TV DEBATA: Milanović izvukao pismo u kojem Kolinda hvali Sanadera, oštro oko kredita kandidata, ‘puča’, tajnih službi i jedne SMS poruke

Zoran Milanović i Grabar Kitarović na debati HRT-a sučelili su se po drugi put uoči nedjeljnih izbora

Milanović poručio Kolindi da je apsolutna zvijezda kada se treba svima svidjeti, ona uzvratila kako nije već je u Hrvatskoj kontroverzna osoba

Kolinda kaže da nam je SAD najveći saveznik, Milanović kaže kako to može reći samo netko dezorijentiran. Najveći saveznik nam je EU, poručio je

Kolinda poručila kako je Milanović pokvario odnose sa svim državama, ova uzvratila kako je za to odgovorna Kolinda te kako su danas dobri odnosi samo s Vučićem

Milanović kaže kako se nikad nije protivio izručenju Perkovića te kako mu je svejedno ako je ovaj kriv

Kolinda kaže kako ne može govoriti zašto je smijenjen Lozančić te kako nema dokaza da u SOA-i ima korupcije

Milanović je izvukao pismo koje je Grabar Kitarović pisala Washington Timesu i u kojem hvali Sanadera, a Kolinda je kazala kako je Sanader tada bio cijenjen

Milanović Kolindi spočitava kredit od 4,5 posto koji je dobila 1995., kazavši kako su to krediti za HDZ-ovce. Kolinda kaže kako je sve pošteno zaradila

Razgovaralo se i o međusobnim optužbama za puč – Milanović kaže da je Grabar Kitarović radila sve da 2015. ne dođe do lijeve vlade. Grabar Kitarović tvrdi da joj je Milanović poslao poruku kada je Karamarko došao sa 76 potpisa i poručio joj da formiram svoju Vladu. Milanović kaže da takvu poruku nije nikad poslao

21.52 Završno obraćanje Grabar Kitarović

“Kada sam preuzela vlast Hrvatska je bila na koljenima nakon najgore premijera Zorana Milanovića. Želim da nam rast BDP-a preko pet posto i da stvorimo uvjete za povratak mladih. Želim da vaš život bude veći, ne zanima ne stranačka politika, nego državništvo. Moja Hrvatska je bila Hrvatska za sve”.

21.50 Milanovićevo završno obaćanje

“Za nekoliko dana birat ćemo predsjednika. Tu sam. Demografija je najbolja i najuspješnija ako zemlja ima poštenu vlast. Već dugo Hrvatsku vode ljudi koji nisu takvi, predsjednica koja se druži s ljudima koji nisu dostojni predsjednika Republike. Izađimo i izborimo se”.

21.43 Formiranje Vlade 2015. i optužbe o puču

Milanović: “Kolinda je nakon samo 40 dana formirala neku svoju vladu s Vanđelićem. Ne samo meni iza leđa nego i iza leđa Karamarku, Jandrokoviću… Radila je apsolutno sve da na vlast ne dođe lijeva Vlada”.

Kolinda: “Čuvala sam stabilnost države. Ustav propisuje da se mandat povjerava onome tko ima 76 potpisa, odnosno dokaz da ima većinu”.

Milanović je kazao kako je tada primila zastupnika SDSS-a Raškovića koji je kupljen.

Kolinda: “Kada je riječ o g. Raškoviću, on je rekao da mu prijete životom i to smo proslijedili nadležnim službama. Pokušaj puča je bio od vas kada ste rekli da nećete priznati prijelaznu vladu nego da ćete se zabarikadirati. Kada je Karamarko došao sa 76 potpisa poslali ste mi poruku i napisali – sada možete biti državnica i formirati svoju vladu ili biti Karamarkova lutka na koncu”.

Milanović je na to ustvrdio kako nikad nije poslao takvu SMS poruku.

21.38 Hoćete li ako bude izabrani biti posljednje izabrani predsjednik, odnosno hoće li se predsjednik birati u parlamentu?

Milanović: “Taj model imaju Njemačka, Italija, Mađarska. Možda bi takav način izbora u nekoj drugoj fazi kad malo sazrijemo da se bez ovolike strasti i podjela odabire kompromisna osoba”.

Kolinda: “Licemjerno je da se kandidirate za predsjednika ako se zalažete za izbor u parlamentu. Predsjednik se treba birati izravno, to pokazuju i građani koji izlaze na izbore. Snaga predsjednika proizlazi iz naroda”.

