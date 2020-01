DEBATA: Milanović: ‘Advent u Zagrebu je korupcija njenog ljubimca’; Kolinda: ‘U NATO-u vas bije glas da se agresivni’

Tekstualni prijenos debate Zorana Milanovića i Kolinde Grabar Kitarović na Novoj TV možete pratiti uživo na Net.hr-u

Milanović savjetnika Madžara naziva “čuvarom državnog cekera”, Kolinda se ograđuje od načina na koji je jučer reagirao, ali kaže da je postavio prava pitanja

Žestoko oko sumnjivih pomilovanja predsjednice, Milanović: ‘U zapadnim demokracijama to je razlog za opoziv’

Kolinda: “Vi ste politički zombi”; Milanović: “Ja sam politički highlander”

Grabar Kitarović napala Milanovića zbog loših poteza kada je bio premijer, u kameru je pokazivala papir koji pokazuje loše rezultate; Milanović: “Ovo je obmana, nitko ne zna što je pokazala”

Kandidati si međusobno predbacuju kredite – Kolinda da ga je Milanović dobio tek s 42 godine što nije u skladu s propisima; Milanović uzvraća: Kredit sam dobio po kamati od 6 posto, dobna granica su interna pravila banke, a Grabar Kitarović je sredinom 90-ih dobila kredit s kamatom od 4,5 posto, to je korupcija

Kolinda kaže da nikad ne bi surađivala s krajnjom ljevicom i krajnom desnicom, a Milanović s kriminalcima i bjeguncima, “društvom Grabar Kitarović”

Milanović: Advent u Zagrebu je korupcija ljubimca Kolinde Grabar Kitarović

Zaoštrilo oko remonta MIG-ova, Kolinda kaže je tu bilo korupcije, Milanović kako avioni lete

Kolinda kaže kako ne može reći zašto je željela smjenu bivšeg šefa SOA-e Dragana Loznačića

22.12 Tko je vaš partner u BiH za razgovore, Komšić ili Čović?

Kolinda: Moj partner trebalo bi biti Predsjedništvo BiH. S obzirom da držim da je Komšić izabran legalno ali nelegitimno, ne glasovima hrvatskog naroda nemam partnera za razgovore na visokoj razini.

22.08 Što ćete učiniti kako bi nam Srbija dala dokumentaciju o nestalima?

Milanović: Nastavit ćemo razgovarati, stalan pritisak. Kazao je kako je naglasak na trgovinskoj razmjeni. “Hrvatska je jača od Srbije. Dobili smo rat, bogatiji smo. Naša pozicija je jača i time treba znati upravljati”.

Kolinda: “Apsolutno se slažem s g. Milanovićem da je Hrvatska danas puno snažnija od Srbije”. Kazala je kako i ona može nabrajati svoje posjete te kako je bliska s kanandskim premijerom, Donaldom Trumpom, ruskim predsjednikom, a kako je Milanović pokazao da su mu dva udbaša najvažniji.

Milanović: “To su HDZ-ove smicalice, građani će morati procijeniti”.

22.05 Stalno slušamo da smo napustili ‘region’, a jedan od prioriteta našeg presjedanja je Zapadni Balkan. Apsurd?

Kolinda: Nije apsurdno, nama je u interesu da te zemlje uđu u EU. Vodim politiku koja je čvrsto usmjerena prema EU, NATO-u i Srednjoj Europi, prema Inicijativi triju mora.

Milanović: Dakako da je to apsurdno i govori o nekoordinaciji Grabar Kitarović i HDZ-a.

Kolinda: “Još nisam čula koji su to Milanovićevi prijatelji”. Kazao je kako je vodio anti-zapadnu politiku i tražio referendum u NATO-u.

Milanović kaže kako je imao odlične odnose s francuskim premijerom Hollandeom te kako su ga primali u V. Britaniji

22.00 Ako pobijedite, planirate li uzeti g. Lozančića za savjetnika?, pitanje za Milanovića

Kazao je kako nije o tome razmišljao te kako ne zna kakvi su njegovi planovi. “Spojit ću volonterstvo s profesionalizmom”, kazao je.

