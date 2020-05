PLENKOVIĆ HVALI RAD VLADE: ‘Na muci se poznaju junaci, eto ih, tu su!’; Veća naknada njegovateljima i osnovica javnih službenika

Točno u podne trebala bi početi 232. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se danas u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u 12 sati. Na dnevnom redu trebalo bi biti informacije o stanju s koronavirusom te poduzetim aktivnostima u borbi protiv zaraze u Hrvatskoj kao i aktivnosti Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Isto tako, na otvorenom dijelu sjednice naći će se prijedlog uredbe izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, prijedlog uredbe o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o popisu poljoprivrede 2020. godine.

K tome, na dnevni red doći će i prijedlog odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, o pomoći određenim vrstama medija čije je poslovanje pogođeno koronavirusom, prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i još puno toga.

Tijek sjednice:

12:14 – Počela je sjednica Vlade i dnevni red je prihvaćen. Premijer Plenković na početku je čestitao vojnicima Dan Hrvatske vojske.

Najavio je da traju pripreme za Dan državnosti koji je u subotu i da je to veliki dan jer se prije 30 godina konstituirao Hrvatski sabor. Kazao je da je EK jučer izašla s izrazitov važnim dokumentom, dokumentom za gospodarski oporavak. Plenković kaže da je on plod intezivnih konzultacija koje je Hrvatska imala s EK te je naglasio da su se prioriteti promijenili. Naglasio je da će se tako provoditi mjere koje će omogućiti članicama gospodarski oporavak. “Tisuću i sto milijardi eura i dodatnih 100 milijardi eura je tu”, kazao je i istaknuo da su ti dokumenti bitni za Hrvatsku.

“Sve što je Vlada učinila u zadnja tri mjeseca da kažemo da ćemo osigurati 3500 kn za ožujak i dva puta po 4000, a nećemo ni učiniti. Većeg pružanja ruku nije bilo”, kazao je.

Hrvatska će dobiti preko 10 milijardi eura i to ide do 2024. godine. Od toga će 7,6 milijardi eura biti bespovratna sredstva, što je iznos od 55 milijardi kuna. Plenković govori i o dobrovoljnim zajmovima, što može ići na digitalnu tranformaciju, sektorima koji su u potrebi, poduzetnicima.

“Prema informacijama koje imamo od EK, novi prijedlog višegodišnjeg financijskog okvira bit će bolji za Hrvatsku nego onaj što je bio na stolu u veljači. Sa sigurnošću mogu reći da ćemo u razdoblju 2021. i 2027. imati duplo više sredstava na raspolaganju nego u razdoblju od 2014. do 2020. I zato je članstvo u EU dobro i zato je dobro da idemo u dublju integraciju. Tu padaju ispit oni koji su protiv. Na muci se poznaju junaci, eto ih, tu su!”, rekao je Plenković.

Zatim je govorio o različitim investicijama koje se provode u različitim dijelovima Hrvatske te istaknuo da je dobro da se za vrijeme krize održavaju gospodarske aktivnosti i ulaganja. Plenković je rekao nešto o tri točke jer će ići na ruku roditeljima njegovateljima s višom naknadom. Što se tiče obrazovanja i odgoja, kazao je da će doći do promjene jer će učenici viših razreda moći imati četiri negativne ocjene i ići na popravni. Za učenike od prvog do četvrtog razreda omogućit će se da ne padnu razred. Što se tiče Stožera civilne zaštite, najavio je da otvaramo granice prema turistima u Mađarskoj, Poljskoj, Sloveniji, Austriji, Slovačkoj, Litvi, Latviji, Njemačkoj, Estoniji…

“Ovo su zemlje gdje postoji sličan napredak kao u Hrvatskoj, temeljem naših procjena uz odgovarajuće epidemiološke preporuke omogućimo dolazak gostiju iz tih zemalja u Hrvatsku za turističku sezonu. Siguran sam da ćemo širiti broj zemalja kako bi što više ljudi moglo doći”, rekao je.

Plenković je izvijestio da je od javnog poziva za sugrađane koji su imali takva oštećenja da ne mogu više boraviti u svojim stanovima, zaprimljeno 130 zahtjeva za financiranje najamnine. Oni su u obradi, a sutra će biti deset konkretnih rješenja za dio ljudi koji su smješteni u SD Cvjetno naselje i nekoliko njih koji su van doma koji su ispunili sve kriterije postavljenih u Vladinoj odluci, najavio je.