Milanović: “Ljudi komentiraju neobično Kolindino ponašanje, tako da se pokazuje da izbor može biti ovakav i onakav”.

Kolinda: “Ne sramotim Hrvatsku, ponašam se kao moderan političar”, kazala je i dodala kako RH, kao i ona osobno imaju dobar imidž u svijetu.

Pogledaj fotogaleriju

21.31 Koliko je narasla vaša imovina u mandatu, pitanje za Grabar Kitarović

Kolinda: “Ne znam, ali sve promjene unosim u imovinsku karticu”. Kazala je kako joj je nedavno otpremnina iz NATO-a od 100.000 eura prebačena račun.

Milanović: “95 ste dobili kredit od 4 posto kao službenica Ive Sanadera”. Spočitnuo je Kolindi kako je na početku imala kredit koji je u međuvremenu isplačen. “Kojim novcem?”

Kolinda: “Da dobila sam kredit sukladno pravilniku MVP s kamatom od 4,5 posto. Drugi kredit je isplaćen većinom prodajom dvaju manjih stanova, a ostatak je isplaćen u drugoj godini mandata”. Pitala ga je kako je dobio povlašteni kredit od 3 posto kao premijer.

Milanović: “Opet izmišljate, niti sam bio premijer, niti je kamata bila povlaštena, bila je šest posto. Taj kredit još plaćam. Ovo je gomila besmislica. Vi ste dobili kredit 1995. od 4 i pol posto, kada su kamate bile 13,14 posto, ako je uopće bilo kredita”.

Kolinda: “To je bio najniži kredit u Ministarstvu, u potpunosti sam ga isplatila. Nemam nikakve zadrške, sve što sam zaradila zaradila sam svojim novcem”.

Kolinda: “Zaradila sam sve radom od jutra do mraka. Vas nikad nisam vidjela izvan radnog vremena ni vikendom”.

Milanović Kolindi spočitava pomilovanje Leona Sulića, a Kolinda je kazala da je nakon toga razmontirano povjerenstvo. “Pomilovali ste čovjeka s kojim ste bili u poslovnom odnosu”, kazao je Milanović.

21.26 Kako premostiti podjele u društvu?

Kolinda: “Dolaskom Milanovića na vlast zadužio nas je za 75 milijardi kuna. Ponudio je ideološka pitanja i podjele na “mi ili oni” i pitanja iz Drugog svjetskog rata. Da biste prikrili sramotu u gospodarstvu otvorili ste ideološka pitanja”.

Milanović: “Mislio sam da se Grabar Kitarović smirila, ali ponavlja isto. Agregatni vlast bio je pet i nešto posto, isto kao i u vladama Sanader i Kosor. O čemu pričate? Niste u pravu”.

Kolinda: “U to vrijeme kada sam pisala pismo Washington Timesu gospodin Sanader je bio cijenjena osoba diljem svijeta i stranci su ga jako poštivali”.

Kolinda: “Bila sam u Sanaderovoj Vladi, to je tada bila jedna od najuspješnijih vladi”, kazala je i nabrojala uspjehe u vanjskih poslovima kazavši kako o sumnjivim radnjama ništa nije znala.

MIlanović: “To znači da gospođa Kitarović ništa nije znala i vidjela. Nije neka preporuka za posao koji se bavi”.

21.22 Što mislite o Istanbulskoj konvenciji?

Kolinda: “Izazvalo je velike prijepore, mislim da je te prijepore trebala smiriti interpretativna izjava Vlade. Kada nešto izaziva takve prijepore, onda možda treba pričekati”.

Milanović: “Ne bi rado bio u cipelama gospođe Kitarović. Mora glumiti da je nešto što nije, ona je prilično liberalna osoba. Moja Vlada Istanbulsku nije ratificirala jer smo procijenili da nam milijardu kuna troškova o kojima se govorilo tada ne odgovara”.

Kolinda je prozvala Milanovića da je jako uvredljiv, ovaj joj je uzvratio kako nikad ne daje primjere. “Nisam vas uvrijedio time što sam rekao da ste liberalni”.

21.20. Što mislite o udomljavanju djece od strane istospolnih partnera?

Kolinda je kazala kako je udomljavanje djece teško u Hrvatskoj te kako treba prihvaćati presude sudova.

Milanović: “Nisu to modni trendovi, to je nezaustavljivo, tome treba prići s ljudske strane”.