Kolindu su voditelji pitali hoće li mijenjati svoj tim ako pobijedi. Kazala je kako će prvo morati razgovarati sa savjetnicima.

Kolinda je rekla kako ne bira savjetnike po političkoj liniji.

Milanović: “To nije točno, suradnici su joj iz šatora iz Savske, s nekima se i posvađala”. Spomenuo je i kako se razišla s g. Matom Radeljićem na nepriličan način.

21.56 Rekli ste da se g. Lozančić uključivao u političke procese. Koje?, pitanje za Grabar Kitarović

Kolinda: To mogu reći pred povjerenstvom, procese koji su se vodili prije 2015.

Milanović: Povjerenstvo ne postoji. Lozančić je bio svjedok nekih stvari koje nije smio znati.

Kolinda: “Milanović čitavo vrijeme difamira i čitave stranke proglašava korumpiranim”. Kazala je kako je stoji iza odluke o Lozančiću te će je možda jednom i obrazložiti u javnosti kada se završe neki procesi.

Na pitanje je li Lozančić utjecao na izborne procese, Kolinda odgovara “Da”, na pitanje “Možete li reći koje”, kaže “ne”. Kazala je kako je Loznačić odugovlačio s obavljanjem jednog posla.

Milanović je kazao kako o tome ne zna ništa.

21.52 Koji će biti prvi prioritetni nalog tajnim službama i SOA-i

Kolinda: Kazala je kako će to biti nadzor sustava i borba protiv terorizma. Rekla je kako očekuje da će više prijavljivati koruptivne djelatnosti.

Milanović: Spriječiti stranačko kadroviranje i korupciju. Ja vjerujem u SOA-u, vjerujem da tamo nema sistemske korupcije. Ljudi tamo neće biti iskorišteni u političke obračune kao što su korišteni za vrijeme mandata Grabar Kitarović.

Kolinda: Nikad se nisam miješala u rad SOA-e. Od SOA-e očekujem profesionalnost.

Milanović: “Nije se miješala u rad SOA-e, dakle nije se miješala u svoj posao”. Spomenuo je Dragana Lozančića, bivšeg šefa SOA-e kojeg je Grabar Kitarović “najurila”, a sada je savjetnik potpredsjednika Vlade Božinovića.

Kolinda poručuje kako ne može iznijeti razloge smjene u javnost, ali će ih reći ako se oformi posebno povjerenstvo.

21.43 Hoćete li tražiti tematske sjednice vlade i na koju temu?

Milanović: “Neću, jer smo vidjeli kako to izgleda. Gospođa Kitarović je paradirala i govorila kako bih ja kao premijer trebala dati ostavku. Vladu ne bih maltretirao i zagorčavao joj život da joj se napijem ne kažem čega”.

Milanović: “Pravo je predsjednika predlagati sjednicu vlade i sudjelovati na toj sjednici. 2015. kada sam g. Milanoviću predložila da se sazove sjednica o gospodarstvu imali smo vrlo loše pokazatelje. To nije bilo nikakvo nasilničko ponašanje.

21.39 Pitanje oko teritorijalnog ustroja, županija i općina

Kolinda: “Definitivno treba smanjiti broj ljudi zaposlenih u općinama i preusmjeriti ih u privatni sektor”. Pitala je Milanovića kako to da ga ljudi u Istri podržavaju, a zaustavljao je projekte.

Milanović: “Kako to da me ljudi podržavaju? Mijenjajte narod gospođo Kitarović”. Rekao je kako su županije leglo HDZ-a te kako “Tolušić i svi ti likovi dolaze iz Županija.

Milanović je pitao Grabar Kitarović zna li koliko traje proračunsko razdoblje u Bruxellesu, replicirajući joj na napad kako je njegova Vlada bila neuspješna u povlačenju u EU fondovima.

Kolinda: “Propustili ste tražiti prefinanciranje”, kazala je kako zna dokumente iz Bruxellesa, ali ih nije nazvala.

