PLENKOVIĆ O MOGUĆEM ZATVARANJU: ‘Covid-19 radi kompletan reset svega. Živimo u godini bez presedana!’

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon Aktualnog prijepodneva: ‘ Živimo u godini bez presedana. Nitko u svijetu to nije doživio. Nitko se s ovako velikom krizom nije susreo i sve se mijenja iz korijena’

Nakon održanog Aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru na kojemu je 39 zastupnika i zastupnica premijeru Andreju Plenkoviću i ministrima postavljalo pitanja, premijer će dati izjavu za medije. “Dobro je da je Sabor krenuo još jednom sjednicom. Logično je da je glavna tema bila covid-19, zaštita zdravlja, gospodarstva itd. Mislim da je sve drugo bilo prijateljski skoro, nije bilo velikih tenzija. Imam dojam da se zastupnici zagrijavaju”, rekao je Plenković.

Vezano za prigovore o koronavirusu rekao je da je gosp. Grbin čovjek koji spada u skupinu koji su se potvrdili da su davali podneske Ustavnom sudu da sruše ustavnost. “Osim što je sportaš prijavitelji Povjerenstvu za sukob interesa, spada u skupinu ljudi koji su slali podneske Ustavnom sudu o Stožeru, a dolazi iz stranke gdje je njegov prethodnik na proljeće govorio o tome da će biti 400.000 nezaposlenih. SDP je u cijeloj ovoj priči u sljedećem modu. Ajmo pravno udariti na ono što radi stožer i Vlada. Druga je dovesti u pitanju sposobnost vlade da osiguraju opremu za bolnice. To je vlada osigurala. Treće je bilo najavljivanje ekonomskog kolapsa, rušenje proračuna”, rekao je Plenković.

“Mi koji nemamo strategiju uložili 8,1 mlrd kuna u očuvanje radnih mjesta, omogućili financiranje tvrtkama. Mi koji nemamo strategiju omogućili smo svima u državnom i javnom sektoru plaće i mirovine. Osigurali smo da proračun funkcionira. Pet dana nakon izbora ušli smo u Europski tečajni mehanizam 2. Osigurali smo financije za obnovu Grada Zagreba od potresa. Danas nam brojevi daju naznake da su mjere dale rezultat. Posljedice rasta zaraženog vidjet će se u broju hospitaliziranih i preminulih. No, to ne znači da je zdravstveni sustav ugrožen. To što oporba želi nametnuti temu policijskog sata s jasnim političkim ciljem da nam već sutra kažu da smo ograničili prav ljudima ili doveli do veće financijske štete”, rekao je.

ANDREJ PLENKOVIĆ O STANJU U KB DUBRAVA: ‘Treba razlikovati slike na internetu od stvarne situacije u toj bolnici’

Pitanje zatvaranja

“Oporba nam želi nametnuti temu policijskog sata i restriktivnog lockdowna da nam kasnije kažu da kršimo ljudska prava. Nećemo upasti u zamku. Čačiću smo odmah rekli da policijski sat nije opcija kad je to spomenuo na sastanku”, rekao je Plenković.

“Ovako, cijela covid-19 kriza radi reset svega. Moramo biti pažljiviji, mudriji, precizniji u kalibriranju mjera. Zazivanje mjera koje će kod ljudi u gospodarstvu i društvu izazivati pad poslovnih aktivnosti i depresiju, to nije zadaća Vlade. Zadaća Vlade je zadržati radna mjesta. Živimo u godini bez presedana. Nitko u svijetu to nije doživio. Nitko se s ovako velikom krizom nije susreo i sve se mijenja iz korijena. Nismo svjesni posljedica na funkcioniranje bilo kojeg aspekta društvenog života”, rekao je Plenković.

Kaže da se nitko od Španjolske gripe nije susreo s ovakvim izazovom, da kriza mijenja načine upravljanja, a da Hrvatska krizom upravlja umjereno.

OPORBA NA AKTUALCU ‘REŠETA’ PLENKOVIĆA: Predbacivali si babu Vangu i braću Tarabić: ‘Izgleda da su vama proroci govorili o 67 mandata’

KB Dubrava

Na pitanje je li se zakasnilo s pripremom KB-a Dubrave kao covid bolnice, rekao je da ako želimo iskonstruirati nešto, onda sve ispada dramatično. “Sve je utemeljeno i pravovremeno. KB Dubrava je bolnica za covod-pacijente ne zato što je loša nego zato što je najbolja, mi bolje od nje nemamo. Nigdje nema boljih tehničkih uvjeta. Nigdje ne možete imati takve uvjete za njegu. Ne vidim te nehumane uvjete. Zamolio sam ministra Beroša da to malo ispita i da mi kaže gdje je catch”, kaže.

Upitan je vezano za javne svađea znastvenika koji su u vladinom Znanstvenom savjetu. Plenković je rekao da je spomenut samo jedan znanstvenik koji je u Savjetu i da ne može o tome govoriti načelno. “Rekao sam znanstvenicima da ne očekujem da u javnim ispitima budete na linije vlade, nego da nam pomognete svojim znanjem. Ne možemo jamčiti da su njihovi stavovi i stavovi vlade i Stožera, nego su dio rasprave”, kaže Plenković.

‘ZDRAVSTVENI SUSTAV SE RASPAO, OVO JE DNO DNA’: Zastupnica SDP-a nakon novog prosvjeda ispred KB Dubrava traži ostavku ministra