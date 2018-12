USKORO NOVA DRASTIČNA PROMJENA VREMENA: Meteorolozi najavili ‘Božićnu ciklonu’, evo kakvi će biti Badnjak i Božić

Na Badnjak bi se u Zagrebu temperatura mogla popesti na 13 stupnjeva, dok će se na Boćić spustiti na prosječno pet stupnjeva Celzijevih

Na Jadranu i predjelima uz njega danas većinom sunčano, no na sjevernom dijelu prema večeri porast naoblake. U ostatku unutrašnjosti prevladavat će oblačno, često uz maglu koja se ponegdje može zadržati i veći dio dana.

Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Duž obale u početku slaba do umjerena bura navečer će okrenuti na jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između -2 i 2 na kopnu te od 9 do 12 °C na obali i otocima, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Božićna ciklona

“Premda je donedavno vjerojatnost tzv. “božićne ciklone” u našem dijelu Europe bila mala, prema najnovijim izračunima može se zaključiti kako ni ove godine neće izostati”, javljaju meteorolozi HRT-a Nataša Strelec Mahović i Zoran Vakula. Tako će nakon relativno hladnog razdoblja, do kraja ovog tjedna i početkom novog doći iznadprosječno topli dani tijekom kojih će na Jadranu prevladavati jugo, a oborine biti češće. Ipak, danas će još biti većinom suho i relativno hladno.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu ujutro će često biti magle ili niskih oblaka koji će se zadržavati veći dio dana pa će samo rijetko oko podneva biti kraćih sunčanih razdoblja. Uz dugotrajnu maglu i temperatura će čitav dan biti ispod 0 °C – ujutro od -8 do -4 °C, danju od -3 do -1 °C. I u središnjoj Hrvatskoj umjereno do znatno oblačno, često s dugotrajnom maglom te s jutarnjom temperaturom od -6 do -2 °C, a najvišom dnevnom od -2 do 0 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, poslijepodne uz umjerenu naoblaku. I jug Hrvatske bit će većinom sunčan. Jutarnja temperatura od 3 do 7 °C, a dnevna od 9 do 12 °C.”

Od četvrtka promjena

Od četvrtka slijedi promjena, stiže toplije vrijeme. U četvrtak će prevladavati oblačno s mjestimičnim oborinama. Bit će i malo snijega, osobito u gorju, a zatim će snijeg zamijeniti kiša koja će se ponegdje smrzavati na podlozi i stvarati poledicu. Od petka porast temperature pa će mjestimične slabe oborine biti uglavnom u obliku kiše.

Na Jadranu u četvrtak jako jugo jugo koje će u drugom dijelu četvrtka oslabjeti i okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak, a od petka navečer ponovno na jugozapadnjak i sve češće jugo, koje će početkom novoga tjedna vjerojatno pojačati, prognoziraju meteorolozi HRT-a.

Kišni Božić

Norveški meteorološki institut (NBC) navodi kako Hrvatsku na Badnjak i Božić očekuje oblačno i kišovito vrijeme. Na Badnjak bi se u Zagrebu temperatura mogla popesti na 13 stupnjeva, dok će se na Boćić spustiti na prosječno pet stupnjeva Celzijevih. Slično će biti i u Osijeku, gdje se na Badnjak predviđa oblačno, a za Božić kiša. Temperatura najviše 11 stupnjeva, a na Božić 6 stupnjeva.

U Rijeci će također kišiti, isto vrijedi i za Split, gdje bi se temperatura mogla popeti na 15 stupnjeva Celzijevih.