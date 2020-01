STIGLE SU IZLAZNE ANKETE: Zoran Milanović dobiva 53,25 posto, a Kolinda 46,75 posto. Velika prednost za kandidata ljevice!

Izbornu noć uživo pratite na Net.hr-u

19.04 Branko Bačić se iz stožera Kolinde Grabar Kitarović se zahvalio svima koji su izašli na izbore. “Razlika jest osjetna, ali bih pričekao rezultate”, kazao je i dodao da su sigurni da će Grabar Kitarović pobijediti u dijaspori. “No, to nije bilo dovoljno”, rekao je i kazao kako vjeruje će situacija biti drugačija kada počnu stizati i rezultati.

19.00 Objavljene su izlazne ankete prema kojima Zoran Milanović dobiva 53,25 a Kolinda Grabar Kitarović 46,75.

Zoran Milanović dakle ima 6,5 postotnih poena prednosti.

“Zoki, Zoki”, orilo se u Milanovićevom stožeru u Tvornici. “Ankete izgledaju dobro. Izlazne ankete su dosad pogađale, nadam se da će i sada pogoditi. Sretni smo i nadam se da će tako i ostati”.

“Sve ide prema pobjedi. Pobjedu ćemo proglasiti kada je proglasi DIP. Ako su ankete pogodile, nije realno da se ova prednost mijenja”.

“Puno energije i sentimenta je uloženo, velika stvar i velika stvar za Hrvatsku. Mislim da će Hrvatska krenuti na bolje da ćemo postati normalnija država”, kazao je Miljenić i zahvalio se svim promatračima.

Miljenić je kazao kako je Zoran Milanović doma te kako su se kratko čuli.

Na izbore za hrvatskog predsjednika do nedjelje poslijepodne izašlo je više od 1,5 milijuna birača, odnosno 43,52 posto, objavilo je u nedjelju Državno izborno povjerenstvo (DIP).

Ta je izlaznost bolja od one u 1. izbornom krugu, no lošija od one na predsjedničkim izborima prije pet godina.

U odnosu na prvi izborni krug ove je nedjelje do 16,30 sati glasovalo 190 tisuća birača više, ali i 170 tisuća manje u odnosu na 2. krug prije pet godina.