21.35 Hoćete li morati vratiti uslugu albanskom premijeru g. Rami ako postane predsjednik, pitanje za Milanovića?

Milanović: Nemam mu niti kako vratiti. On je moj prijatelj, ali mi smo državnici – ja ću biti predsjednik, a on će biti premijer još neko vrijeme.

Kolinda: To je do Milanovića i Rame, ne znam što su radili i kako su poslovali. “Voljela bih znati koje su to vaše veze i vaši prijatelji. U NATO-u vas bije glas da ste agresivan čovjek bez mikrofona”, poručila je kako je Milanović dobar ispred mikrofona, ali ne kada treba razgovarati s ljudima.

Milanović je rekao kako je to na razini trača te kako o Grabar Kitarović uglavnom nemaju ništa za reći.

21.32 Vodi li Milan Bandić dobro grad Zagreb, bez korupcije?

Kolinda: “Nije na meni da prosuđujem, izabrali su ga građani grada Zagreba. Da li je netko kriv odlučuje DORH”.

Milanović: “Citirat ću – nije moje da prosuđujem bilo čiju korupciju koja je prije 30 sekundi za jednu od legendi hrvatskog zrakoplovstva rekla da je korumpiran”. Grabar Kitarović je ranije govorila o Ivanu Selaku koji tvrdi da MIG-ovi iz remonta u Ukrajini lete. Kazao je kako bi bilo dobro da netko pobijedi Bandića u Zagrebu i žestoko ga je napao.

Kolinda: “Nisam to rekla, rekla sam da je g. Selaku u interesu govoriti da je remont bio dobar”.

21.27 Vidite li vi u aferi adventskih kućica u Zagrebu kriminal?

Milanović: Apsolutno, točno se vidi što se radi i onda se prodaje priča da je to neki veliki turistički uspjeh. Advent je zakrčio grad i omogućuje malom krugu ljudi Milana Bandića da se bogate. Rekao je kako je advent korupcija ljubimca Grabar Kitarović.

Kolinda: Nemam saznanja, neka institucije istraže. Kazala je Milanoviću da prijavi ako ima saznanja da je ona ranije pritiskala DORH.

Milanović je kazao da će je citirati i da je u slučaju remonta aviona od DORH-a bila “nezadovoljna njihovim odgovorom”.

Zaoštrilo je oko zrakoplova – Milanović tvrde da lete, Kolinda da ne.

21.23 Hoćete li se odužiti svojim donatorima?

Kolinda: “Ne, ni na koji način. Vjeruju da doniraju iz vlastitih uvjerenja”.

Milanović: “Je li vas iz uvjerenja donirao i ovaj čovjek kojeg ste pomilovali, tvrta Lana”.

Kolinda je poručila kako je Milanović za vrijeme mandata bio rastrošan i neradnik te kako ga suradnici optužuju da je zlorabio tajne službe.

Milanović: “Nisam rastrošan, ne mijenjam kostime svaki dan. Na mojim cipelama su cipele iz 2013., doduše dobre.

21.18 Imaju li građani garanciju da nećete provoditi politiku stranaka koje su vas podržale?

Milanović: “Imaju, sve što sam napravio u politici, napravio sam sam. Znam da me dužnost predsjednika neće impresionirati više od onoga koliko je trebam doživljavati ozbiljno. Vratit ću dignitet funkciji predsjednika”.

Kolinda: “Odgovorno tvrdim da sam nakon 15 godina mojih prethodnika, predsjednica koja je napravila najviše”.

Kolinda je prozvala Milanovića kako je ljetovao u vili Emila Tedeschija i naručivao cateringe te kako je letio vladinim zrakoplovom na privatni odmor na Krk.

Milanović je kazao kako u vili Tedeschija nikada nije ljetovao,

21.15 Tko su osobe ili stranke s kojima nikad ne biste surađivali?

Kolinda: Osobe na krajnjoj ljevici i desnici.

Milanović: Kriminalci i ratni zločini, bjegunci. Društvo Kolinde Grabar Kitarović.

