosjeka EU.

Rijetke iznimke od pravila

Vratimo se na cijene namirnica. U Hrvatskoj je, za razliku od Njemačke i Francuske jeftiniji bio jedino krumpir, dok su pileći bataci i zabataci jeftiniji u nas nego u Francuskoj. U Njemačkoj je pak litra suncokretova ulja skuplja nego u Hrvatskoj i to su zapravo jedine iznimke od pravila ove usporedbe, koje glasi: Prehrambene namirnice su u Hrvatskoj skuplje nego u Europi.