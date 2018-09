USKORO NOVA USLUGA ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE: Ulažu 6,5 milijuna eura za manje redove pred šalterima

Nakon usluge e-građanin, država uskoro uvodi i e-pristojbu koja bi trebala smanjiti redove na šalterima

Hrvati sa svega nekoliko klikova mišem u Hrvatskoj mogu otvoriti obrt, međutim problem se javlja kada za te usluge trebaju državi platiti pristojbe. Onda, pak, moraju krenuti put uobičajenih šaltera u državnim ustanovama. Međutim sada će se i to promijeniti pa će se tako putem sustava e-građani moći plaćati, jednako kao i kupovati državni biljezi.

“Granica je nebo. Sve one procese koji se događaju u javnoj upravi, nastojat ćemo implementirati u e-pristojbe. To je sada dobro riješeno, npr. kod registracije vozila, platite jedno, a onda se sve to diferencira na druga mjesta“, objasnio je za Dnevnik.hr ministar uprave Lovro Kuščević.

Projekt platnih listi

Ministar najavljuje i projekt platne liste državnih službenika prema kojem će se platne liste slati u osobni pretinac u e-građani.

To bi automatski dovelo i nove korisnike elektroničkih usluga. Do sada ih ima 608.000. Za postati e-građaninom, treba otići u FINA-u i uz jedan ispunjen papir za nekoliko minuta dostupne su 52 usluge koje sustav nudi.

Bivši ministar Bauk predlaže da se sustav malo i reklamira, ako za to ima novca. A prema informacijama od sadašnjeg ministra ima pa bi se tako za 6,5 milijuna eura trebali smanjiti redovi pred šalterima.