Kolinda: “Pokazujete mržnju prema dijelu ljudi u Hrvatskoj, dijelite ih na klasne podjele, ne znam kako ćete biti predsjednik svih građana”.

Milanović: “Kada mi vi, Karamarko, Vaso govorite o podjelama, a vi ste podijelili Hrvatsku podijelom vukovarske kolone kako bi se spriječio zakon koji je donio HDZ”.

21.10 Zašto bi se netko tko je iselio vratio u Hrvatsku?

Milanović: “Ljudi su otišli van zato što im ne valja u Hrvatskoj. Otišli su najviše za vrijeme mandata Plenkovića i Grabar Kitarović. Ljudi će se vraćati ako će imati povjerenja u vlast i vladavinu prava.

Kolinda: “Poštujem pravo mladih da putuju i zarađuju”. Kazala je kako je predlagala fond da mladi ljudi putuju van na studij i vraćaju se u Hrvatsku.

Kolinda: “Čini mi se da ste potpuno opsjednuti rezultatima g. Plenkovića”.

Milanović: “Rezultati su nikakvi, rast je jednak kao i za vrijeme moje vlade, a ja sam zemlju naslijedio u beznađu”.

21.04 Treba li ukinuti povlaštene mirovine?

Kolinda: “Da, naš mirovinski sustav je neodrživ prije svega zbog demografije.”

Milanović: “Povlaštene mirovine su zakonski mirovine po posebnim propisima. To smo prvo ukinuli, HDZ nije htio. Više nema povlaštenih mirovina”.

Kolinda: “Kada je riječ o ovrhama, privatni ovršitelji možda jesu maknuti, ali ima previše posrednika u tom odnosu”, kazala je replicirajući Milanoviću koji je kazao kako je njegova Vlada ukinula privatne ovršitelje.

Milanović: “Moja je Vlada, ja osobno, riješila problem švicarskog franka. Zagovarat ću prava tih ljudi koji su dovedeni u situaciju da ih banke ogule”.

Kolinda: “Vi ste dobili kredit oko 300.000 eura po povlaštenim uvjetima koje vam je dala osoba iz Erste banke. Tada ste imali 42 godine, a zakon kaže da se do 35 godine može dobiti povlašteni kredit. Tu ste osobu na kraju postavili na čelu Hrvatske poštanske banke, ako to nije korupcija ne znam šta je”.

Milanović: “Ovo je opasna laž. Dobio sam kredit po kamati od 6 posto, što je tada bila jedna od viših kamati. To su interni propisi banke”, kazao je i rekao kako zakon to ne regulira. Spomenuo je njen kredit sredinom 90-ih s ratom od 4,5 posto i kako je to korupcija.

Kolinda: “Odbijam insinuacije o korupciji”, kazala je.

Milanović: “Grabar Kitarović izmišlja da se zakonima regulira dobna granica za kredite”.

21.00 Imate li saznanja o korumpiranim sucima u RH?

Milanović: “Da imam prijavio bih”. Kazao je kako će kod izbora Ustavnih sudaca voditi računa da to bude poštena osoba.

Milanović: “G. Milanoviću dajte se saberite, predsjednika Ustavnog suda ne imenuje predsjednik”. Milanović je uzvratio kako je rekao predsjednika Vrhovnog suda. Kazala je kako nema saznanja o korumpiranim sucima. Kazao je kako ne zna zašto Grabar Kitarović priča o pomlađivanju SOA-e.

20.58 Da li bi oduzeli odličja svim osuđenim za ratne zločine i korupciju?

Kolinda: “Praksa je da se oduzima odličje svima osuđenima za više od tri godine osim osuđenih na Haškom sudu”.

Milanović: “Protiv sam pomilovanja jer vidimo kako ih ljudi poput Grabar Kitarović koriste i daje ih svojim financijerima i prijateljima”.

Kolinda: “Vi ste toliko ostrašćeni da me ponizite da ste krivo shvatili pitanje – pitanje je bilo o oduzimanju ovlasti”.

