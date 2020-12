‘PRED NAMA SU RESTRIKCIJE I ZIMA’; Božinović ustvrdio: ‘Nitko neće nikome upadati u stan. Dom je Ustavom zaštićena kategorija’

Davor Božinović bi trebao govoriti o novim epidemiološkim mjerama, kaznama za njihovo nepridržavanje, ali i novom režimu na granicama

Potpredsjednik Vlade, ministar unutarnjih poslova i načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović obratio se javnosti u 13:30. Svoju izjavu je dao nakon sastanka Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Hrvatske zajednice općina. Govorio je o temama sastanka, novim epidemiološkim mjerama, kaznama za njihovo nepridržavanje, ali i novom režimu na granicama.

“Dvije su teme bile glavne. Jedna je situacija s koronakrizom, a druga je Nacionalna razvojna strategija. Pretpostavljam da će vam netko drugi dati tu informaciju. Što se tiče koronakrize, ovo je treći sastanak u kratko vrijeme sa županima na kojem se razmotrila situacija. Uz premijera su se obratili ministar Beroš, kolega Capak, ja i kolega Fuchs jer se više govorilo o školama. Naravno, glavna tema je stanje u zdravstvu, gdje se dogovaraju neki konkretni potezi. Kolega Capak je dao informaciju o epidemiološkoj situaciji u ovom trenutku i o cijepljenju, ali i o aktivnostima oko nabavke cjepiva i aktivnostima koja se pregovaraju s proizvođačima”, uvodno je rekao Božinović.

“Ono što je meni bilo drago čuti da župani primjećuju na terenu da se sve više građana pridržava temeljnih epidemiološkim mjera što je dobar znak, jer postaje jasno da unatoč svim upozorenjima, ove brojke koje imamo posljednjih dana utječu na ponašanje ljudi”, istaknuo je ministar.

Capak je najavio kako će cjepiva uskoro doći u Hrvatsku te kako su osigurane doze za čitavu populaciju. Šef stožera je iznio svoje viđenje.

“O prvim dozama možemo samo spekulirati, a kad dođu u Europu, onda će se proprocionalno podijeliti po državama članicama. Nismo još u toj fazi, ali je činjenica da se ono što možemo čuti na forumima, da bi trebalo biti procijepljeno 70 posto stanovništva starijeg od dječje dobi i to je najbolji način kako sšto prije izaći iz ove situacije i početi se vraćati u fazu normalnog života. No, pred nama su restrikcije i zima. Posebno se govorilo da je potrebno građanima ukzazati na prozračivanje domova i radnih prostora, To je jednostavna, a učinkovita mjera i ulazak svježeg zraka može raspršiti taj aerosol koji se nakuplja. Nekoliko minuta ili sat prozračiti prostor bi bila jedna korisna mjera”, ustvrdio je Božinović.

Saborska oporba, ali i cjelokupna javnost burno je reagirala na uvođenje kazni za kršenje epidemioloških mjera. Mnogi smatraju kako je to kršenje ljudskih prava, no Božinović se s time ne slaže.

“Sigurno je da će se ići na upozorenja, jer nije poanta toga da se nekog stasvi, već da netko stavi masku i da je nosi pravilno. Mi smo nerado išli u izmjene zakona, ali se ispostavilo da je to potrebno zbog malog broja ljudi koji sumnjaju u virus ili su uporni u nepridržavanju mjera. Policija tu nije dobila nove ovlasti, ona mora edukativno djelovati. Ne možemo objektivno preslikati svaku situaciju. Prije svega upozorenje, a ako netko ostane uporan pri svome stavu, policija će onda postupati. Nitko neće nikome upadati u stan. Dom je ustavom zaštićena kategorija. Policija može u određenim situacijama na dojavu, pogotovo ako govorimo o kršenju javnog reda i mira, intervenirati tako da izađe na teren. Iskustva su takva da u najvećem broju slučajeva građani surađuju s policijom. Nikome nije u primisli da se uvodi bilo kakva represija, ali ponavljam da u ovo zimsko doba kad se ljudi zatvore, to se pokazalo kao najveće žarište.

Policija neće sama ići i tražiti. Ukoliko dođe do neke dojave, onda policija može izaći na teren i obratiti se vlasniku ili posjedniku stana, ali sigurno neće upadati u stanove i brojati ljudi. poanta je da se otklone te situacije i da se djeluje edukativno prema građanima koji nisu svjesni situacije ili načina na koji se širi infekcija. Policija neće upadati u stan i brojati koliko ima osoba. To nije način na koji policija radi. ako ima kršenja, postoje načini rada. Policijski službenici imaju iskustva u provođenju zakona”.

“Zato kažem da ćemo prije svega djelovati upozorenjima i edukativno. U provedbi ovog zakona ne sudjeluje samo policija, već i službenici Civilne zaštite i Državnog inspektorata i svaka će se situacija riješiti

Ovaj zakon je već jedanput mijenjan kad su u pitanju kazne za samoizolaciju.

Premijer obavlja sve svoje dužnosti iz samoizolacije. Naravno, da je kao odgovoran političar odredio svog zamjenika. Vlada funkcionira i Vlada će funkcionirati bez zastoja. Tomo Medved je potpredsjednik i u našim razgovorima je on prvi.

ova odluka se uvijek donosi na dva tjedna kako bi se vidjelo hoće li se promijeniti incidencija u regijama u Europi. Mislim da nakon 15 nije realno očekivati nove promjene. Mi smo donijeli odluku kad smo procijenili da će biti potrebno. Mi smo procijenili da će sad dosta stranih osoba putovati i tranzitirati kroz zemlju.

Imamo do 21. prosinca vremena da vidimo učinke i ukupno i svake mjere pojedinačno. To se da provjeriti.

Zadnja brojka koju sam imao je u zadnjih pet dana da je bilo više od 4500 nadzora i da su podnesene 44 prekršajne prijave u vrijednosti većoj od 1,3 milijuna kuna. Najčešća kršenja su nepoštivanje fizičke distance, neisticanje brojeva dozvoljenih osoba po objektu, nepostojanje dezinficijensa