21.14 Treba li Hrvatsku vojsku povući iz Afganistana?

Milanović: “Da,odmah. Prošlo je 16 godina i vidite da ni Amerikanci nisu načisto što da rade”.

Kolinda je kazala kako će se vojne snage povući u određenom trenutku te će vojne snage biti prebačene u druge misije.

Milanović: “Sudrug vojnika koji je umro slikao se samnom i zamolio me da fotografiju ne objavim jer je još uvijek specijalac. Nekoliko dana kasnije Kolinda je objavila fotografiju s tim vojnikom”.

Kolinda: “Apsolutno netočno. Vojnik je čekao sat vremena na Ovčari da se fotografiramo. Mene nije molio da ne objavim fotku”.

21.09 Europska komisija traži borbu protiv korupcije. Sauchi se sudi za dnevnice, kako riješiti korupciju? Pitanje za Grabar Kitarović zašto je izjavila zašto je izjavila da bi nosila kolače USKOK-ovom optuženiku?

Milanović: “Sauchina odgovornost će biti utvrđena na sudu. Je li kriv ili nije, bit će mi žao ako nije. Ovo su kumovi korupcije, Kolinda je došla s fešte koju joj je organizirao zagrebački gradonačelnik. To ne smatram prihvatljivim. Grabar Kitarović ima potrebu biti u odnosima s ljudima koji imaju problema sa korupcijom”. Kazao je kako je za slučaj Saucha odgovorna i Plenkovićeva tajnica.

Kolinda: “Nisam došla s fešte, nego sa skupa HDZ-a i ostalih stranaka koje me podržavaju”

Kolinda: “Borit ću se da ne stavljamo ljude na stup srama”, odgovorila je govoreći o Bandiću i kolačima, kazavši kako nije osuđen. “Biste li vi pomilovali Perkovića i Mustača”, pitao je Milanović Kolindu.

Ovaj je kazao kako ne bi pomilovao nikoga. “Ovo je pismo Washington Timesu gdje vi pišete i hvalite Ivu Sanadera”.

“Da naravno da sam pisala Washington Timesu jer sam branila vlastitu državu”.

21.02 Zašto ste tražili smjenu šefa SOA-e Dragana Lozančića, pitanje za Kolindu. Ima li danas korupcije u sigurnosnim službama?

Kolinda: “Ne mogu o tome javno govoriti, ali spremna sam dati izvješće pred odgovarajućim povjerenstvom”. Kazala je kako je Milanović uveo i verbalni delikt te je izbacio iz SDP-a one koji se nisu slagali s Lex Perkovićem.

“Bog te pitaj o čemu je sad govorila gospođa Kitarović”, kazao je Milanović. “Nakon što je Lozančića Grabar Kitarović najurila kao najgoreg kriminalca, Andrej Plenković ga postavlja na čelo službe za zaštitu”.

Kolinda kaže kako je Lozančić smijenjen zbog uplitanja u politiku.

Milanović: “Ne znam ima li korupcije u službama, to govori Grabar Kitarović, s time se ne igra”.

Kolinda je kazala kako dvojica čelnika VSOA-e optužena za korupciju su trebali biti suspendirani, a ne umirovljeni jer sada uživaju visoku mirovinu.

Kolinda: “Ne mogu dokazati da ima korupcije u sigurnosnim službama”. Najavljuje kako će na početku drugog mandata to provjeriti. “U nekim hrvatskim tjednicima vidimo dokumente koji su procurili iz tajnih službi”.

Milanović: “Vi se družite sa ljudima koji kradu državnu imovinu. Kršite zakon, ozbiljan ste problem za sustav nacionalne sigurnosti”, poručio je Grabar Kitarović.

20.59 Iz današnje perspektive biste li se protivili izručenju Perkovića i Mustača Njemačkoj, pitanje za Milanovića

“Nikad se nisam niti protivio”, kazao je Milanović, ali je rekao da je ono što je tada radio HDZ na razini “plota”. Rekao je kako je HDZ želio izručiti Perkovića, šefa tajnih službi. “Ako je Perković kriv, tako mi je svejedno”.

Kolinda: “Nemojte si pridavati toliko važnosti, s Angelom Merkel sam razgovarala više puta u četiri oka”, rekla je replicirajući Milanoviću da se sastao s Merkel, što Kolinda vjerojatno nije. “Perković nije bio osnivač HDZ-a, nego je bio prijeka potreba u trenutku kada smo se borili protiv Udbe. Perković nije bio samo obavještajac, nego i ubojica”.

