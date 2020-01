USKORO POČINJE POSLJEDNJA DEBATA, KOLINDA VEĆ STIGLA: Hoće li biti žestoko kao u ponedjeljak ili će kandidati paziti na svaku riječ?

Uskoro počinje posljedenje sučeljavanje predsjedničkih kandidata Milanovića i Grabar-Kitarović na Novoj TV, a mi smo izdvojili neke od glavnih točaka prijepora

Nakon sinoćnjeg predsjedničkog sučeljavanja na HRT-u, te sučeljavanja u ponedjeljak na RTL-u, danas, u 20.20 sati, počinje završni okršaj predsjedničkih kandidata, Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića. To će biti prilika da poseljednji put predstave sebe i svoje ideje hrvatskim građanima koji će u nedjelju, 5. siječnja donijeti konačnu odluku.

Kolinda Grabar Kitarović oko 19.20 sati stigla je u studio.

U prvoj debati na RTL-u vodio se žestok duel oko uloge bivšeg premijera Ive Sanadera, koji je baš na taj dan bio nepravomoćno osuđen na 6 godina zbog primanja mita u slučaju Ina-Mol. Milanović je tada poručio kako je Sanader Kolindin “životni trener”, a ona mu je uzvratila kako je sjedila u prvoj Vladi koja je bila jedna od najuspješnijih. Prema njezinu mišljenju Hrvatska je bila spremna za uvođenje eura još za vrijeme Sanaderove vlade. “Imali ste i vi svog političkog komesara pokojnog Ivicu Račana”, poručila je Grabar-Kitarović Milanoviću.

Dok je Kolinda tvrdila da je Milanovićeva Vlada ostavila Hrvatsku opustošenu, Milanović je izjavio da želi osloboditi Hrvatsku od nje i “njezina kartela” HDZ-a. Milanović je također rekao da bi želio ukinuti pomilovanja, a Grabar Kitarović je rekla da je raspustila odbor za pomilovanja nakon sumnjivih pomilovanja za vrijeme njenog mandata. “Izbacili ste Dragana Lozančića na ulicu kao kriminalca”, kazao je Milanović o bivšem šefu SOA-e.

Tko je pokušao izvesti puč?

Kandidati su se međusobno optuživali da su pokušali puč u vrijeme formiranja Vlade 2015. godine. Grabar-Kitarović je optužila Milanovića da je rekao kako će se zabarikadirati u Banske dvore i govorio joj kako Tomislavu Karamarku ne bi trebala dati mandat. Milanović je optužio Kolindu da je na konzultacijama o sastavljanju Vlade učinila sve kako lijeva Vlada ne bi došla na vlast

Pri kraju sučeljavanja, prije posljednje kruga pitanja, savjetnica Kolinde Grabar-Kitarović, Margaretić Urlić, napravila je “medvjeđu uslugu” zatraživši prekid debate. Prema RTL-u, Urlić je došla zajedno s članovima Kolindinog izbornog stožera te je tijekom emisije ušla u režiju i zatražila da se “zbog produljenog trajanja i umora predsjednice, debata završi”.

Napad Kolindina savjetnika na Milanovića

Na kraju sinoćnje, ništa manje žestoke, debate na HRT-u dogodio se verbalni napad savjetnika još uvijek aktualne predsjednice, Tomislava Madžara, na Zorana Milanovića. Na početku debate, Milanović je poručio Kolindi da je “apsolutna zvijezda” kada se treba svima svidjeti, na što je ona uzvratila kako to nije, već je u Hrvatskoj “kontroverzna osoba”.

Kolinda je tvrdila kako se državni proračun ne puni isključivo porezima, nego i izvoznim djelatnostima. “Punjenje proračuna naplaćivanjem poreza je nešto što moderne države napuštaju. Drago mi je da se monetizacija cesta nije dogodila”. Milanović je na to rekao da to nije istina. “Čime se puni proračun ako ne porezima? Ovo pokazuje apsolutno nepoznavanje ekonomije”.

Milanović je tijekom sučeljavanja izvukao pismo koje je Grabar-Kitarović pisala Washington Timesu u kojemu hvali Ivu Sanadera. Kolinda je na to odgvorila kako je Sanader tada bio cijenjen te da je “branila vlastitu državu”.

Povoljni kredit i pomilovanje Sulića

Milanović joj je također spočitnuo povoljan kredit od 4,5 posto koji je dobila 1995. kao Sanaderova službenica, kada su kamate bile 13,14 posto, rekavši uz to kako su to krediti za HDZ-ovce. “Zaradila sam sve radom od jutra do mraka. Vas nikad nisam vidjela izvan radnog vremena ni vikendom”, odgovorila mu je Kolinda.

Osim toga, Milanović je doveo u vezu pomilovanje Leona Sulića i to što je Kolinda bila članica u Nadzornom odboru propale tvrtke Kontinental prijevoz. “Pomilovali ste čovjeka s kojim ste bili u poslovnom odnosu”, kazao je Milanović.

