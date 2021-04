BEROŠ: ‘Imamo 2422 novozaraženih, udio pozitivnih je 25,5 posto’; Plenković: ‘Rijetka smo zemlja koja nije imala lockdown’

Članovi Vlade dobit će informaciju o aktualnom stanju vezanom za koronavirus

Sjednica Vlade RH započela je u 9.30, a ministrima se uvodno obraća premijer Andrej Plenković.

“Vidimo rast brojeva kod nas i u drugim državama, ove nove mjere trebale bi pridonijeti smanjenju. Važno je da svi svojim ponašanjem pokažu odgovornost. Rijetka smo zemlja koja nije imala lockdown, a bez odgovornosti situacija s koronom je teža”, rekao je Plenković.

Rekao je i kako postoje određene teškoće u nabavi cjepiva AstraZenece, ali da je Hrvatska u procesu nabave cjepiva ostalih proizvođača kako bi se nadoknadio manjak.

Ministar zdravstva Vili Beroš govorio je o aktualnom stanju s koronavirusom.

“Danas je zabilježeno 2422 novozaraženih, a udio zaraženih u testiranjima je 25,5 posto.” Naglasio je kako se u KB Dubrava otvaraju dodatni kapaciteti za covid pacijente.

“U samoizolaciji je 33 376 osoba, a prema posljednjim službenim podacima 1337 osoba je na bolničkom liječenju od kojih je 144 na respiratoru. S jučerašnjim danom na sekvencioniranje je poslano 2632 uzorka, a u 156 uspješno sekvenciranih od 9. ožujka, njih 105, odnosno 67 posto je britanska varijanta”, rekao je Beroš.

Riječ je preuzeo Davor Božinović.

“Stožer nove mjere uvodi na prijedlog lokalnih stožera. Što se tiče tri nacionalne odluke, produžena je njihova važnost do 15. travnja. S time da u onoj odluci o okupljanjima su napravljene dvije izmjene – ograničen je rad dječjih igraonica i igraonica u zatvorenim prostorima i ponovno je uvedena mjera zabrane treniranja u zatvorenim prostorima osim za prvi i drugi rang natjecanja i vrhunske sportaše. Donesena je odluka o zabrani prelaska preko granice u RH po kojoj će se priznavati za ulazak brzi antigenski testovi koje međusobno priznaju članice EU, moći će se ući s potvrdom o cijepljenju ili potvrdom o preboljenoj bolesti covid koja će trajati 180 dana, a ne 90 dana.”

“Primili smo zahtjev Stožera Primorsko-goranske županije za posebne mjere i to ćemo odobriti tijekom dana, a isto vrijedi i za Stožer Grada Zagreba.”

Što se tiče Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, kazao je ministar, tražili su mjere koje su slične.

“Obvezno korištenje maski za lice na otvorenim prostorima gdje se očekuje veći protok ljudi poput tržnica, trgovina, vjerskih objekata, zabrana prodaje alkoholnih pića od 22 do 6 sati, ograničavanje rada ugostiteljskih objekata na način da se strogo primjenjuju epidemiološke mjere, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6 do 20 sati. Radno vrijeme kasina i uplatnih klubova se određuje od 6 do 20 sati uz zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u njihovim prostorima. Također obustava rada dječjih igraonica i održavanja dječjih radionica u zatvorenim prostorima.”

Riječ je ponovno preuzeo premijer Andrej Plenković. Govorio je o planu oporavka.

“To je dokument koji će nam omogućiti 6,3 milijarde eura bespovratnih sredstava. Ideja je da plan pomogne reformama, privatnih i javnim ulaganjima, da pridonese rastu BDP-a te da minimalno 20 posto sredstava bude usmjereno na digitalnu tranziciju, a 20 posto na zelenu tranziciju. Ove investicije su bitne za hrvatsku ekonomiju i razvoj, u sljedećih mjesec dana moći će ga vidjeti svi, jer će biti stavljen na posebnu stranicu Vlade. Plan treba biti dovršen do kraja travnja, nakon čega ide evaluacija na EU Vijeću, kako bi Hrvatska ubrzo nakon toga mogla dobiti predujam”, rekao je Plenković.

Članovi Vlade dobit će informaciju o aktualnom stanju vezanom za koronavirus i vezanom za potres, a na dnevnom je redu i informacija o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.