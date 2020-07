JANDROKOVIĆ IZABRAN ZA PREDSJEDNIKA SABORA: 143 glasova za, nitko nije bio protiv; ‘Nastojat ću biti objektivan’

Hrvatski sabor bit će dana konstituiran po deseti puta na razdoblje od sljedeće četiri godine

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Najavljen Zakon o obnovi Zagreba

10:30 – “Jedan od privh zakona koja će ova vlada donijeti je Zakon o obnovi Zagreba, jer je povratak građana u domove i obnova škola, sakralnih i javnih objekata naša dužost i zadaća”, rekao je Jandroković u svome govoru.

Govor Gordana Jandrokovića

10:22 – Novi-stari predsjednik Sabora Gordan Jandroković obratio se zastupnicima govorom:

“Izbor za drugi mandat na čeku Hrvatskog sabora za mene je veliko priznanje. U okvirima Ustava i Poslovnika zalagat ću se za poštivanje najvećih vrednota, slobode, jednakosti, mirotvorstva, vladavine prava, ravnopravnosti naroda i spolova, zalagat ću se za suradnju svih institucija, nastojat ću biti objektivan, pažljivo vas slušati i raditi što bolje.”

U svome govoru je spominjao Franju Tuđmana, Domovinski rat i epidemiju koronavirusa.

Minuta šutnje

10:19 – Minutom šutnje je odana počast Franji Tuđmanu, svim preminulim zastupnicima Sabora i svim braniteljima koji su dali život za domovinu.

Jandroković izabran za predsjednika Sabora

10:17 – Glasovalo je 144 zastupnika, jedan je suzdržan i nitko nije bio protiv novog odabira Gordana Jandrokovića za predsjednika Hrvatskog sabora, čime je Sabor konstituiran. Potom je odana počast domovini izvođenjem himne “Lijepa naša”.

Bačić hvali Jandrokovića

10:15 – HDZ-ov Branko Bačić obrazložio je prijedlog za izbor Gordana Jandrokovića na mjesto predsjednika Sabora, riječima kako će on postati prvi predsjednik Sabora koji će biti izabran u drugom mandatu te kako je on iz privatnog sektora stigao u politiku te bio član parlamenta u šest mandata.

Jandroković otvorio sjednicu Sabora

10:10 – Predsjednik Sabora Gordan Jandroković otvorio je 10. konstituirajuću sjednicu Sabora, pozdravio zastupnike i uzvanike te započeo s procedurom konstituiranja.

Komentar premijera Plenkovića

10:00 – Iako je ministar Ivan Malenica zaražen koronavirusom, HDZ-ov zastupnik Dario Hrebak dobio je negativne nalaze te se pojavio u Saboru. Sve je komentirao premijer Andrej Plenković, jer je postojala mogućnost da vladajuća većina ostane uskraćena za presudni, 76. glas.

“Nije ništa visjelo, sve je riješeno. To je demokracija, zrcalo onog što su građani hjteli da bude Sabor i razgovarat ćemo sa svima”, poručio je Plenković i iz Banskih dvora odšetao u Sabor.

Obraćanje zastupnika medijima

9:55 – Brojni saborski zastupnici i budući ministri obratili su se medijima.

Karolina Vidović Krišto iz Domovinskog pokreta prije ulaska u Sabor, na konstituirajuću sjednicu, za N1 je rekla što planira činiti u novom sazivu Sabora. Borba za istinu, borba protiv korupcije i sve što čini zlo hrvatskom društvu ono je, prema njenim riječima, čime će se Karolina Vidović Krišto baviti. “Ne bih rekla da sam se do sada isticala kroz Drugi svjetski rat. Borila sam se za prava svakog hrvatskog državljanina koji je zbog korupcije ugnjetavan, za prava djece i nastaviti se za prava hrvatskih dragovoljaca i branitelja”, rekla je Vidović Krišto.

“Ako budem izabrana za predsjednicu odbora za Obitelj, mlade i sport mislim da ću mnogo moći učiniti. Tu ću se truditi da se provode korisne i efikasne demografske politike i da se mladi mogu zapošljavati i od svog rada živjeti”, rekla je.

