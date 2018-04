Prema dokumentu o povećanju cijena parkinga u gradu kojeg je Zagrebački Holding uputio Gradu Zagrebu, u prvoj bi zoni sat parkiranja tako mogao stajati 10 kuna.

U Zagrebu bi uskoro mogle poskupjeti cijene parkiranja u svim zonama, a osim toga se predviđa i uvođenje nove pete zone. U toj bi se zoni parking naplaćivao jednu kunu po satu, piše Jutarnji list.

Prema dokumentu o povećanju cijena parkinga u gradu kojeg je Zagrebački Holding uputio Gradu Zagrebu, u prvoj bi zoni sat parkiranja tako mogao stajati 10 kuna. Podsjetimo, do sada je cijena sata parkiranja u prvoj zoni bila šest kuna. U drugoj zoni je previđeno poskupljenje sa sadašnje tri kune na pt, a u trećoj s 1,5 kune na dvije. Holding bi ovim poskupljenjem povećao dobit za 38,7 milijuna kuna, a oni tvrde da je cilj svega potaknuti građane na korištenje javnog prijevoza. Ranije je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić najavio uvođenje nove ZET-ove karte za autobuse i tramvaje. Ona bi koštala izmešu 4 i 12 kuna, što bi omogućilo jeftiniju kartu za one koji se voze tek nekoliko stanica, nešto skuplju za one koji se voze više stanica te kartu po cijeni od 10 ili 12 kuna za vožnju od dva sata.