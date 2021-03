PLENKOVIĆ: ‘Dobili smo samo 17% obećanih doza AstraZenece; Do 30. lipnja želimo procijepiti više od 50% stanovništva’

Premijer Andrej Plenković na konferenciji za medije govorio je o aktivnostima vezanima uz borbu protiv koronavirusa i pravednu distribuciju cjepiva, o čemu je bilo riječi na jučerašnjoj virtualnoj konferenciji Europskoga vijeća

Premijer Andrej Plenković u petak je u podne održao press konferenciju na kojoj je govorio o aktivnostima vezanima uz borbu protiv covida-19 i pravednu distribuciju cjepiva.

U četvrtka je, podsjetimo, održana virtualna konferencija Europskoga vijeća na kojoj je jedna od glavnih tema bila raspodjela cjepiva. Govorilo se i o vanjsko političkim temama, a sastanku se pridružio i američki predsjednik Joe Biden.

Premijer je na konferenciji za medije podsjetio kako su čelnici država članica EU-a pozvali na sastanku da se dodatnih 10 milijuna doza BioNTech/Pfizerova cjepiva podijeli među državama članicama “u duhu solidarnosti”. U zajedničkoj izjavi usvojenoj po završetku virtualnog samita, čelnici su zatražili od veleposlanika pri EU-u da riješe pitanje raspodjele 10 milijuna doza.

“Nastojali smo pronaći najveće razumijevanje među članicama da one koje su više naručile od AstraZenece kompenziraju kroz 10 milijuna doza naručenih od Pfizera. Cilj je da se to kompenzira šest-sedam članica”, rekao je. Također, podsjetio je da je stav Hrvatske da se 10 milijuna doza solidarno raspodjeli, kako bi one zemlje koje su trebale dobiti više doza od AstraZenece primile više Pfizerova cjepiva i time kompenzirale nedostatak koji se nije mogao predvidjeti zbog sporije proizvodnje i distribucije AstraZenece.

‘Hrvatska je dobila 17 posto naručenih doza AstraZenece’

“Argumentirao sam naše stajalište. Hrvatska je dobila 17 posto naručenih doza AstraZenece. Kad su se naručivala cjepiva nitko nije mogao predvidjeti problem zastoja u isporuci, kao ni nuspojave, suspenziju cijepljenja. Tako se dogodilo da je došlo do svojevrsnih problema na terenu zbog kojih dio građana nije bio spreman prihvatiti to cjepivo”, rekao je premijer te dodao da, povrh simboličkog cijepljenja AstraZenecom kojim su nastojali vratiti povjerenje, treba i osigurati dostavu cjepiva na način da Europska unija dobije 100 posto od dogovorenog, a ne samo 30 posto.

“Zaključak je bio da se naši stalni predstavnici u Bruxellesu zaduže da se postigne dogovor o podjeli 10 milijuna doza Pfizerova cjepiva u duhu solidarnosti”, rekao je Plenković. “Bitno je da ljudi shvate problem koji treba riješiti. Ono što je Pfizer obećao, to je ispunio, kao i Moderna. Problem je nastao kod AstraZenece.”

Istaknuo je kako je po prvim podacima izgledalo da će cjepivo AstraZenece biti prvo gotovo te da će moći isporučiti najviše doza. “Jučer se nije mogao postići dogovor, pratio sam redovito što se događa zadnjih deset dana. Da smo bili fizički u Bruxellesu, možda bi se mogli dogovoriti”, istaknuo je i dodao da će Unija dopuštati izvoz cjepiva, ali će ga kontrolirati. “Bruxelles želi imati kontrolu izvoza, jer je to jedini način da se zna što te kompanije rade”, kazao je Plenković.

“Loše stojimo u postotku jer nisu došle doze koje su naručene. Pratio sam temeljno, nije se mogao postići dogovor ranije. Oko 405 milijuna ljudi spada u države koje nemaju problem, a 40 milijuna ljudi se nalazi u državama u kojima je problem. Ako se cjepivo pametno podijeli, riješit će se problem i države koje imaju više, neće ni osjetiti”, pojasnio je i rekao da su se svi složili.

Također, dodao je da Hrvatska nije pogriješila kada je naručila većinski dio cjepiva od AstraZenece. “Mi smo naručili 8,7 milijuna doza, imat ćemo viška”.

