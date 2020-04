USKRS U VRIJEME KORONE? Vjernike čeka sasvim novo iskustvo, svećenik: ‘Cvjetnicu nisam ovako mogao zamisliti’

Velečasni je objasnio kako će se slaviti najvažniji kršćanski blagdan uz mjere i restrikcije koje su na snazi zbog epidemije koronavirusa te je pozvao vjernike da se putem tehnologije uključe u bogoslužja

Pred nama je Veliki tjedan i najveći kršćanski blagdan Uskrs. S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, više nego ikad nam je potrebno strpljenje, kako zbog krize koronavirusa, tako i zbog potresa. Zagrebačka katedrala sutra će biti prazna. Velečasni Borna Puškarić, pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, je za RTL pojasnio kako će izgledati Cvjetnica u izvanrednim okolnostima.

“Već nekoliko tjedana svećenici slave svete mise bez naroda, a tako će to biti i sutra. Za sve nas je to jedno novo iskustvo. Evo, 11 godina sam svećenik i nisam nikada Cvjetnicu mogao ovako zamisliti, ali moramo biti ozbiljni i odgovorni i živjeti ovu situaciju na način na koji ovaj trenutak to traži. Važno je naglasiti da će se u našim crkvama doista sveti čini, od sutra pa do kraja Velikog tjedna, vršiti na izvanredan način i vjernici su pozvani da se pomoću tehnologije uključe u bogoslužja”, rekao je velečasni Puškarić.

EKSKLUZIVNO: Snimatelj dokumentirao cijeli proces otkrivanja zaraze; Laboranti imaju posebnu poruku za građane

Kako do maslinovih grančica?

Kardinal Josip Bozanić će također služiti misu. “Naš nadbiskup sutra prevodi svetu misu u jednoj zagrebačkoj crkvi, Župi Tijela Kristova u Sopotu u deset sati. Misa će se prenositi preko televizije i radija i vjernici se mogu uključiti u prijenos kada im odgovara”, poručio je.

Mnogi nisu u mogućnosti doći do maslinovih grančica, ali velečasni ima savjete. “Različite su prilike u našoj domovini. Ima ljudi koji imaju okućnicu, možda kakav cvijet ili palminovu grančicu koja im je nadohvat ruke. Važno je ostati u kući te ne izlaziti kako bi se nabavile nikakve grančice. Oni građani koji su u stanovima možda tamo imaju nekakav cvijet koji sutra mogu postaviti na prikladno mjesto i u molitvenom duhu to doživjeti kao simbol Cvjetnice”, izjavio je Puškarić.

INFEKTOLOGINJA IZ HRVATSKE LIJEČI OBOLJELE U DANSKOJ; Otkrila je stanje tamo: ‘Dira se u danske penzije, vidjet ćemo što će biti’

VIDEO: Snimatelj dokumentirao cijeli proces otkrivanja zaraze; Laboranti imaju posebnu poruku za građane

Poruka i važnost Velikog petka

Rekao je nešto i o pripremama za Veliki tjedan. “Mislim da je ove godine za nas posebno snažan upravo taj Veliki petak i njegova poruka koju svatko živi na svoj način kroz ove dane koji su iza nas. Moramo biti, kako smo čuli danas od Stožera, ozbiljni i disciplinirani u narednih nekoliko tjedana. Veliki petak je za nas katolike put koji se ne može zaobići u Uskrsnoj radosti”, rekao je Puškarić.

U ovim trenucima je svima potrebna vjera i nada da će trenutno stanje što prije završiti.

Drugačija Cvjetnica

Cvjetnica, Nedjelja Muke Gospodnje i početak Velikoga tjedna, za vjernike je drukčija nego ikada jer će se, zbog pandemije koronavirusa euharistijska slavlja diljem Hrvatske održati bez vjernika, ili samo s ograničenim brojem, u skladu s preporukama civilnih i vjerskih vlasti.

Vjernici će euharistijska slavlja moći pratiti putem elektroničkih medija – radija, televizija, internetskih stranica biskupija i društvenih mreža, a u svojim domovima mogu pripremiti maslinove ili palmine grančice za blagoslov, vodeći računa da ne krše preventivne mjere vezane uz pandemiju COVID-a-19.

Hrvatski nadbiskupi i biskupi predvodit će svetu misu u svojim katedralama i crkvama, ali ne i zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić koji će, umjesto u Zagrebačkoj katedrali koja je teško stradala u razornom potresu koji je 22. ožujka pogodio Zagreb i okolicu, euharistijsko slavlje predvoditi u 10 sati u crkvi Tijela Kristova u zagrebačkome naselju Sopotu.