“Po mom iskustvu se ideologijom ne bave ljudi koji su inteligentni i koji se bave činjenicama, a takvi su ljudi i u vjeri – kada vjerujete u Boga, ideologija vas ne zanima. Treba se čuti djecu koja su preživjela pobačaj, razgovarati s onima koji su nakon provođenja pobačaja doživjeli katarzu. Kada čuju iskustva tih ljudi, hrvatska će se nacija dići protiv pobačaja”, kazala je Vidović Krišto.

Marko Milanović Litre u sabor je ušao kao zamjena za Ružu Tomašić koja ostaje u Europskom parlamentu. Na izborima je osvojio 19 glasova. Prilikom ulaska u sabor novinari su ga pitali je li mu neugodno što s osvojenih 19 glasova ideu sabor za plaću od 15-ak tisuća kuna,

“Ja ne predstavljam ovdje 19 glasova, nego glasove HKS-a u 10. izbornoj jedinici i sve politike koje predstavlja naša stranka”, rekao je Milanović Litre.

Hrvoje Zekanović je na to dodao kako imao 15-ak zastupnika koji su ušli u sabor a osvojili su tek nešto više od 19 glasova na izborima. “Dragi prijatelji, puno vam hvala bez vas vas ne bih uspio. Bog vas blagoslovio, ovo je početak jednog novog puta”, rekao je Željko Sačić koji je također ušao u sabor.

Branko Bačić je kazao kako su svi zastupnici vladajuće većine, njih 76 zdravi i kako će pristupiti danas konstituirajućoj sjednici te kako očekuje da će danas i sutra biti konstituirati Sabor i izabrati novu Vladu. Govorio je i o tome razmišljaju li da omoguće glasovanje zastupnika iz samoizolacije.

“Mi smo krajem travnja promijenili poslovnik Sabora, na način da smo omogućili drugačiji rad i to samo u slučajevima kada je proglašena epidemija. Tim poslovnikom smo omogućili da u Sabornici bude tri puta manje zastupnika i da zastupnici mogu glasati u drugim prostorijama. Mi ćemo idućih dana na razini Odbora za Ustav, raspraviti o mogućnosti da pojedini zastupnik kojem je određena izolacija ili je pozitivan na koronavirus glasa od kuće”, pojasnio je Bačić.

Tehički dio bi, kaže Bačić dogovorili s Tajništvom i stručnim službama u Saboru te kako će to još raspraviti. Ističe kako od početka jasno komuniciraju da HDZ nikoga neće vući za rukav ili tražiti da podrži Vladu.

“Tko želi podržati Vladu ili pojedine zakonske akte, mi ga pozivamo da to javno napravi. Nismo s nikim razgovarali oko podebljavanja vladajuće većine. Mi u ovom trenutku imamo 76 ruku, a ukoliko netko želi bit će vremena da pojedini zastupnik to napravi”, kazao je Bačić.

Stjepo Bartulica: “Zahvaljujem još jednom biračima koji su za mene glaosvali, sve ću učiniti da opravdam njegove povjerenje. Služit ću hrvatskom narodu, i podržat ćemo sve što je u interesu hrvatskog naroda, bit ćemo konstruktivna, ako treba i glasna oporba.”

Sabina Glasovac: “Ne bojte se vi za SDP, puno puta su nas otppisivali, pisali o našim argumentiranim neslaganjima u stavovima. Nisu sve radne funkcije u saboru predložene. bile su samo one koje su nužne za prvu sjednicu sabora. Ne bih se izjašnjavala je li trebalo ostaviti starog potpredsjednika sabora ili novog mlađeg, ljepšeg potpredsjednika ili potpredsjednicu. Mislim da ćemo se uspjeti posložiti, ali dajte nam malo vremena, ali isto bih zamolila i naše birače, kojima nije ugodno gledati naša pripetavanja. Milanović je već promijenio neke prakse, sjetite se njegove inauguracije, On je rekao da će biti predsjednik s karakterom, nekome će se to svidjeti, nekome ne i meni je to u redu. Ja ne osjećam da on svojim odsustvom e vrijeđa Sabor niti zastupnice i zastupnike.”

