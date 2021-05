USKORO SVADBE, VEČERE U RESTORANIMA I PARTIJANJE U KLUBOVIMA: Ali samo za one s covid putovnicama – kontrolu će propisati Stožer

Samo oni koji su primili drugu dozu prije najmanje 14 dana, oni koji su preboljeli covid unatrag šest mjeseci i osobe s negativnim testom na covid

Za dva tjedna planira se popuštanje mjera, otvaranje restorana i klubova, ukidanje zabrane koncerata i svadbi, ali samo za goste sa zelenim digitalnim potvrdama, piše danas Jutarnji list, navodeći da će kontrolu covid-statusa propisati Stožer odlukom, bez izmjene zakona.

Još dva tjedna dijele nas od datuma kada će digitalna zelena potvrda biti glavni uvjet ne samo za prelazak granice nego i za ulazak na koncerte, u zatvorene dijelove restorana, klubove, ali i na događaje na otvorenom, gdje se predviđa veći broj posjetitelja.

To će moći samo oni koji su primili drugu dozu prije najmanje 14 dana, oni koji su preboljeli covid unatrag šest mjeseci i osobe s negativnim testom na covid, navodi dnevnik. No, to postavlja pitanje može li takvu odluku o ograničenju prava dobrom dijelu građana donijeti Nacionalni stožer običnom odlukom ili je nužno mijenjati zakonske propise.

Ne planiraju izmjenu regulative

Kako Jutarnji list doznaje od izvora iz HZJZ-a, ne planira se nikakva izmjena regulative, nego se smatra da je dovoljno da Stožer donese odluku kao i u prijašnjim slučajevima ograničenja, pogotovo zato što se slične odluke donose i u drugim zemljama članicama EU.

Najvažnije je da pružimo sigurnost našim građanima i gostima koji će dolaziti na ljetovanje. Dakle, ako imate gosta koji ima uvjet digitalne zelene potvrde, on odlazi u neki hotel ili drugi smještaj, ali želi i neku razonodu, večeru ili odlazak na koncert. On želi biti siguran, a mi mu to želimo omogućiti, pojašnjava sugovornik Jutarnjeg lista.

Implementacija zelenih digitalnih putovnica i u druge segmente života osim prelaska granice otvara pitanje mogu li i poslodavci, osobito u osjetljivim djelatnostima kao što su, primjerice, socijalna skrb i zdravstvo, ali i turizam, od svojih zaposlenika zahtijevati zelenu digitalnu potvrdu te njome primjerice, uvjetovati nova zapošljavanja, donosi Jutarnji list.

