USKORO POČINJE NOVO SUČELJAVANJE KOLINDE I MILANOVIĆA: ‘Vidimo da se diže HDZ-ova mašina, a i Milanović pokušava animirati ljude’

Politički analitičar Krešimir Macan za RTL Danas je rekao kako smatra da gafova više neće biti

Nakon debate na RTL Televiziji u ponedjeljak, aktualna predsjednica i kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar Kitarović i kandidat SDP-a Zoran Milanović sučelit će se večeras od 20.05 pred kamerama HRT-a.

Kolinda je oko 19.30 stigla na javnu televiziju, a nedugo nakon nje pojavio se i Milanović.

Milanović je pak već na svom današnjem skupu u Bjelovaru najavio pitanje za predsjednicu:

“Što ćemo uopće novo saznati? Možda neke nove nadzorne odbore u kojima je sjedila Grabar-Kitarović s 27 godina, o čemu ću danas govoriti… To su sve one firme koje su uništavane u 90-ima, gdje je HDZ gurao svoje omladinke i omladince. To je skica za portret”, izjavio je Milanović.

MILANOVIĆ JE SKIJAŠE ZATRAŽIO GLAS I POSLAO PORUKU UOČI SUČELJAVANJA: ‘Imat ću zanimljivo pitanje za predsjednicu…’

NEOČEKIVANA ODLUKA PREDSJEDNICE IZNENADILA I NJEZINO OSIGURANJE: Nije se pojavila na događaju na kojem je bio i Bandić, iako je najavila dolazak

Politički analitičar Krešimir Macan za RTL Danas je rekao kako smatra da gafova više neće biti:

“Mislim da neće više biti gafova, sada je bitnije ono što rade u pozadini. Vidimo da se ‘diže’ HDZ-ova mašina, a i Milanović pokušava ‘dignuti’ ljude. Užasno će bitna stoga biti dva završna skupa. Stožeri ciljano rade, sade nije bitno ono što mi vidimo, nego što rade u pozadini”, rekao je.