‘Postupili smo racionalno’

Upitan o eventualnom povećanju cijene cjepiva AstraZenece, rekao je da je vidio tu izjavu. “Postupili smo racionalno. Vjerujemo znanosti i struci, želimo zaštititi građane. Za razliku od drugih zemalja koje su dosta panično reagirale, kod nas nije bilo panike. Jasno sam rekao – postoji struka, oni su dali mišljenje, ali nitko nije rekao ništa osim da je korist veća od rizika od rijetkih nuspojava. U ovakvoj situaciji u kojoj je globalno umrlo 2,7 milijuna ljudi, moramo vjerovati znanosti, medicini i struci. Ne mogu se cijene mijenjati u hodu”, poručio je.

“Kako su drugi našli novce, našli smo ih i mi. Nitko u proračunu nije imao to u planu i mislim da smo se pokazali vrlo vješti i još smo zadržali investicijski kreditni rejting. Za sve smo našli sredstva i pomažemo onima čija je poslovna aktivnost ograničena. Mi smo tu da nađemo sredstva, zato Vlada i služi. Ugovori koji su potpisani, to je cijena koja je, ne može se mijenjati u hodu”, zaključio je, navodeći da je cilj do 30. lipnja doći do procijepljenosti od malo više od 50 posto.

Višak cjepiva?

Upitan o višku cjepiva, premijer je rekao da prvo treba riješiti manjak. “Čekajte da vidimo što ćemo s manjkom, a onda ćemo gledati što s viškom. Ne bi bilo dobro da se baca cjepivo, ima onima kojima treba, globalna pandemija neće pobjeći dok se problem ne riješi skroz. Nitko nije siguran dok svi nisu sigurni. Nijedna zemlja sama nije sklapala ugovore. Kako se sklapalo, tako se treba i reagirati. Mi smo zatražili od Komisije da dođu do rješenja. Jedan je da razgovaraju s njima, a drugi da traže pravnim putem zaštitu onog što nije ispunjeno”, rekao je.

Dodao je i kako je registracija ruskog cjepiva Sputnjik V u tijeku, i trajat će još tjednima.

“Ovo što se kod nas događa je zbog medijske slike, a ne zbog konkretnih slučajeva u Hrvatskoj. Mi smatramo da nema nijednog razloga da se stane s cijepljenjem AstraZenecom, ali ako struka kaže nešto drugo, ne vidim što bi trebalo upućivati Vladu da slijedi primjer neke druge države koja možda ima neke druge motive. Možda oni imaju dovoljno nekih drugih cjepiva. Ja sam se cijepio prije dva dana i mislim da sam OK”, rekao je.

“Naš je stav da moramo dobiti doze koje smo tražili, ako se to ne ispuni, moramo tražiti naknadu štete. Znali su i oni to pri potpisivanju ugovora. Te doze nije lako proizvesti”, zaključio je Plenković.

O Zlati Đurđević

Premijer Plenković potvrdio je kako neće biti odgode izbora te se osvrnuo na situaciju s izborom predsjednika Vrhovnog suda.

Upitan o (ne)podupiranju Zlate Đurđević kao kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda rekao je da “ne zna što je njoj bilo da se propustila javiti se na javni poziv DSV-a”. “Ona je tu samoj sebi dopustila da bude kandidat u protuzakonitoj proceduri. Čini mi se da ona tu ima neka čudna shvaćanja. Ne može nešto što je razvidno svakome tko je racionalan da ide krivo, na kraju ispasti dobro”, poručio je Plenković.

Istaknuo je da sukoba nema. “Nema tu dvije strane koje su u nekim rovovima. HDZ nema svog kandidata, ne postoji, zato postoji javni poziv da se ljudi koji imaju neke reference jave”. Dodao je kako ne ma ništa osobno protiv prof. Đurđević. “Doći ćemo na kraju do rješenja. Onaj tko će biti izabran, treba dobiti podršku Hrvatskog sabora. Ima dosta ljudi u Hrvatskoj koji mogu obavljati ovu dužnost. Čini mi se da ova tema zaista nije bila nužna za hrvatsku političku scenu. Sukoba ovdje nema”.

Upitan je li moguće da se prof. Đurđević nije javila na javni poziv jer se radi o dubljem problemu. “Za bit predsjednik Vrhovnog suda, čovjek to mora htjet”, rekao je premijer. “Poanta javnog poziva je transparentnost”, rekao je premijer. “Nije sporno da će na kraju predsjednik VS-a biti netko treći. Tko? Ja ne znam”, rekao je.