Kardinal Bozanić je i u pastoralnim smjernicama, koje je objavio u četvrtak, 2. travnja, istaknuo kako je smjernice prema Velikom tjednu odredio “pridržavajući se posebnih odredaba i naputaka što su ih na temelju općih državnih propisa dale Nadbiskupija i Hrvatska biskupska konferencija, te u skladu sa svećeničkim pozivom i službom, nastojeći pomoći u olakšavanju teškoća od bolesti Covida-19 i potresa”.

Cvjetnica bez vjernika ili samo s ograničenim brojem

Pastoralne smjernice koje se odnose na Cvjetnicu tako govore da “pridržavajući se sanitarnih odredaba, može se blagosloviti nekoliko maslinovih, palminih ili cvjetnih grančica, bez dijeljenja prisutnima tijekom slavlja, a pri blagoslovu se ne koristi blagoslovljena voda”.

U Katoličkoj Crkvi Cvjetnica se slavi kao spomen na Isusov svečani ulazak u Jeruzalem u dane prije Pashe, koji je opisan u sva četiri Evanđelja (Marko 11:1-11, Matej 21:1-11, Luka 19:28-44, i Ivan 12:12-19), ali i kao spomen njegove muke koja je uslijedila nakon toga. Kada je Isus ulazio u Jeruzalem, narod mu je mahao palminim i maslinovim grančicama prostirući svoje haljine putem kojim je Isus išao jašući na magarcu.

Cvjetnicom počinje i Veliki tjedan – spomen na posljednje dane Isusova života, njegovu muku i smrt. U Velikom Tjednu posebno se slavi Sveto trodnevlje – Veliki četvrtak, Veliki petak i Velika subota. Početak je to intenzivne priprave za Uskrs, najveći kršćanski blagdan.

Običaj vjerničkih povorki s palminim grančicama nastao je pak u Jeruzalemu u IV. stoljeću, dok se u Rimu prakticira od IX. stoljeća, odakle se raširio po cijeloj Crkvi. Veliki tjedan završava Uskrsom. Uskrsnuće Isusovo u kršćanstvu je temeljna vjerska istina da je Bog-Otac svoga Sina Isusa Krista treći dan uskrisio od mrtvih, odnosno da je Isus umro i uskrsnuo. Kršćani vjeruju u uskrsnuće od mrtvih i temelje ga na Isusovu uskrsnuću.

Slavlja i obredi u skladu s odgovornim oblikovanjem

U pastoralnim smjernicama istaknuto je kako “posebnost Velikoga tjedna, slavlja i njegovi obredi u sadašnjim okolnostima postavljaju određena pitanja o odgovornome oblikovanju obreda, a o nekima, koja se tiču Svetoga trodnevlja, upute je donijela Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata”.

Tako će se i ostala liturgijska slavlja trebati organizirati tako da se poštuju odredbe o slavljima bez vjernika, s iznimnom osjetljivošću prema potrebi dezinficiranja predmeta i prostora.

Prema općim uputama i prijedlozima Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, u Trodnevlju se zbog posljedica potresa u Zagrebu, odgađa Misa posvete ulja, koja se redovito slavi na Veliki četvrtak prijepodne. U skladu s danim naputkom, izostavlja se i obred pranja nogu, a na kraju toga slavlja ispušta se i procesija s Presvetim oltarskim sakramentom, koji će se čuvati u svetohraništu.

Odgađaju se i procesije i pučke pobožnosti, a na Veliki petak Kongregacija poziva dijecezanske biskupe da se pobrinu da u Sveopću molitvu uvrste zaziv u kojemu se moli za bolesne, umrle i tjeskobne, a kako je istaknuo kardinal Bozanić, u Zagrebačkoj nadbiskupiji molit će se nakon devetoga zaziva (Za upravitelje država) sljedeći zaziv: Za pogođene u vrijeme pandemije.

Kardinal Bozanić poručio je svećenicima da kao pastiri, ne štedeći snagu, budu i dalje uza svoj narod: u molitvi za njega i svjesni da je u ovome vremenu potrebno posebno vjerničko i domovinsko zajedništvo.

Svećenicima i vjernicima poručio je pak da se pridržavaju smjernica koje daju mjerodavna državna tijela Republike Hrvatske, a odnose na sva okupljanja ljudi, pa tako i vjernika.

MARKOTIĆ IMA ODLIČNE VIJESTI! ‘Izgleda da je jedno cjepivo uspostavljeno u SAD-u, ali… Ovaj virus ima neke ćudi koje je teško objasniti’

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pročitati OVDJE.