20.54 Inicijativa tri mora. Je li bitna za Hrvatsku?

Kolinda: “Apsolutno, ona je vrlo konkretna. Postavljamo si zadaću brisanja granica, fizičkih i mentalnih između istoka i zapada Europe. Cilj je povezivanja sjevera i juga u čemu RH može imati višestruke koristi”.

Milanović: “Nisam protiv inicijativa, ali ovo je jedna od onih “za paradu”, ovo je obična parada. Ovo je grupiranja na inicijativu Washingtona među državama koje imaju autoritativne vlade.” Kazao je kako je Hrvatska u tu inicijativu uplatila nula kuna te kako se radi o paradi.

Kolinda: “Ovo nije nikakva parada, žao mi je g. Milanoviću što to ne shvaćate kao što ne shvaćate vanjsku politiku općenito”.

Pogledaj fotogaleriju

20.51 Koliko su previranja u Crnoj Gori opasna?

Kolinda: “Crna Gora ima pravo donositi svoje zakone. To je unutarnje pitanje Crne Gore”.

Milanović: “Osjetljiva stvar, to je susjedstvo. Grabar Kitarović uvijek ima dvostruke kriterije, nekad je za miješanje u pitanja druge države, nekad nije. Iza ovog u Crnoj Gori stoji Beograd, dakle čaršija”, rekao je.

20.46 Pitanje o stanju u BiH. Jesu li džihadisti u Bosni prijetnja Hrvatskoj?

Kolinda je spomenula kako su se vratili u BiH borci iz Sirije i ostalih zemalja.

Milanović: “Odnosi sa Slovenijom su danas loši, to ću popraviti i to će mi biti jedan od prioriteta. Odnosi su sjajni s Vučićem”.

Kolinda: “Trebat će nam neko vrijeme da popravimo štetu koju ste nanijeli svojom žilet žicom, ali popravit ćemo”.

Milanović: “Džihadisti predstavljaju problem za svakoga, ali nemam sigurnosne podatke. Vjerujem da SOA radi svoj posao.”

20.43 Zašto ste izazvali trgovinski rat sa Srbijom, pitanje za Milanovića

“Nikakav to trgovinski rat nije bio, nego pritisak na Srbiju. Tada smo spriječili da Hrvatska postane hot spot. Ono što su tada radili Grabar Kitarović i Karamarko je izdaja!”.

Kolinda: “Gospodine Milanoviću, sjetimo se one sramote s vlakom gdje ste suprotno svim običajima poslali naoružanu policiju u Mađarsku pa sam ih ja morala vraćati. Našu vanjsku politiku ste spalili do temelja”.

Kolinda: “Kada biste čuli što su mi o vama rekli europski lideri o vama to bi bilo jako ružno i ne želim se na tu razinu spuštati”.

20.40 Zašto smatrate da ste državu izvukli iz ‘regiona’?

Kolinda je kazala da želi da sve države u okruženju uđu u EU ako ispune kriterije te kako će se trgovinska razmjena nastaviti. “Gospodine Milanoviću, posvađali ste se sa svim susjedima. Posvađali ste se s Vučićem, gdje ja gradim, vi rušite. Ostavili ste nam žilet žicu na granici.

Milanović: “Najviše je odnose pokvarila Grabar Kitarović”. Poručio je kako su migrante slali u Njemačku.

“Vučića sam rado prevario”, kazao je Milanović odgovarajući Grabar Kitarović.

20.36 Koja je država Hrvatskoj najveći saveznik i zašto?

Kolinda: “Hrvatska je članica EU, ali najveći saveznika nam je SAD”.

Milanović: “Morate biti malo dezorijentiran da kažete da je to SAD, bez obzira tko je tamo predsjednik. Mislim da bi trebali od SAD-a nabaviti vojne aviona. Ali pored Njemačke reći da nam je SAD najbliži saveznik pokazuje nerazumijevanje svijeta. Najbolji saveznik nam je EU”.

20.30 Egzodus iz Hrvatske. Što ste napravili da se to preokrene?

“U Hrvatskoj imamo moralne paničare, ali tu smo i ostat ćemo. Za ovo ne mogu optužiti Plenkovića i Kolindu”.

