PLENKOVIĆ NA IZVANREDNOJ PRESSICI ODGOVARA MILANOVIĆU: ‘Kod njega se vidi teški kompleks. On laže…’

Andrej Plenković u 16:45 sati održat će konferenciju za novinare nakon konferencije predsjednika Zorana Milanovića

Nakon što je u 15 sati predsjednik Hrvatske Zoran Milanović održao konferenciju za novinare, na kojoj je rekao da je premijer preko pisma odbio sjednicu Vijeća nacionalne sigurnosti, konferenciju za novinare sazvao je u vladi za 16:45 sati i Andrej Plenković.

Milanović je rekao da je premijer na temelju lažne dijagnoze anemije izbjegao služenje vojnog roka i da ne poznaje nikoga iz generacije tko je u tome uspio. “Dakle on je bio štićenik, lojalan sluga tog režima, on se sa svima nama rugao Tuđmanu, to zna 10 ljudi. Na meni je da govorim istinu, a ako ti se ne sviđa ta istina, obračunaj se s istinom”, rekao je Milanović u govoru koji je trajao gotovo sat vremena.

MILANOVIĆ: ‘Plenković je na temelju lažne anemije izbjegao vojsku, bio je lojalan sluga režima i sa svima nama se rugao Tuđmanu’

‘Brojne laži i neistine’

“Razlog zbog kojeg smo sazvali presicu je reakcija na Milanovića s obzirom na brojne laži i neistine. I želim stoga upoznati javnost o nekoliko činjenica. Najprije, da nešto kažem o hvaljenju bivšeg premijera o tzv. zaštitniku protiv banaka. Pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova trenutno su zahtjevi iz 4 postupka”, rekao je Plenković.

“Postoji nekoliko elemenata. Kod njega se vidi teški kompleks poraza na parlamentarnim izborima 2016. Ton je bio podcjenjivački, iznio je broj laži o meni i karijeri. On je možda u svom izlaganju pobrojao sve susrete koje smo imali u životu. Ne radi se ni o kakvoj bliskosti, nismo prijatelji, popili smo nekoliko kava 1994., 1995. Posjetio sam ga negdje 1998. u Bruxellesu”, rekao je Plenković.

O anemiji i vojnom roku

“On je tada bio prvi tajnik, to je vrhunac njegove diplomatske karijere. Pred promjenu vlasti 2000. učlanio se u SDP, do tada nisam primjetio da je SDP-ovac. Rekao je da 50-100 ljudi kaže da smo se rugali Tuđmanu. Nazvao sam kolegu, on se toga ne sjeća, a bio je na tim sastancima. Što se tiče druge linije crvene buržoazije da sam bio oslobođen služenja vojnog roka zbog anemije…Ono što je bitno da je točno da imam anemiju, da to ima veliki dio članova moje obitelji. Moj sin, nekoliko rođaka i svi su bili oslobođeni vojnog roka kao i ja, bez aluzija da sam ja to po zasluzi moje majke dobio. Lažna teza.

Opet forsira priču da on sve zna, on je očito u nekim krugovima gdje se u klubovima, restoranima priča tko je što činio, to je njegov princip rada. Cijela njegova presica danas je potvrdila ono što sam rekao jučer. Te ljude na sastanka 2016. sigurno nisam slao ja, sigurno nisu išli sa ciljem da izgovore oni ono što je on izgovorio”, rekao je Plenković.

“On je tada izgubio, to je važno. To nije jedini njegov poraz na izborima. On 2003. nije išao u sabor, čekao je do 2007. Obojica smo u sabor ušli s 41 godinom. Godine 2007. je izgubio od HDZ-a, 2011. mu je objektivno donio Ivo Sanader i možda DORH”, rekao je Plenković te dodao da do 2020. ne vidi nijednu pobjedu, postignuće, karijeru Milanovića, “već naprotiv, nakon što sam ga porazio dao je ostavku”.

O napadu na Markovu trgu

“Što se tiče dijela u kojima priča o odnosu sa pravosudnim tijelima, on i danas govori protiv DORH-a, načina na koji radi policija, USKOK, tumači im kako treba raditi, to se opet događa. Da to radi netko iz HDZ-a, bio bi napadnut zbog utjecaja na institucije. On podatke pušta svojim medijima, neki autori su mu dovoljno bliski, a kasnije sve to tumači javnosti nastojeći izvrnuti stvari otprilike zašto uopće objaviti snimku napada u dogovorima s DORH-om.