“To znači da ćemo žurno djelovati i osigurati da većina sugrađana koje imaju na to pravo što prije useli u stanove u kojima će imati dostojanstven život dok se ne realizira obnova”, dodao je.

Beroš: ‘Liste čekanja povećane su za 10 posto’

“Broj zaraženih je u padu. Po broju oboljelih i umrlih nalazimo se među najboljima u Europi i svijetu. Od popuštanja mjera imamo mali broj slučaja. Ne pridržavanje mjera može dovesti do novih žarišta. Liste čekanja povećane su u prosjeku za 10 posto”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Beroš je rekao da je iza nas uspješan tjedan i da je u subotu, na 89. dan, bio prvi dan bez novooboljelih. Beroš smatra da je to najveći rizik priznanja zdravstvenih radnika, Vlade i savjesnih građana.

Božinović: ‘Građani pojedinih zemalja moći će kod nas bez problema prelaziti granicu’

Ministar unutarnjih poslova te načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davor Božinović, kazao je kako je situacija iznimno zadovoljavajuća i da je sukladno tome došlo do popuštanja mjera i vraćanja u normalu.

Spomenuo je da se granice otvaraju i drugih državama koje je Plenković već prethodno naveo – dakle, Mađarske, Litve, Estonije, Slovenije… Oni će moći normalno prelaziti granicu. Rekao je da će građani na granici dati svoj kontakt kako bi mogli biti kontaktirani i to preko stranice entercoratia.mup.hr. Zbog toga neće biti čekanja na granici, rekao je.

“Prilikom ulaska državljana tih država u Hrvatsku evidentirat će se njihov ulazak uz prikupljanje podataka kao što su mjesto odredišta, broj mobitela i mail adresa radi eventualne potrebe kontaktiranja iz epidemioloških razloga. Kako bi se smanjilo čekanje na granicama, preporučamo stranim građanima da unaprijed dostave svoje podatke preko stranica entercroatia.mup.hr koja će biti dostupna od danas. Stranica ima obrazac na hrvatskom i na engleskom jeziku, da će za nekoliko dana biti dostupna na nizu jezika te da će tamo biti i epidemiološke upute. Tako će se ubrzati prelazak granice jer će granična policija već imati podatke.Putnici koji ne dostave unaprijed podatke moći će sve to obaviti na graničnim prijelazima, ali će za to biti potrebno dulje vrijeme, vjerojatno u posebnoj traci”, kazao je Božinović.

Plenković je pitao ministra turizma Garija Cappellija je li zadovoljan ovime jer to ide u prilog turističkoj sezoni i slobodnom ulasku turista u Hrvatsku, on je odgovorio potvrdno.

“To je model kakav nitko nije u Europi napravio. Bit će na 12 jezika. Sad je prvo na engleskom, a kako se bude prevodilo tako će biti na 12 jezika. Dobro je da smo dali znak da budemo spremni”, komentirao je Cappelli.

Izmjena Zakona o socijalnoj skrbi

Ministrica Vesna Bedeković kazala je da će se naknada za roditelje njegovatelje i njegovatelje povećati s 2.500 kuna na 4.000 kuna, što je povećanje od 1.500 kuna.

Izmjene u školstvu i poljoprivredi

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak rekla je da se neke učenike, s obzirom na potres i pandemiju, može diskriminirati.

Zato je došlo do odluke da niži razredi osnovne škole neće moći pasti razred dok će viši razredi, u što se ubrajaju i srednjoškolci, ići na dopunsku nastavu sa četiri negativne ocjene i bit će tri roka zato.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković iznijela je promjene uredbe vezane za popis poljoprivrede. Navela je da će se to podijeliti u dvije faze nakon promjene uredbe. Kaže da zbog koronavirusa nije bilo moguće napraviti oglas za popisivače. Prijedlozi ministrica su prihvaćeni.

Aladrović: ‘Osnovica zaposlenima u javnim službama povećat će se na 5.809 kuna

“Pregovori sa sindikatima javnih službi počeli su 6. svibnja i trajali su do 27. svibnja. Stranke temeljem kolektivnog ugovora su se sporazumile da do 31. prosinca 2020. neće doći do povećanja osnovica za izračunavanje plaće koje je ugovoreno za razdoblje od 1. lipnja 2020. godine i 1. listopada 2020. godine i da će osnovice za izračun plaća zaposlenih u javnim službama od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine iznositi 5.809 kuna i 79 lipa”, rekao je ministar rada Josip Aladrović.

Kazao je da je ukupna ušteda nastala ovim pregovorima iznosi oko 450 milijuna kuna.