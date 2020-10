IVICA TODORIĆ NIJE KRIV: Sud je upravo njega i ostale oslobodio optužbi u slučaju ‘Mali Agrokor’

Sudsko vijeće pod predsjedanjem sutkinje Maje Štampar Stipić, presudilo je kako Ivica Todorić, Ante Huljev, Piruška Canjuga i Nicole De Rossi nisu krivi za izvlačenje 1,25 milijuna eura iz Agrokora

Ivica Todorić i ostali nisu krivi u slučaju ‘Mali Agrokor. Županijski sud u Zagrebu donio je presudu kojom su Todorić, menadžeri Agrokora Ante Hujev i Piruška Canjuga te četveroptužena Nicole De Rossi oslobođeni svih optužbi. Presuda je to koju je izreklo Vijeće Županijskog suda u Zagrebu

Na teren im se stavljala zlouporaba na štetu kompanije u vrijednosti od 1,25 milijuna kuna.

Tužiteljstvo je tvrdilo da su Todorić, kao predsjednik uprave Agrokora i Huljev kao izvršni direktor financija u koncernu 2013. zlouporabili položaj jer su na štetu koncerna omogućili plaćanje 1,25 milijuna eura u korist švicarske tvrtke za savjetodavne usluge, znajući da one nisu niti će biti obavljene u korist koncerna.

Švicarska tvrtka time se, prema optužnici, nepripadno materijalno okoristila, dok je koncern oštećen za 1,25 milijuna eura. De Rossi, kao odgovornu osobu švicarske tvrtke, tužiteljstvo tereti da je Todoriću i Huljevu pomogla izdavanjem računa, u ime švicarskog trgovačkog društva, za navodno obavljene savjetodavne usluge.

Trećeokrivljenoj Canjugi, nekadašnjoj članici uprave Agrokora, stavljalo se na teret da je sudjelovala kao poticateljica prvookrivljenog i četvrtookrivljenice. U optužnici se ujedno navodi da su stvarni vlasnici švicarskog trgovačkog društva bili Huljev i Canjuga.

Ivica Todorić je još od studenoga 2017. pod istragom zbog nezakonitog pribavljanja više od milijardu kuna, a državno odvjetništvo je u tom, glavnom dijelu slučaja Agrokor, optužnicu podiglo 15. rujna.

Sutkinja Maja Štampar Stipić kazala je kako tijekom postupka jednostavno nije dokazano da su Todorić i ostali izvukli novac iz Agrokora, kako je tužiteljstvo tvrdilo. Odbijen je i prijedlog da se od švicarske tvrtke Siggman AG oduzme 1,25 miljuna eura, a troškovi postupka i odvjetnika padaju na teret državnog proračuna.

“Nakon provedenog dokaznog postupka nije dokazano da bi optuženi počinili kaznena djela na način kako im se to stavlja na teret. Da bi bili proglašeni krivima mora biti dokazan svaki navod iz popisa optužnice, da su optuženici poduzimali radnje na način kako im se to stavlja na teret u optužnici. U ovom postupku činjenični navodi iz optužnice nisu dokazani. Savjetodavne usluge su izvršene i uplaćeni iznos za to je utrošen, a to proizlazi iz izjava svjedoka. Državno odvjetništvo nije donijelo nijedan dokaz koji bi tome proturječio”, navela je sutkinja, obrazlažući presudu.

Na objavu presude nije došla jedino švicarska bankarica Nicole de Rossi, dok je ostalo troje okrivljenih došlo na objavu presude u pratnji svojih branitelja. Na objavi presude je nekoliko snimatelja kao i fotoreporteri inozemnih agencija. Uskoro se očekuje izjava Ivice Todorića.

DANAS ĆE IVICI TODORIĆU BITI IZREČENA PRVA PRESUDA: S još troje oštetio je Agrokor za 1,25 milijuna eura?

TODORIĆ SE ODBIO OČITOVATI NA OPTUŽBE DA JE OŠTETIO AGROKOR ZA 1,25 MILIJUNA EURA: ‘Pobijedit ćemo one koji nam ovo rade’

Prvooptuženi Ivica Todorić je stigao oko 12:30 na Županijski sud u Zagrebu te je na ulasku u zgradu dao kratku izjavu medijima: “Ako presuda bude osuđujuća, to će biti dokaz da je Plenković sve namjestio”.

Todorićeva braniteljica po službenoj dužnosti, Ljiljana Planinić istaknula je da tijekom suđenja nije dokazano da je njezin branjenik počinio kazneno djelo te je predložila da ga se oslobodi optužbi. Braniteljica drugooptuženog Ante Huljeva, odvjetnica Ines Margetić, istaknula je da je tužiteljica dovodila u pitanje iskazivanje financijskih stručnjaka “kao da je sama financijska stručnjakinja” te da predmetni spis ‘”trpi od nedostatka dokaza”.

“Tijekom postupka smo čuli teorije zavjere bez ijednog konkretnog dokaza”, ustvrdio je odvjetnik Anto Nobilo, branitelj trećeoptužene Piruške Canjuge, istaknuvši da je nitko tijekom sudskog procesa nije spomenuo kao sudionicu u onom što joj se stavlja na teret.

Braniteljica četvrtooptužene Nicole De Rossi, odvjetnica Sanja Ormuž, istaknula je da se sve optužbe na račun njezine branjenice ne temelje na činjenicama ni indicijama te traži njeno puštanje na slobodu.

U završnom je govoru, zamjenica zagrebačkog županijskog državnog odvjetnika Karolina Dragičević istaknula da posao između Agrokora i švicarske tvrtke Siggman AG nije realiziran te da je riječ o fiktivnom poslu kojim je iz Agrokora izvučeno 1,25 milijuna eura. Zbog toga je zatražila osuđujuće kazne za četvero optuženih te oduzimanje nova tvrtki Siggman AG.