Marin Miletić: “Jako smo spremni sretni, zadovoljni, knocizni i bit će to sve u redu. Bit ćemo jasna i konstruktivna oporba kao što je Most i bio. Niakkava patetika i demagogija, samo jako i samo čvrsto.”

Dalija Orešković: “Nije bit moje karijere, već mog pravnog i političkog cija, a on je tek danas dobio mogućnost da to rješavam u instituciji gdsje se to može i treba riješiti. Možete očekivati da ću biti dosljedna svojim stavovima koje sam dosad komunicirala. Ako ćemo nastaviti donositi odluke na nekim drugim mjestima, umjesto tamo gdje se one trebaju donositi transparentno i pred javnošću, onda hrbvatska neće doživjeti promjene za kojima vapi već desetak godina. Inzistirat ćemo na reformama teritorijalne uprave, jer je ona rtelmelje svih promjena, a potom i na reformu javne uprave i pravosuđa Bitno je smanjiti broj županija kako bi se potaknulo razvoj pojedinih krajeva, a ne da one budu protočni bojleri za financiranje stranačkih kadrova.”

Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj osvrnuo se kratko na nedolazak predsjednika Milanovića na konstituirajuću sjednicu Sabora. “To je parlamentarna demokracija. Smatram da bi predsjednik Republike trebao biti na sjednici parlamenta. I dolazak njegov ne govori da je parlament ovisan o nekome. On bi kao izabrani predsjednik trebao doći na tu sjednicu”, rekao je Bulj.

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a u novom sazivu Arsen Bauk dao je kratku izjavu prije konstituirajuće sjednice Sabora. O izjavi Ivana Račana da će SDP dotaknuti dno na lokalnim izborima, Bauk kaže da bi SDP to trebao učiniti što prije.

“Što prije to bolje, ako smo već u silaznoj putanji. Uvijek idete u unutarstranačke izbore da će se trend promijeniti. Članovi se mogu praviti da neće slušati birače, ali bilo bi im bolje da to ne naprave”, rekao je Bauk. O nedolasku predsjednika Milanovića na konstituirajuću sjednicu kaže da o tome nema stav.

Sedamnaest dana nakon parlamentarnih izbora, danas u 10 sati, započet će konstituirajuća sjednica 10. saziva Hrvatskoga sabora. Na izborima je izabran ukupno 151 zastupnik, od čega je osmero iz redova nacionalnih manjina, a troje iz dijaspore.

U ovome sazivu, vladajuću većinu su formirali HDZ sa 66 zastupnika, osmero zastupnika nacionalnih manjina te po jedan zastupnik Reformista i HNS-a, dok će u oporbi sjediti ukupno 41 zastupnik Restart koalicije (SDP, HSS, Glas, IDS, HSU, Reformisti), 16 zastupnika Domovinskog pokreta Miroslava Škore, osmero zastupnika Mosta, sedmero iz zeleno-lijeve koalicije (Možemo!, Radnička fronta, Nova ljevica, ORaH, Zagreb je naš!, Za grad) i troje iz koalicije STRIP-Pametno-Fokus.

Konstituiranje Sabora će započeti izborom te govorom novog-starog predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji je na toj poziciji od svibnja 2017., da bi zatim bili izabrani potpredsjednici, a onda i članovi Mandatno-imunitetnog povjerenstva te četiri ključna odbora: za Ustav, za zakonodavstvo, za prostorno uređenje te za izbor i imenovanja. Zatim slijedi prisega saborskih zastupnika.

Ova će konstituirajuća sjednica biti neuobičajena. Naime, zbog epidemije koronavirusa svi će zastupnici i uzvanici nositi maske te će biti razmješteni po sabornici i galeriji uz poštovanje distance. Zbog tih mjera sužen je i popis gostiju. Pozvani su bili samo predsjednici države i Vlade Zoran Milanović i Andrej Plenković, te predsjednici Ustavnog i Vrhovnog suda Miroslav Šeparović i Đuro Sessa, koji je i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva.

Zoran Milanović je odlučio kako neće doći na sjednicu, čime je napravio presedan u političkoj tradiciji, jer iako Ustavom to nije dužan, svi njegovi prethodnici su sudjelovali na ranijim konstituirajućim sjednicama Sabora.