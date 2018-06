USKORO ŠTRAJK RADNIKA CROATIA AIRLINESA: ‘Radimo i 17 sati dnevno, nemamo dovoljno odmora, a ne žele nam dati veće plaće’

‘Nekad radimo 17 sati u danu. Dnevno znamo raditi 6 letova i već smo ukazivali Upravi na to da nam je sve to prenaporno, pogotovo ljeti kad se ni avioni ne stignu ohladiti, a moramo stići pripremiti avion već za novi let i boarding.’

Krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca djelatnici Croatia Airlinesa idu u štrajk, i to piloti, kabinsko osoblje i aviomehaničari. Odluka o štrajku dolazi nakon propalog mirenja radnika i Uprave, javlja Index.

Traže veće plaće, bolje uvjete rada i više slobodnih dana

‘Uprava nam je ponudila stari kolektivni ugovor i to samo do kraja godine. Kad Gospodarsko socijalno vijeće primi dopis miriteljice, štrajk je legalan. Počinjemo pripreme za štrajk u kojeg idemo krajem lipnja ili početkom srpnja’, poručuju iz Sindikata pilota. Sindikati okupljeni u Organizaciji radnika Croatia Airlinesa pregovarali su prije tjedan dana s Upravom, no ti su pregovori prekinuti, a započeo je proces mirenja. I tada su iz Sindikata već najavljivali mogućnost štrajka. Zaposlenici Croatia Airlinesa traže povećanje plaća, više slobodnih dana, bolje uvjete rada i bolje planiranje posla. Ističu da im je 2009. godine smanjena plaća zbog krize, no nikad nije vraćena na staro.

‘Nekad radimo 17 sati u danu. Dnevno znamo raditi 6 letova i već smo ukazivali Upravi na to da nam je sve to prenaporno, pogotovo ljeti kad se ni avioni ne stignu ohladiti, a moramo stići pripremiti avion već za novi let i boarding. Prije smo nakon 12 sati smjene imali 48 sati odmora, a sad nakon takve smjene imamo 12 sati odmora. Kad smo potpisivali prošli KU, imali smo daleko bolje uvjete rada’, rekla je za Index Suzana Artuković Vuksan, predsjednica Sindikata kabinskog osoblja.

Zbog prekovremenog rada završili na bolovanju

Kabinsko osoblje traži humanije radno vrijeme i veća materijalna prava koja su im oduzeta, kažu, 2013., kada su im smanjene plaće, a nikad nisu vraćene.

‘Dok nas Uprava ne želi platiti više, unajmljuje strane zrakoplove sa stranom posadom i njih daleko više plaćaju. Zato nije čudo da ljudi odlaze iz firme, u zadnjih 5 godina CA je napustilo 140 članova kabinskog osoblja’, dodala je Artuković Vuksan. Nezadovoljni su i automehaničari koji također kažu da ih je premalo pa često rade prekovremeno, a zbog nedostatka djelatnika, servisi zrakoplova nisu gotovi na vrijeme. Zbog prekomjernog je rada u posljednje vrijeme velik broj mehaničara završio na bolovanju.