20.53 Pitanje o ovlastima predsjednika u donošenju zakona

Milanović: “Nisam za to da se predsjedniku da na to da suspendira stupanje zakona na snagu prije nego što se Ustavni sud o tome očituje”.

Kolinda: “Predsjednik mora potpisati zakone, ali ih može poslati na ocjenu ustavnosti. To sam učinila na početku mandata s Ovršnim zakonom”. Optužila je Milanovića kako je za vrijeme njegove Vlade povećan broj ovršenih i blokiranih zbog zakona koji je donio.

Milanović: “Netočno, to je HDZ-ov zakon koji je povećao broj blokiranih. Grabar Kitarović govori neistine”.

Kolinda je upozorila kako je za vrijeme Milanovićevog mandata narastao broj blokiranih. Digla je graf koji pokazuje loše rezultate Milanovićeve vlade.

Milanović: “Ovo je obmana, nitko ne zna što je Grabar Kitarović pokazala.”

20.46 Jeste li spremni predočiti zdravstveni karton javnosti?

Kolinda: “Jesam, ali u njemu nema ništa. Dosad sam bila vrlo transparenta”.

Milanović: “Da, nema problema dati opće zdravstvene podatke, ali neke stvari koje daju intimu ne”.

20.42 Dugujete li kome u politici uslugu?

Milanović: “Ljudsku uslugu na određeni način dugujem Ivici Račanu koji je preminuo”.

Kolinda: “U politici ne dugujem nikome ništa. Dugujem roditeljima”.

Milanović: “Ovo je već treća debata u kojoj gospođa Kitarović brani Ivu Sanadera. To je pupčana veza, ona ne postoji bez Sanadera”.

Kolinda: “Oprostite jesam li ga uopće spomenula? Poštujem g. Račana, on je vas zvao mali Sanader i smijenio vas je s mjesta glasnogovornika stranke. Vi ste autoritarna osoba i ponašate se klijentelistički, kao što je za vas rekao Davor Bernardić”.

Milanović: “Sve je izmišljeno”.

20.38 Jeste li spremni u interesu Hrvatske raditi nešto što je u suprotnosti s vašim svjetonazorom i moralom?

Kolinda: “Apsolutno, mora biti u skladu s Ustavom i zakonom”.

Milanović: “Nacija je velika stvar, nacija je sebična. U svom radu sam se uvijek vodio moralnim načelima”. Poručio je kako je Kolinda okružena polusvijetom. Kazao je kako njemački predsjednici daju ostavku na temelju sumnji.

Kolinda: “Zašto onda g. Čačić nije dao ostavku”. Kazala je kako g. Milanović dijeli ljude na ljevičare, desničare, HDZ-ovce te ne zna kako bi se držao reda kada ga je vlastiti ministar optužio da ga je dao pratiti.

Milanović: “Tog ministra sam smijenio”, replicirao je Milanović Kolindi. Govorilo se o Slavku Liniću i sumnjivom poslu predstečajne nagodbe u koju je bivši ministar bio uključen.

20.29 Po kojim ste kriterijima postali članica Nadzorna odbora Kontinental transa?, pitanje za Grabar Kitarović.

Kazala je kako su se sredinom 90-ih birali ljudi koji imaju iskustva u politici i ekonomiji. “Ubrzo sam otišla za Kanadu i istupila iz Nadzornog odbora”.

Milanović: Niste istupili nego ste razriješeni nakon što je firma propala zbog lopovluka. “To je popljačkano”, rekao je Milanović i spomenuo kako je zbog toga g. Sulić pomilovan koji je bio u vodećim strukturama povezanih firmama. Spomenuo je i kako je pomilovala Danka Seitera.

“To bi u zapadnim demokracijama bio razlog za opoziv”, rekao je Milanović

Kolinda: “Vi ste politički zombi koji želi doći na Pantovčak na državnu plaću”. Milanović je uzvratio: “Ja sam politički highlander, znate li što je to?”

Kolinda: “Vi ste politički makijavelist, svu korupciju koja vas je okruživala prebacujete na druge”.

