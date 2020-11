HRVATSKA IDE U ZATVARANJE, PLENKOVIĆ O MJERAMA: ‘Mjere imaju konkretnu podlogu’; Stupaju na snagu u subotu, traju do 21. prosinca

Građani Hrvatske danas će doznati kakve ih mjere čekaju

Hrvatska uvodi nove strože mjere

Mjere će biti na snazi od 28. studenoga do 21. prosinca

Detalje mjera Plenković će objaviti na presici u 14 sati

Božinović: ‘Cilj mjera je smanjivanje kontakata’

Marić o poreznoj reformi

12.30 Kada su u pitanju porezne promjene, rekao je da se ukida porez na dodanu vrijednost te da se ukida za male pošiljke iz EU-a od 1. srpnja iduće godine.

“Smanjuju se porezne stope, uvodi se nacionalna naknada za starije osobe. Predloženo je snižavanje stope poreza na dohodak sa 24 na 20 posto te sa 36 na 30 posto. Izmjena će biti i u ostvarivanju dohotka od imovine, primjerice iznajmljivači stanova neće više morati ovjeravati ugovore kod javnog bilježnika prije porezne uprave”, kazao je ministar Marić.

Dodao je da se stopa poreza na dobit smanjuje s 12 na 10 posto za one čiji je godišnji prihod od 7,5 milijuna kuna.

Božinović komentirao kazne

12.20 Ministar Božinović kazao je da su donesene dvije odluke na nacionalnoj razini te njih osam na županijskoj razini u posljednjih tjedan dana.

“O tome smo pričali sa županima. Cilj novih mjera je da se potakne građane na što manje kontakata. Inspektori i policija obavili su 2801 nadzor i izdali 19 prekršajnih prijava te četiri kaznene prijave protiv osoba koje su širile zarazu.

Što se tiče opreme, ona se redovito izdaje lokalnim stožerima i medicinskim ustanovama. U ovom trenutku je 12,1 milijun različitih artikala zaštitne opreme na skladištima civilne zaštite”, rekao je ministar.

Studenti pomažu u traženju kontakata

12.15 Državni tajnik Ministarstva, Tomislav Dulibić, izvijestio je o stanju s koronom pa rekao da danas Hrvatska bilježi 4009 novih slučajeva.

“Ministarstvo zdravstva promptno reagira na zahtjeve bolnica i kontinuirano vodi računa o dostatnosti bolničkih kapaciteta, opreme i zdravstvenih djelatnika, zasad smo po pitanju kapaciteta u stabilnoj situaciji. Najveći izazovi su na sjeveru zemlje, no uspješno pronalazimo rješenja i za njih. Ministarstvo zdravstva zatražilo je od HZZO-a ustupanje raspoloživih koncentratora kisika na privremeno korištenje bolnicama, ovisno o potrebama pacijenata”, kazao je Dulibić.

Rekao je da je HZJZ pokrenuo sa zagrebačkom Medicinom pozivni centar u kojem studenti medicine volonterski pomažu u praćenju kontakata pod nadzorom epidemiologa. Tamo dnevno volontira 40 studenata.

“Pozivni centar zasad pokriva potrebe pet županija i zavoda za javno zdravstvo, to su Krapinsko-zagorska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija. Opet pozivam građane na dosljedno pridržavanje mjera jer je to jedini način da se zaštiti vlastito zdravlje, a time i zdravstveni sustav”, rekao je Dulibić.

Plenković o mjerama

12.00 Na početku sjednice Vlade, premijer Plenković je rekao da će se nove mjere donijeti jer one imaju konkretnu epidemiološku podlogu i da će se testiranjima utvrditi postojeće trendove zaraze. Nove mjere trebale bi olakšati zdravstvenom sustavu, rekao je.

Nove mjere počet će 28. studenoga, a trajat će do 21. prosinca, kazao je premijer. Rekao je da će se u 14 sati predstaviti novi paket mjera.

“U 14 sati imat ćemo predstavljanje medijima paketa novih mjera u cilju zaštite zdravlja građana u našoj borbi protiv koronavirusa. Paket koji se nadovezuje na mjere od prije nekoliko tjedana i zadnje mjere, kako bismo nastojali poduzeti aktivnosti koje će usporiti i smanjiti širenje zaraze i broj hospitaliziranih i oboljelih sugrađana te smanjiti broj onih koji su nažalost preminuli. Detaljnije ćemo o tom u 14 sati. Mjere imaju konkretnu epidemiološku podlogu. Nastojat ćemo dodatnim testiranjima utvrditi trendove zaraze, pripremiti se za distribuciju cjepiva jednom kada ono dođe u Hrvatsku. Svi ministri iz ekonomskih resora rade na preciziranju mjera koje se odnose na očuvanje radnih mjesta, na tragu naše politike koja se pokazala učinkovitom i brzom”, rekao je Plenković.

Strože mjere koje bi se trebale donijeti

Sjednica Vlade na kojoj će biti predstavljene nove strože mjere za suzbijanje širenja koronavirusa najavljena je za 12 sati. Ministar Davor Božinović je prije par dana rekao da Hrvatska neće imati klasični lockdown, no da će ovo biti najstrože mjere u drugom valu.

Premijer Andrej Plenković najavio je da će nove mjere trajati do pred Božić, no da se one mogu i produljiti budu li tako smatrali epidemiolozi. Premda Plenković nije htio ulaziti u detalje mjera koje će predstaviti danas, neslužbene informacije kažu da će se restorani i kafići zatvoriti te obustaviti svadbe.

Kina i kazališta se, čini se, neće zatvarati, dok će teretane imati posebna pravila. Osim predstavljanja mjera, predstavit će se i paket mjera iz petog kruga porezne reforme.