Kako on zna da počinitelj nije imao pomagača? Kako on zna da bi ta snimka mogla biti kompromitirana? U svakom slučaju, ono što smo vidjeli danas, on je proricatelj budućnosti, on zna koji je moj politički korak, on misli da ovo radim zbog osobnog interesa, ja kojim sam, za razliku od njega, dao veliki doprinos hrvatskom putu do Europske unije. On je odbio vođenje ključnog odbora jer je tamo valjda trebalo nešto raditi”, rekao je Plenković te dodao kako je Milanović “proricatelj budućnosti koji točno zna koji je moj idući korak”.

Odlazak u Pariz

Rekao je da je u Parizu završio zbog sukoba s Ivom Sanaderom, ne radi neke svoje ambicije. “Njegova proricanja o tome što ću ja učiniti 2024. godine, a jedini sam uz Stiera koji se vratio iz EP. On mi govori isto što mi je govorio Zekanović, on je stalno najavljivao da idem u Bruxelles. Mrak Taritaš, SDP-ovci, glavna teza. I, što je istina? Jesam li u Bruxellesu ili vodim vladu pobijedivši s 25 razlike njegovu bivšu stranku? On me pokušava diskreditirati kao njegova bivša stranka i krajnja desnica. Vidimo iste teze cijelo vrijeme, baciti klipove pod noge i čekati da se poskliznem.

Ta vrsta napada koje on nastoji svaki dan baciti u eter protiv mene neće proći. Dobit će svaki put odgovor, konkretno i argumentirano. To su cijelo vrijeme napadi ad hominem. On je napao Daliju Orešković, Radu Borić, Tomislava Tomaševića, Marijanu Puljak. A kad napadne mene, svaki put će dobiti odgovor”, tvrdi Plenković.

Janaf

“Pritom je interesantno da mijenja izraz lica kada se spominje Janaf. Ja moram priznati da sam Dragana Kovačevića vidio 2-3 puta tijekom mandata, nikad u klubu. Za razliku od njega koji ga je vidio u Klubu. Nema odgovora i mijenja izraz lica. To je stil, taktika i sadržaj koji je na sceni non stop. To krije odgovor zašto takva nerovza. Do tog slučaja nije bilo ovakvih napada.

On nudi konstruktivnu suradnju? Mi nudimo suradnju po model od prošlog mandata da se sudjeluje u procesu nabave aviona. On to odbija. Ustavne ovlasti kažu da bi on o toj temi trebao dati doprinos. On to odbija. Zašto? Milanović odbija delegirati osobu, ali mu nije problem reći koje bi avione trebalo kupiti. To nije normalno, to je miniranje cijelog procesa”, rekao je Plenković.

Radikalizacija

Postavljeno je pitanje o tome optužuje li Milanovića za radikalizaciju. “Jučer sam odgovarao rekavši da on sigurno nije glavni uzročnik radikalizacija, ekstremizma, terorizma. Indikativno je da teze koje on pušta, ponovit ću, teze o vojnoj lekarki, udbaškom sinu, kosovskom sinu, gojencu, mrzitelju Tuđmana… Sve to gledam godinama, u krajnjem desnom prostoru, sve vam je on to potvrdio, cijeli narativ, to blato, koru od banana, klipove koje baca pod moje noge. Ne kažem da je to jedini razlog, a da je dao jedan obol mržnje, jest. Mi smo sada prošli fazu govora mržnje na internetu itd., to ignoriramo, ne tužimo.

Ovdje smo imali slučaj gdje je mladi čovjek pucao i počinio djelo teškoga ubojstva. Za mene on to nije napravio u Kutini, Sisku, to su bili meci upućeni policajcu, za vrijeme radnog dana. To nije bunt, nećemo to tretirati kao događaj koji možemo nešto opravdati politikom. Što je to spornom u našoj politici prema Vukovaru, braniteljima? Što je to sporno? Da čujem što to ministar Medved nije napravio?… U šatoru sam bio kratko jedno jutro, na dan kad mi se rodio sin, nikakvog govora mržnje tada nije bilo”, upitao je Plenković.

“Ako sam ja 2016. bio deset dana predsjednik HDZ-a, idemo na izbore, on računa da je HDZ srušio svoju vladu. On dobije drugu šansu nakon što je odigrao egal s Karamarkom. Ja postajem predsjednik HDZ-a. Njegov cilj je da me dekredibilizira. Čovjek se stalno poziva na brojeve glasača koji su glasali, to je retorika koju ima Krišto iz Domovinskog pokreta, koliko je birača izašlo na izbore. Što to znači? Da ne poštuje rezultate. To je isti čovjek kojemu čestitam 2020. , ne diže slušalicu da čestita 2016. godine”, rekao je.