Milanović: “Jedan veliki hrvatski publicist Veselko Tenžera je govorio Guliver riječi, liliputanac djela. Ne pokušavam obezvrijediti vaš karakter, ali ovo jest borba za karakter. Nitko iz mog kruga suradnika nije završio u istrazi, osim mog predstojnika ureda”. Kazao je kako ga Kolinda proziva, a Mate Granić ga hvali u knjizi.

Kolinda: Niste kalibar, niste relevantni.

20.25 Jeste li u svojoj firmi prijavljeni na minimalac?, pitanje za Milanovića.

Kazao je kako nije prijavljen na minimalnu plaću nego na pet tisuća kuna te kako nikad nije poslovao s Bandićem, HDZ-om, javnim tvrtkama… Odbio je otići u Europsku komisiju i sve je vrijeme proveo u Hrvatskoj. Kazao je kako će gospođa Kitarović pobjeći u inozemstvo kao što je pobjegla s mjesta veleposlanika RH u NATO.

“Posao sam odradila sjajno”, kazala je Grabar Kitarović kazavši kako je posao dobila na natječaju.

Milanović je Madžara nazvao “čuvarom državnog cekera” te kazao da je on “dno nemorala”.

Kolinda: “Ograđujem se od načina na koji je g. Madžar to učinio, ali postavio je relevantna pitanja”. Kazala je kako očekuje konačni odgovor. “Propali ste u diplomaciji, sada propadate i u biznisu”.

20.22 Vaši savjetnici su nakon prošlih debata radili incidente, planirate li ih smijeniti, pitanje za Grabar Kitarović?

“Ne slažem se s načinom na koji je postupio gospodin Madžar, ali Milanović bi trebao odgovoriti na pitanja”, kazala je, rekla kako ju je Milanović nazivao “priležnicom”.

Što se tiče pokušaja prve debate koji je pokušala njena savjetnica, kazala je kako za to nije niti znala.

Milanović je rekao kako gospođi Grabar Kitarović za par dana neće trebati savjetnici te kako gospodin Madžar svojim djelatnicima u firmi isplaćuje minimalce.

Nakon sinoćnjeg predsjedničkog sučeljavanja na HRT-u, te sučeljavanja u ponedjeljak na RTL-u, danas, u 20.20 sati, počinje završni okršaj predsjedničkih kandidata, Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića na Novoj TV. To će biti prilika da posljednji put predstave sebe i svoje ideje hrvatskim građanima koji će u nedjelju, 5. siječnja donijeti konačnu odluku.

Nova TV je neposredno prije debate objavila anketu prema kojoj Zoran Milanović dobiva 45 posto glasova, a Kolinda Grabar Kitarović 42 posto. Neodlučnih birača je 13 posto, a razlika između dvoje kandidata nalazi se unutar statističke pogreške.

Kolinda Grabar Kitarović oko 19.20 sati stigla je u studio.

Nešto prije 20 sati na Novu TV je stigao i Zoran Milanović koji je rekao da se nada borbi za istinu. “Mislim da je presudno da oni koji me žele podržati, a vjerujem da je to većina, razmišljaju kao da zaostajem tri posto”, odgovorio je Milanović na pitanje kako komentira 13 posto neodlučnih birača prema anketi Nove TV.

Kabok otkrio strategiju KGK

Zoltan Kabok, glasnogovornik Grabar Kitarović kazao je kako će ona u ovom sučeljavanju govoriti o tome što je činila proteklih pet godina ukojima je Hrvatska, tvrdi, bila bolja u odnosu na razdoblje Zorana Milanovića.

“Sa svakim političkim srazom raste popularnost Kolinde Grabar-Kitarović i nadam se da će i posljednji skeptici uvidjeti večeras da je jedini pravi smjer Kolinda Grabar-Kitarović”, rekao je Kabok za Dnevnik Nove TV.

Na kraju sinoćnje debate na HRT-u dogodio se verbalni napad savjetnika još uvijek aktualne predsjednice, Tomislava Madžara, na Zorana Milanovića. Vidjet ćemo jesu li se tenzije smirile ili će i danas biti žestoko.