Kolinda: “Egodus je počeo za vrijeme Milanovića zbog ovršnog zakona i predstečajnih nagodbi. Nisam nikakav moralni paničar”. Kazala je kako je to pitanje stavila kao pitanje broj jedan, a do tada se razgovaralo samo o povijesnim i ideološkim pitanjima. “Upozorila sam da nestaje Slavonija i Dalmatinska Zagora”, kazala je i rekla kako je sa stručnjacima napisala program za demografiju.

Milanović: “Ovo što je rekla se može svesti na riječ koju Hrvati bolje razumiju – ništa”.

Zaoštrilo je oko predstečajnih nagodbi – Grabar Kitarović je rekla kako su spašene kompanije njegovih prijatelja. Milanović joj je rekao neka kaže koji su to njegovi prijatelji čije su firme spašene.

Grabar Kitarović nije odgovorila, a Milanović je rekao kako je ovo bila kleveta.

20.25 Je li prodaja Ine bila pozitivna? Treba li otkupiti Inu od Mađara

Prodaja je krenula za vrijeme SDP-ove Vlade. Milanović je kazao kako prodaja udjela za vrijeme SDP-ove Vlade nije sporna, ali je Sanader dao 50 posto Ine Mađarima. “Mentor gospođe Kitarović Ivo Sanader sada služi zatvorsku kaznu zbog Ine”.

Kolinda: “Kada je došla drugostupanjska presuda u slučaju Sanader mogli ste, ali niste raskinuli ugovor”. Spočitnula je Sinišu Petrovića koji je bio na visokoj funkciji u Ini.

Milanović je kazao da je ovo osma ili deveta neistina od Grabar Kitarović.

Kolinda: “Ja sam apsolutno podržala otkup Ine od Mađara. Međutim u međuvremenu se dogodilo da strateški partner nije bio dovoljno ozbiljan pa se ide dalje u tom procesu”.

Milanović: “Najava Andreja Plenkovića pa tri i pol godine ništa je u rangu najave Grabar Kitarović da će se preseliti u Visoku. To je primjer političke neozbiljnosti. Obećanja takve vrste nikad nisam davao. To su obećanja u rangu 8.000 eura”.

Kolinda: “Nemojte banalizirati, utvrđeno je kako Visoka ne zadovoljava uvjete, uključujući pobunu stanara.

20.20 Bi li se iz današnje perspektive opet zalagali za monetizaciju autocesta? Tko je odgovoran za veliki dug autocesta?

Milanović je rekao kako su krpali rupe koje je napravio HDZ i to fiskalizacijom. “Monetizacija više ne. To je bio pokušaj da se nađu sredstva na način da se nacionalna imovina da u dugoročni najam. Danas je to bespredmetno”.

Kolinda: “Proračun se ne puni isključivo porezima, nego i izvoznim djelatnostima. Punjenje proračuna naplaćivanjem poreza je nešto što moderne države napuštaju. Drago mi je da se monetizacija cesta nije dogodila”.

Milanović: “To što je Grabar Kitarović rekla nije istina. Čime se puni proračun ako ne porezima? Ovo pokazuje apsolutno nepoznavanje ekonomije”.

Kolinda: “Ne znam tko je odgovoran, tada nisam bila u izvršnoj vlasti. Dobro je da su ostale u našem vlasništvu”. Rekla je kako niži porezi potiču ekonomsku aktivnost te kako je Milanovićevo shvaćanje zastarjelo. Milanović je uzvratio kako Kolinda nakon pet godina na vlasti ne zna osnove

20.17 Jesu li porezna opterećenja prevelika?

Milanović je kazao kako je to pitanje za koje nisu nadležni te kako se treba svidjeti ljudima gdje je Grabar Kitarović apsolutna zvijezda, a on je nešto konkretniji.

“Porezi u RH nisu previsoki, spadaju u prosjek. Naš problem su parafiskalni nameti, moja Vlada je ukinula čitav niz parafiskalnih nameta”.

Grabar Kitarović: “Naravno da su porezna opterećenja prevelika. Ne želim se svidjeti svakome, onda bih govorila što se svima sviđa, a ja sam prilično kontroverzna osoba u Hrvatskoj”.

Milanović je kazao kako je odgovor Grabar Kitarović takav da se želi svima svidjeti. Grabar Kitarović je kazala kako je Milanović proračunski manjak krpao povećanjem PDV-a.

20.13. Treba li produžiti radni vijek?

Poručio je kako je dijalog ključan te kako treba pronaći kompromis. “Država će morati u mirovinskom sustavu brinuti o ljudima koji rade i odlaze u mirovinu”, rekao je i dodao kako je sve više starijih ljudi.

