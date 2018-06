Mjera drugog kruga koja je izazvala najviše pažnje upravo je snižavanje opće stope PDV-a od iduće godine, pa bi ona tako trebala biti 24 posto, umjesto sadašnjih 25.

Ministar financija Zdravko Marić ima plan sniziti PDV, a istovremeno povisiti plaće, unatoč konsenzusu o tome da treba, umjesto smanjenja PDV-a, smanjiti oporezivanje plaća.

PDV s 25 na 24 posto

Mjera drugog kruga koja je izazvala najviše pažnje upravo je snižavanje opće stope PDV-a od iduće godine, pa bi ona tako trebala biti 24 posto, umjesto sadašnjih 25. To će značiti dvije milijarde kuna manje u državnom proračunu, no mnogi kažu da neće biti znatne promjene u cijenama proizvoda i usluga. Ističu da nije baš vjerojatno da će trgovci smanjiti cijene za iznos sniženog poreza. No u slučaju dodatnog smanjenja poreza na dohodak, zaposleni bi građani osjetili promjene. Marić tvrdi da Hrvatska već ima jednu od najnižih efektivnih stopa poreza na dohodak u Europi, dok je po visini stope PDV-a na vrhu ljestvice. Osim toga, smanjenje PDV-a bilo je jedno od HDZ-ovih predizbornih obećanja, a dodatni je argument za njegovo smanjenje pokušaj stvaranja prostora za interveniranje u lošijim vremenima, piše Jutarnji list.

Marić ponudio nekoliko mogućnosti

U slučaju pak dodatnog smanjenja poreza na dohodak, bez dijela prihoda bi ostale jedinice lokalne samouprave. To bi im u tom slučaju trebalo nadoknaditi iz državnog proračuna. Prema sadašnjim pravilima, dohodak do 17.500 kuna oporezuje se stopom od 24 posto, a oni iznad tog iznosa po stopi od 36 posto. Marić kaže da je jedna od mogućnosti spuštanje stope od 36 posto te pomicanje razreda. Na taj bi način ona najviša stopa zahvatila manji broj ljudi. Predlaže i ukidanje dvaju doprinosa za plaću, što bi za bruto plaću od 10.000 kuna značilo oslobađanje od 220 kuna, javlja Jutarnji.

Koalicijski će partneri odlučiti koji će prijedlozi biti usvojeni, no sigurno je da će Marić za smanjenje stope PDV-a morati ponuditi nešto i na strani poreza na dohodak. Naime, broj onih koji ne plaćaju porez na dohodak se u posljednjoj poreznoj reformi povećao zbog povećanja poreznih odbitaka pa bi širenje tog kruga narušilo razmjernost poreznog sustava.