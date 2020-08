UŠLI SMO U KRITIČNU FAZU: ‘Stožer je vidljivo zabrinut, svjesni da su nam brojevi i veći. A jedna stvar ih dodatno plaši’

Nakon što je obznanjeno da je u subotu u Hrvatskoj otkriveno 306 novozaraženih osoba Krunoslav Capak, Ivan Đikić i Gordan Lauc se slažu da još nema govora o eksponencijalnom širenju zaraze, ali i da je situacija u kritičnoj fazi

Nakon što je Nacionalni stožer civilne zaštite u subotu obznanio 306 novih slučajeva zaraze, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak poručio je za HRT kako širenje zaraze još ne ide prema eksponencijalnom rastu. S time se slažu i domaći znanstvenici Gordan Lauc i Ivan Đikić, koji smatraju da su brojevi, unatoč tome veliki i da smo u kritičnoj fazi.

Matematički gledano, linearni rast znači porast u svakom koraku za isti broj, dok eksponencijalni rast znači porast u svakom koraku za jednaki postotak. U četvrtak je u Hrvatskoj zabilježeno 255 novozaraženih, u petak 265, a u subotu čak 306.

Ivan Đikić, direktor Instituta za biokemiju (IBC2) u Frankfurtu, poručio je kako smo u kritičnoj fazi, koja bi vrlo brzo mogla dovesti do eksponencijalnog rasta broja novozaraženih osoba.

“To je kritična faza. Iako još uvijek nismo u eksponencijalnoj fazi. I članovi Stožera vidljivo su zabrinuti ovim značajnim povećanjem potvrđenih brojeva zaraze jer su svjesni da su ti brojevi značajno veći u našoj populaciji jer smo testirali dosta mali broj”, ističe Đikić i dodaje kako se podaci Stožera i oni dobiveni serološkim testiranjima razlikuju od 20 do 40 posto. “Sad se dodatno plaše jer u Hrvatskoj imate i pola milijuna do milijun turista koje nismo testirali i koji nam povećavaju masu populacije u kojoj se virus puno brže širi”, poručio je.

U Stožeru trebaju biti statističari i matematičari

Dodao je da je nezahvalno prognozirati koliko je Hrvatska blizu eksponencijalnog rasta, jer zahvaljujući svjesnoj političkoj odluci o tome da se manje testira, ne možemo ni danas utvrditi točan broj zaraženih.

“To je možda bilo i moguće tijekom prve faze, kad smo imali kompletni lockdown jer smo tada epidemiološki kontrolirali svaku pojavu virusa. Međutim, sada u ovoj fazi, kad smo dopustili toliki ulazak turista, trebali smo paralelno uvoditi puno više mjesta za testiranje i trebali smo uvesti i nove tehnologije za testiranje koje su brže, koje koriste slinu za testiranje i koje su jeftinije, i na taj način bismo mogli u svakom trenutku znati što nam se događa s brojem zaraženih, pa bismo onda mogli pratiti i predvidjeti dolazi li do eksponencijalnog rasta. Za naš stožer bi bilo jako važno da u njemu sudjeluju i statističari, matematičari i ljudi koji se bave predikcijama jer bi oni na temelju podataka koje imamo mogli napraviti predviđanja koja bi bila od povjerenja. Na temelju njih bi znali hoće li doći u sljedećih tjedan dana do još veće eksplozije širenja virusa ili ne”, istaknuo je Đikić.

Unatoč svemu, ističe molekularni biolog, ne treba širiti paniku. “Ne smijemo ljude plašiti s time da ćemo sada imati veću smrtnost kod starijih, da ćemo sutra ući u eksponencijalnu fazu i imati veliku smrtnost. Prije svega trebamo ljudima iskreno reći točne brojeve i ozbiljnost situacije jer znamo da se pravilnim djelovanjem građana ova bolest može držati pod kontrolom: testiranjem, održavanjem distance, osobnom higijenom i nošenjem maski”, zaključio je Đikić.

Ljeto je pri kraju

I član Znanstvenog savjeta Vlade, Gordan Lauc također dijeli mišljenje kako zasad nema govora o eksponencijalnom rastu broja novozaraženih osoba, no za razliku od Đikića, ima drugačiji pogled na testiranja.

“Kada bismo gledali samo brojeve potvrđenih zaraženih u posljednjih tjedan dana, to bi doista bilo zabrinjavajuće, no te brojeve treba gledati u kontekstu broja testiranja i odabira ljudi koji se testiraju. Donedavno smo radili značajno manje testova i uglavnom su samo testirani kontakti zaraženih. Sada se sve više testira (jučer preko 2500), a sve više se ljudi i sami dolaze testirati. Zbog toga stječemo realniju sliku o stvarnom broju zaraženih u Hrvatskoj. To jesu dosta veliki brojevi, no ako ih usporedimo s, primjerice, Amerikom, koja već dva mjeseca ima veći broj slučajeva po broju stanovnika, ova naša situacija, iako poziva na oprez, nije previše zabrinjavajuća i ne vjerujem da se radi o eksponencijalnom širenju zaraze u Hrvatskoj. Druga iznimno važna stvar je da i uz razmjerno velik broj zaraženih još uvijek imamo vrlo malo teško bolesnih ljudi, što potvrđuje da ljudi ljeti puno lakše prebole COVID-19 nego zimi. U isto vrijeme to poziva na oprez, jer je ljeto pri kraju i moguće je da ćemo negdje krajem jeseni i mi viđati više teških oblika bolesti”, rekao je Lauc.

Na pitanje misli li da bi Stožer trebao povući neke nove poteze, Lauc je uvjeren kako će Nacionalni stožer civilne zaštite predložiti nove mjere za sprječavanje širenja zaraze, no očekuje da će se raditi o uobičajenim mjerama, poput ograničenja većih okupljanja i detaljnijih preporuka o nošenju maski.