Kolinda je uzvratila kako je Milanović uveo zakon kako se ide u mirovinu sa 67 godina te kako su razlike RH i ostatka Europe u životnom vijeku velike. Kazala je kako je njegova Vlada proglašena 6 najneučinkovitijom po procjeni Svjetskog gospodarskog foruma.

Milanović je kazao da je sve pogrešno te kako je njegova Vlada skočila na mjesto konkurentnosti.

Grabar Kitarović je kazala kako treba povećati radni vijek, ali kako ne treba zaboraviti da imamo puno mladih nezaposlenih.

20.11 Uvodna riječ Kolinde Grabar Kitarović

“Kao žena probijala sam mnoge staklene stropove”, kazala je Grabar Kitarović i nabrojala svoju domaću i inozemnu karijeru – bila je ministrica, pomoćnica glavnog tajnika NATO-a, pa predsjednica. “Na terenu sam, učim vaše probleme i razgovaram s vama. Trudim se biti predsjednica svih građana Republike Hrvatske. Imam veliko iskustvo i ogromne veze u svijetu”.

Kazala je kako se među prvima sastala s Trumpom

Pogledaj fotogaleriju

20.07 Uvodna riječ Zorana Milanovića

Milanović je kazao kako je pobijedio malom prednošću te kako se mora približiti onima koji ga nisu podržali. “Bit ću ustavobranitelj, borit ću se da se prava svih građana poštuju. Predsjednik nema velike ovlasti, ali mjesto predsjednika najviše ovisi o njegovom karakteru”.

“Korupcija je zapravo grubi lopovluk, otimanje tuđega. Sadašnja Vlada i predsjednica ne razumiju razliku javnog od privatnog. Vladu je korupcija prepolovila. Predsjednica je na ovaj skup došla sa skupa koji je joj je organizirao USKOK-ov optuženik. To ne smatram prihvatljivim”, kazao je Milanović. “Milosti za one koji krše zakon nema”, kazao je.

Nakon debate na RTL Televiziji u ponedjeljak, aktualna predsjednica i kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar Kitarović i kandidat SDP-a Zoran Milanović sučelit će se večeras od 20.05 pred kamerama HRT-a.

Grabar Kitarović je oko 19.30 stigla na javnu televiziju, a nedugo nakon nje pojavio se i Milanović.

HRT je u Dnevniku najavio kako bi debata trebala trajati sat i pol te da je pripremljeno 40 pitanja, po 20 za svakog kandidata. Za odgovor će imati minutu, a tu je i 20 replika od pola minute te po 20 odgovora na repliku u trajanju od 20 sekundi.

Pitanja su podijeljena više skupina – od gospodarstva i demografije, vanjske politike, predsjedničkih ovlasti, nacionalne sigurnosti i borbe protiv korupcije, kao i svjetonazorskih i osobnih pitanja.

Milanović ima pitanje za Kolindu

Milanović je pak već na svom današnjem skupu u Bjelovaru najavio pitanje za predsjednicu:

“Što ćemo uopće novo saznati? Možda neke nove nadzorne odbore u kojima je sjedila Grabar-Kitarović s 27 godina, o čemu ću danas govoriti… To su sve one firme koje su uništavane u 90-ima, gdje je HDZ gurao svoje omladinke i omladince. To je skica za portret”, izjavio je Milanović.

MILANOVIĆ JE SKIJAŠE ZATRAŽIO GLAS I POSLAO PORUKU UOČI SUČELJAVANJA: ‘Imat ću zanimljivo pitanje za predsjednicu…’

NEOČEKIVANA ODLUKA PREDSJEDNICE IZNENADILA I NJEZINO OSIGURANJE: Nije se pojavila na događaju na kojem je bio i Bandić, iako je najavila dolazak

Macan: Diže se HDZ-ova mašina, pokušava i Milanović

Politički analitičar Krešimir Macan za RTL Danas je rekao kako smatra da gafova više neće biti:

“Mislim da neće više biti gafova, sada je bitnije ono što rade u pozadini. Vidimo da se ‘diže’ HDZ-ova mašina, a i Milanović pokušava ‘dignuti’ ljude. Užasno će bitna stoga biti dva završna skupa. Stožeri ciljano rade, sade nije bitno ono što mi vidimo, nego što rade u pozadini”, rekao je.