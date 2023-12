Ne baš dobra vijest stiže iz Zagrebačkog holdinga. Zbog sigurnosnog protokola koji je uveden doći će do usporavanja odlaganja otpada.

"Dana 4. prosinca 2023. dogodio se odron na odlagalištu Jakuševec-Prudinec. Istražne radnje kojima će se utvrditi kako je do odrona došlo još su uvijek u tijeku. S obzirom na to da je sigurnost radnika i građana na prvom mjestu, uspostavljen je sigurnosni protokol za odlaganje otpada na odlagalište. Zbog uvedenog sigurnosnog protokola, odlaganje otpada na Jakuševec do daljnjeg će biti usporeno i otežano. To će za posljedicu imati i usporavanje odvoza otpada u gradu. Građane molimo za strpljenje i razumijevanje", stoji u priopćenju Holdinga.