Presica zbog osobnog odnosa s predsjednikom

Dok drugi sazivaju presice zbog korone, a mi imamo presice vezano za osobne odnose predsjednika i premijera. Je li primjereno? “Jučer sam održao jasnu presicu gdje sam rekao da ću odgovarati njemu jer su svi ostali zašutjeli. Kada je krenula nervoza? Kada su krenuli slučajevi Velika Gorica i Janaf. Tko od tada napada sve ostale? Napada USKOK i policiju i Ustavni sud… Ja kao premijer nemam pravo šutjeti na laži, svjestan da to nije glavna tema. Rekao sam da je to moja usputna tema. Ovo radim da zaštitim svoj intigritet i integritet premijera. A to ne znači da se ne bavimo onim što je bitno”, rekao je Plenković.

Komentirao je i susret sa zaraženim Đokovićem rekavši da je to još jedna laž. “Da, ja sam rekao da smo pobijedili koronu u prvom poluvremenu. Bili smo na nuli, otvorili smo se, dobili smo sezonu bolju od očekviane. Sad se bavimo rebalansom, novim proračunom, novom poreznom reformom”, kaže Plenković.

Do kad će sve to trajati?

Upitan dokad će ovo trajati rekao je: “Nitko ne može pretpostaviti. Neka on sada izađe za sat vremena i neka baci u eter još lažnih kometara.”

Na pitanje je li odnos s Milanovićem došao do točke bez povratka, rekao je: “To je li se mi slažemo ili ne je jedno. Ja želim da kada raspravljamo kao premijer i predsjednik raspravljamo ozbiljno. Postoji nekoliko formalnih tijela koja nas vežu, vijeće za nacionalnu sigurnost i obranu…Ponudili smo mu da bude s nama oko aviona. Neće. Korona. Tko je krenuo s inicijativom da se sve stožerovo sruši?

Imamo borbu protiv korupcije, imamo jedan slučaj koji se kolokvijalno naziva Janaf, a to nije tako, nema Janaf veze s Velikom Goricom i Novom Gradiškom, najedanput se netko ušušurao. Apropo obitelji, niste nikada od mene čuli niti jednu riječ, niti ćete čut. To je različit stil, pristup, pogled. Nisam ja kroz zafrkanciju njega nacrtao kao nekoga koga treba diskreditirati. To je dosadno”, rekao je.

Napadi na migrante

Postavljeno je pitanje o navodnim napadima na migrante, vezano za što je rekao da je vidio vijest i da je tražio od Božinovića da mu javi ako je nešto potkrijepljeno činjenicama.

Novinar je upitao Plenkovića odugovlači li sa sazivanjem Vijeća za nacionalnu sigurnost. Plenković tvrdi da to ne radi, nego da traži detaljnu pripremu. “Ovo nije situacija koja će se riješiti na nekom Vijeću za nacionalnu sigurnost. Nije to neko stalno tijelo, ono je tijelo sa zadaćama, smjernicama, mi ovakvu situaciju nismo imali. Imali smo raspravu o koronavirusu na početku mandata predsjednika, to je bilo korisno…”, rekao je.

Kada je u pitanju ravnatelj SOA-e rekao je da nema nikakvih problema s ravnateljem SOA-e. “Netko pušta informacije u medije, to je puno veći problem”, kaže premijer.

Hoćemo li ići u karantenu?

“Vidjeli ste da je opet rekordan dan. Vidjeli smo što je napravila Slovenija, naša je linija skroz jasna, rekao ju je Beroš, Božinović, Capak. To je najkrajnja opcija o kojoj ćemo govoriti. Želimo da hrvatsko gospodarstvo funkcionira. Nastojat ćemo da vodimo politiku koja će apelirati sugrađane da budemo odgovorni. Nema ambicija da se ide u zatvaranje, najviši stupanj mjera”, rekao je.

“Mi namjerno nismo išli u propisivanje kazni. Poštujem mudrust sugrađana o ozbiljnosti situacije. Ovo je globalna pandemija. Očekujem da ljudi budu odgovorni. Ovdje zdrav razum sprječava širenje epidemije. Bez da prijete kazne pa da bude povećana nervoza, napadi na Beroša, Markotić… U ovom trenutku nema kažnjavanja”, dodao je.