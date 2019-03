USKORO STIŽU NOVE CIJENE MLIJEKA: ‘Mlijeko je sada povijesno skupo, ovo će otvoriti vrata tzv. šrot mlijeku’

Ponovno se uvodi povratna naknada za mlijeko u plastici, pa bi cijena mlijeka uskoro trebala ići gore

Cijena mlijeka bi uskoro trebala ići gore budući da se ponovno uvodi povratna naknada za mlijeko u plastici. Kako piše RTL, cijena mlijeka koje trenutno oko 7 kuna po litri, trebala bi iznositi oko 7,5 kuna.

Naime, cijena mlijeka povećava se za iznos povratne naknade kada stupi na snagu izmjena Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu. Proizvođači kažu da će kupci koji vraćaju ambalažu svoj novac dobiti natrag, međutim nelogično je što se građane potiče na razdvajanje plastičnog otpada, a ipak će platiti skuplje mlijeko.

“Posebice ako se zna da je država u proteklih par godina država preko Fonda za zaštitu okoliša investirala preko 400 milijuna kuna u razvoj sakupljačke mreže, a isto tako da je sada u najavi projekat za raspisivanje javnog poziva za sakupljanje te ambalaže, postavlja se pitanje čemu to”, rekla je direktorica EKO Ozra Dragica Bagarić za RTL.

Hoće li poskupjeti i više od iznosa naknade?

Također, nejasno je hoće li mlijeko poskupjeti za iznos naknade ili više. “Ono što je nama još uvijek upitnik, a to je ona dodatna naknada. To znači po jedinici plasirane ambalaže na tržište – to bi bilo nekih 0,10 kn plus PDV. To nam je još ne poznato koliko će to biti, ali sigurno je to trošak koji će se ubrojiti u cijenu mlijeka na tržištu”, rekao je predsjednik udruge Cromilk Dalibor Janda.

Otvaranje vrata lošem uvoznom mlijeku?

Osim toga, neki proizvođači mlijeka boje se da će se novi višim cijenama još više otvoriti vrata stranom mlijeku.

“Smatram da će to još više otvoriti vrata uvoznom mlijeku, i to mlijeku vrlo lošem. Takozvanom šrot mlijeku. Mlijeko na policama je povijesno skupo, ako govorimo o svježem mlijeku mlijeko nikad nije bilo skuplje”, rekao je proizvođač milijeka Kristijan Pandek.