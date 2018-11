USPJEŠNI PODUZETNICI SJELI ZA STOL I ZAKLJUČILI: Prijeti nam apokalipsa, po konkurentnosti smo gori od Afrike i moramo se resetirati

Svi su se složili da je potrebno značajno smanjiti porez, ukinuti sve parafiskalne namete te smanjiti doprinose na plaću, a istovremeno stopirati bujanje državnog aparata te sudske sporove do pravomoćnosti rješavati u roku od najviše tri godine

Skupina uspješnih poduzetnika na raspravi o porezima u Hrvatskoj i stanju gospodarstva upozorila je na neminovnu propast Hrvatske, ukoliko se u naredne četiri godine ne dogode radikalni zaokreti. Država će doživjeti kolaps na svim razinama, slažu se poduzetnici Vuk Vuković, direktor i suosnivač firme Oraclum Intelligence Systems Ltd, jedan od osnivača i suvlasnika HG Spota Hrvoje Prpić, direktor i osnivač hrvatskog startupa za dostavu paketa Locodels Stevica Kuharski, tech poduzetnik poznat po Crnom Jajetu Hrvoje Bujas, vlasnik Poslovne inteligencije Dražen Oreščanin i pecijalist za digitalni marketing Antun Lucić, prenosi Prvi plan.

Po konkurentnosti smo gori od nekih afričkih zemalja

Po nekoliko vrlo bitnih kriterija iz Izvješća o globalnoj konkurentnosti, Hrvatska je gora čak i od afričkih zemalja, upozorio je Vuković koji je ujedno i moderirao raspravu u organizaciji stranke Pametno. Njih je zanimao stav navedenih poduzetnika vezan uz pitanje: Je li moguće s manje poreza, manje države, a više pravde preokrenuti smjer gospodarskog urušavanja Hrvatske?

Neefikasno pravosuđe

“Po efikasnosti pravosuđa u rješavanju sporova smo 139. od 140 zemalja svijeta, po neovisnosti sudstva smo 120., po opterećenju državnom regulacijom smo 138. Uvedene su i neke nove kategorije pa smo na primjer po tome koliko je vlada orijentirana na budućnost 133. od 140.

Što se tiče poreza, po učinku poreza na poticanje investicija smo 132., a učinak oporezivanja na poticanje rada smo 134. u svijetu. Po kapacitetu države da privuče talente smo na 133. mjestu na svijetu, a po kapacitetu da zadržimo talente smo 132. Jasno je zbog čega ljudi odlaze iz zemlje”, rekao je Vuković.

‘Poslodavce ubijaju veliki porezi na rad’

Dražen Oreščanin kazao je kako poslodavce “ubijaju preveliki porezi na rad” te da svoje radnike ne mogu bolje platiti jer se time samo povećavaju davanja prema državi. “Ono što nije dovoljno osviješteno je činjenica da država koja uzima tolike poreze, taj novac ne ulaže u razvoj društva, nego najviše u vlastitu potrošnju, u održavanje parazitskog državnog sustava”, dodao je.

Jedan od osnivača i suvlasnika HG Spota Hrvoje Prpić decidirano je ustvrdio kako je vrijeme za uvođenje bruto 2 isplate plaće, kako bi obveza plaćanja poreza i doprinosa bila na zaposlenicima.

“Država je namjerno isplatu poreza i doprinosa na rad stavila na poslodavca čime hrani fiskalnu iluziju kod građana. Oni i ne znaju što se sve plaća jer obveza nije direktno na njima. Onog trena kad obveza plaćanja poreza i doprinosa bude na zaposleniku, tada će on postati direktno svjestan koliko novca odvaja za državu i propitkivati što državni aparat s tim novcem radi, kako ga vraća društvu”, mišljenja je Prpić.

Država stvara nesigurnost

Specijalist za digitalni marketing Antun Lucić naglasio je da država stalnim nepotrebnim izmjenama poreznog sustava kod poduzetnika stvara dodatnu nesigurnost. “Takve promjene na koljena baci na stotine, tisuće malih poduzetnika i, što je još gore, njihove obitelji. Jer oni su sve svoje uložili za ostvarenje ideje i poduzetničke aktivnosti, a država ih samo povećanjem PDV-a za 10 posto uništi potezom jedne ruke, preko noći”, kazao je Lucić.

Tech poduzetnik poznat po Crnom Jajetu, Hrvoje Bujas, smatra kako su uzrok negativne poduzetničke klime u Hrvatskoj i, kako je kazao, kvazipoduzetnici.

“Imamo uhljeb-biznismene koji glumataju poduzetništvo, a zapravo žive od javnog sektora. Njega crpe u sprezi s politikom”, kazao je Bujas.

‘300 tisuća ljudi otići će iz zemlje u sljedeće četiri godine’

Direktor i osnivač hrvatskog startupa za dostavu paketa Locodels Stevica Kuharski kazao je kako će u sljedeće četiri godine sigurno 300 tisuća ljudi otići iz zemlje, a tada će se, dodao je, država morati resetirati jer neće moći opstati.

“U kojem će se smjeru ići resetiranje Hrvatske nemoguće je predvidjeti. Možda kao Litva kojoj se slično dogodilo, pa kad je dotakla dno, iz temelja je promijenila politike i počela se razvojno uzdizati. Pitanje je trebamo li stajati na mjestu i čekati. Po meni treba djelovati i to na svim razinama i kroz politiku, jer samo se kroz nju mogu stvari mijenjati. Mi kao poduzetnici imamo tu obvezu i moramo se što aktivnije uključiti”, kazao je Kuharski.

Poduzetnici se mogu izdvojiti od države

Ipak, slažu se poduzetnici, poduzetnicima je moguće u današnje vrijeme izdvojiti se od države.

“To nije moguće kvazi poduzetnicima jer oni žive od poslova koje dobiju kroz povezanost s politikom i javnim sektorom. Mi koji stvaramo neovisno od javnog sektora i političke umreženosti možemo se izdvojiti od utjecaja politike, možemo imati paralelni sustav. No to nije rješenje. Ne možemo ne plaćati preveliki porez, to ne možemo mijenjati.

I nije smisao da stvaramo paralelne sustave, smisao je da mijenjamo ovaj koji ne valja”, zaključio je Oreščanin.

