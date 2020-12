USKORO PREDBILJEŽBE ZA CJEPIVO: Popis zainteresiranih osigurat će da dragocjeno i skupo cjepivo u Hrvatskoj ne propadne

Kakav će biti odaziv zdravstvenih radnika teško je prognozirati, ali činjenica je da i inače nisu skloni cijepljenju, o čemu govore niski odazivi i za cijepljenje protiv gripe

Sve zdravstvene ustanove dobile su “nalog” Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo po kojem do ponedjeljka moraju županijskim zavodima dostaviti popis svojih djelatnika koji se namjeravaju cijepiti protiv covida-19 kako bi se na vrijeme mogao napraviti detaljan plan cijepljenja, piše u četvrtak Jutarnji list.

Kakav će biti odaziv zdravstvenih radnika teško je prognozirati, ali činjenica je da i inače nisu skloni cijepljenju, o čemu govore niski odazivi i za cijepljenje protiv gripe. Optimizam ne ulijeva niti činjenica da su prve ankete pokazale da bi se, primjerice, tek trećina zaposlenih u zagrebačkim ustanovama za starije – koje su najizloženije fatalnim posljedicama virusa – cijepila protiv korone.

Naime, s obzirom na to da je najizglednije da u Hrvatsku prvo stigne 125.000 doza cjepiva Pfizera i BioNTecha koje je vrlo osjetljivo za distribuciju i uporabu, nužno je napraviti pripreme koje za dosad poznata cjepiva nisu potrebne. Primjerice, ovo je cjepivo nužno čuvati na minus 70 stupnjeva Celzijevih u suhom ledu, ne smije se izlagati svjetlu, a još k tome valja ga odmrznuti prije uporabe na sobnoj temperaturi i razrijediti fiziološkom otopinom te upotrijebiti u roku od šest sati.

Popis onih koji se žele cijepiti trebao bi osigurati da dragocjeno i skupo cjepivo propadne

Sve su to razlozi što se o cijepljenju, koje neće biti obavezno, moraju izjasniti svi oni koji su obuhvaćeni prvom, drugom ili trećom fazom cijepljenja. To su već učinili korisnici i zaposlenici domova za starije, a sad je krenulo izjašnjavanje zdravstvenih, ali i nezdravstvenih djelatnika koji rade u zdravstvu. Popis onih koji se žele cijepiti bio bi temelj za organizaciju cijepljenja odnosno osiguranje da ne dođe do propadanja dragocjenog i usput rečeno, skupog cjepiva.

Što se pak tiče evidencije za sve koji se budu cijepili, podaci će se unositi u platformu eCIJEPIH kako bi se točno znao broj procijepljenih, ali i kad treba određena osoba dobiti drugu dozu cjepiva. Po svemu sudeći zdravstveni djelatnici koji se odluče na cijepljenje cijepit će se u svojim ustanovama koje trebaju odrediti osobe za procjepljivanje kao što se to čini i kod cijepljenja za gripu.

Uskoro poziv građanima da se prijave za cijepljenje

Naime oni, kao i korisnici i zaposlenici domova za starije, u planu su za cijepljenje u prvoj fazi. Nakon toga slijedi druga faza u kojoj će se cijepiti stariji od 65 godina i kronični bolesnici pa je to razlog što su do jučer liječnici obiteljske medicine trebali dostaviti županijskim zavodima za javno zdravstvo podatke o tom dijelu populacije.

No, uskoro bi trebao slijediti i poziv građanima da se prijave za cijepljenje svojim liječnicima obiteljske medicime kako bi se također mogao napraviti plan cijepljenja po ordinacijama s točnim brojem potrebnih doza, piše u četvrtak Jutarnji list.

