USKORO POČINJE, A JOŠ NIŠTA NIJE SPREMNO: ‘Škole treba biti, ali treba se zaštititi. Ako uvjeti budu osigurani, šaljite djecu na nastavu’

Iako je iz Ministarstva znanosti i obrazovanja najavljeno kako će školska godina započeti 7. rujna redovitom nastavom u školama, tajnica Sindikata hrvatskih učitelja, Ana Tuškan, upozorila je kako brojni uvjeti za to nisu ispunjeni te da bi roditelji trebali slati svoju djecu na nastavu tek kada svi kriteriji budu zadovoljeni

Nakon što je najavljeno kako će nova školska godina započeti 7. rujna te kako bi se tada većina djece trebala pojaviti u učionicama, reagirali su iz Sindikata hrvatskih učitelja. Njihova tajnica, Ana Tuškan poručila je da, iako je ostalo još manje od tri tjedna do početka nastave, rješenja još nema, ali dodaje kako se “barem počelo razgovarati”.

“Ako škola krene, a vidimo da je to namjera Ministarstva, treba osigurati sve da se zaštiti zdravlje. Ne može škola krenuti pod istim uvjetima kao prošle godine, to nije dovoljno. Treba nam analiza broja zaposlenika, koje su rizične skupine, koje su to bolesti, što s učenicima koji su kronični bolesnici ili žive u zajednici s njima… Da uopće vidimo koji je to broj zaposlenika, može li se raditi paralelno, kakvi im se radni zadaci mogu dati”, upozorila je Tuškan gostujući na N1 televiziji i istaknula kako je to apsolutni prioritet koji se treba napraviti kroz nekoliko dana.

Problematični uvjeti

Dodala je da u obzir ne dolazi način rada kakav je bio ovog proljeća, gdje su različiti liječnici davali različite savjete, pa su neki učitelji i nastavnici bili na bolovanju, a neki na godišnjim odmorima. Problematični su joj i uvjeti u pojedinim školama, koji teško da mogu zadovoljiti epidemiološke i higijenske uvjete

“Također, možemo tamo gdje je jednosmjenska nastava prebaciti u dvije smjene, ali što s onima koji već jesu u dvije ili tri smjene? Imamo problem s uvjetima u školama, nema pomoćno tehničkog osoblja, treba raditi na higijenskim uvjetima“, dodala je sindikalna tajnica.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja razmatra kombinaciju online nastave i boravka u školama u slučaju probijanja zaraze. No, Tuškan upozorava kako mnogo škola nema adekvatnu računalnu, niti sanitarnu opremu te kako je razočaravajuće što Carnet nije u mogućnosti raditi videokonferencije u stvarnom vremenu.

“Apeliram na osnivače da se nabavi na vrijeme zaštitna oprema, maske, također mnogi imaju problema s ventilacijskim otvorima, to treba riješiti, treba nabaviti pregrade, a vremena je malo. Ako dođe do problema sigurno neće biti krivi nastavnici ni učenici. Ukoliko uvjeta nema, nije njihova krivica. Mi sada pregovaramo i o naknadama za bolovanje, radnom vremenu i tražimo najbolja rješenja“, poručila je Tuškan.

Poruka roditeljima

U takvoj situaciji nije dala precizan savjet roditeljima trebaju li poslati djecu u školu 7. rujna ili ih ostaviti kod kuće. “Pozivam roditelje da šalju komentare i prijedloge, škole treba biti, ali treba se zaštititi. Ako uvjeti budu osigurani – da, ukoliko ne budu – ne“, poručila je roditeljima.

