USKORO STIŽU IZLAZNE ANKETE: Tko će postati predsjednik Republike? Izbornu noć pratite uživo na Net.hr-u

Točno u 19 sati objavit ćemo izlazne ankete, a izbornu noć uživo pratite na Net.hr-u

U 19 sati stižu izlazne ankete kada ćemo vidjeti prve informacije kako stoje stvari u borbi za predsjednika Republike, odnosno koliko glasova dobiva Zoran Milanović, a koliko Kolinda Grabar Kitarović.

Na izbore za hrvatskog predsjednika do nedjelje poslijepodne izašlo je više od 1,5 milijuna birača, odnosno 43,52 posto, objavilo je u nedjelju Državno izborno povjerenstvo (DIP).

Ta je izlaznost bolja od one u 1. izbornom krugu, no lošija od one na predsjedničkim izborima prije pet godina.

U odnosu na prvi izborni krug ove je nedjelje do 16,30 sati glasovalo 190 tisuća birača više, ali i 170 tisuća manje u odnosu na 2. krug prije pet godina.